Загадка Marvel: Джанкарло Эспозито говорит, что фанаты не угадали его персонажа в «Капитан Америка 4»

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Джанкарло Эспозито заинтриговал фанатов Marvel, заявив, что никто до сих пор не угадал его роль в предстоящем фильме «Капитан Америка: Дивный новый мир». Актер поделился этой информацией в интервью ComicBookMovie, подогревая интерес к своему загадочному персонажу.

Первый трейлер фильма показал нам Эспозито в солнцезащитных очках с оружием, но его роль остается тайной. «Я прекрасно провел время на съемках», — рассказал актер. «Не скажу, кого играю… люди пытаются угадать, но пока что никому это не удалось».

Трейлер

Фанаты выдвигают различные теории относительно личности персонажа Эспозито. Самые популярные версии — Агент Х и Джордж Вашингтон Бридж. Агент Х — наемник-злодей из вселенной Дэдпула, мастер рукопашного боя и стрельбы. Джордж Вашингтон Бридж — также наемник и бывший высокопоставленный агент Щ.И.Т., который балансирует между добром и злом.

Оба персонажа имеют черты, которые делают их вероятными кандидатами на роль Эспозито. Однако настоящую личность его героя зрители смогут узнать только 14 февраля 2025 года, когда «Капитан Америка: Дивный новый мир» выйдет на экраны.

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Источник: Dexerto

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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