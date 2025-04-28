Ремастер Oblivion собрал более 4 млн игроков и только на Steam — более 200 тысяч

Virtuos и Bethesda смогли собрать возле The Elder Scrolls 4: Oblivion 4 млн игроков на всех платформах.

Старенькая RPG получила обновленную версию, которую тепло восприняли. Ремастер прошел через более четырех лет разработки и полное визуальное обновление. Как результат, пиковое количество одновременных игроков в Steam за первые выходные составила около 200 тысяч.На момент написания материала 67 тысяч игроков остаются активными.

Игра держится в топе как самая популярная платная игра Steam уже пятый день подряд. И есть шанс, что новый пик будет установлен уже в ближайшее время. Если сравнить, оригинальная версия 2009 года достигала максимума менее 10 тысяч одновременных игроков в Steam.

Успех ремастера ставит его в один ряд с такими культовыми проектами, как Skyrim. Та же игра 2011 году на старте достигала пиковых 287 тысяч игроков в Steam. Так что нынешние цифры Oblivion Remastered выглядят очень достойно на фоне одного из самых больших хитов Bethesda.

И весь этот результат несмотря на то, что Bethesda до последнего держала интригу. Фактически студия анонсировала полную презентацию только 21 апреля, за день до запуска. В то же время все это не мешало истокам бушевать вокруг игры, которые ходили еще с конца 2024 года. Поэтому сообщество Elder Scrolls давно ждало эту новость, хотя и скептически относилось к различным слухам.

Вместе с тем Elder Scrolls всегда отличались большой поддержкой моддеров, и Oblivion Remastered не стал исключением. Несмотря на то, что официальных дополнений для него, вероятно, не будет, на Nexus уже появились сотни модов. Но их создание усложняет то, что ремастер работает на Unreal Engine 5, а игровая логика осталась на старом Gamebryo. Как объясняют на сайте Nexus, основные данные загружаются из оригинальных файлов плагинов, но передаются в Unreal через JSON. Из-за этого традиционные методы работы с конфликтами в модах могут не работать, а при добавлении контента приходится вручную менять структуры JSON.

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Есть и другие нюансы. Например, текст в новых модах отображается с пометкой «[NL]», что означает «Не локализовано». Также изменились способы обработки текстур, моделей и LOD-системы, а код модов теперь требует знаний сразу нескольких скриптовых языков — OBScript, кода Unreal и Blueprints. Отдельный вызов для сообщества — отсутствие опыта в работе с расширителями скриптов для Unreal Engine. Однако это не останавливает моддеров, потому что некоторые уже временно бросили работу над Skyrim, чтобы работать над Oblivion Remastered.

Oblivion Remastered стартовал сразу на Xbox Series X/S, PS5, ПК и в Game Pass. У Steam обычное издание стоит ₴1799, а Deluxe Edition — ₴2 199. Также игра уже появилась в «облаке» GeForce NOW.

Источник: Tech4Gamer / Wccftech