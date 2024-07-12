Первый трейлер фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир» с Энтони Маки и Красным Халком

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Cap is back!

Marvel опубликовала первый трейлер ленты «Капитан Америка: Дивный новый мир» — четвертого фильма о Капитане Америке и первого, в котором снимается летучий супергерой Энтони Маки/Сэм Уилсон, ранее известный как помощник Кэпа Криса Эванса Сокол.

Актер появился в фильме «Первый мститель: Противостояние» 2016 года и еще нескольких «Мстителях», прежде чем стать главным героем сериала Disney+ «Сокол и Зимний солдат», в котором описан путь Сэма до того, как он стал Капитаном Америкой.

Режиссером выступает Джулиус Она, а сценарий написали создатели сериала «Сокол и Зимний солдат» Малк Спеллман и Далан Массон в сотрудничестве со сценаристом «Лунного рыцаря» Мэттью Ортоном.

Харрисон Форд дебютирует в Marvel как генерал Росс (Громовержец) — роль, которую ранее играл в MCU покойный Уильям Хёрт. Персонаж Форда баллотируется в президенты и хочет привлечь Капитана Америку на официальную военную должность.

В актерский состав также входят партнеры Маки по сериалу «Сокол и Зимний солдат» Дэнни Рамирес в роли нового Сокола и Карл Ламбли в роли Исайи Брэдли; Шира Хаас — израильский супергерой Сабра и Джанкарло Эспозито в роли таинственного злодея.

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Также в MCU в фильме возвращается Лив Тайлер в роли Бетти Росс и Тим Блейк Нельсон в роли Лидера из фильма «Невероятный Халк». Кстати, на последних кадрах тизера можно увидеть Красного Халка.

В комиксах Россу суждено было стать Красным Халком, когда его давняя ненависть к Брюсу Беннеру побудила его стать тем самым, против кого он всегда боролся. Конечно, MCU часто использует и ремиксирует исходный материал комиксов по-новому, так что, возможно, увидим несколько сюрпризов.

«Капитан Америка: Прекрасный новый мир» выйдет в кинотеатрах 12 февраля 2025 года.

Тизер-трейлер (на украинском)

Тизер-трейлер (оригинал)

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