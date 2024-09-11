Замедление инфляции в США не беспокоит биткоин. Но почему?

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

Министерство труда США 11 сентября опубликовало индекс потребительских цен (CPI Индикатор экономической ситуации, который используется для оценки уровня инфляции и принятия решений монетарной политикой) за август 2024 года. Этот показатель снизился на 0,4% и составляет 2,5% в годовом измерении. Это самое большое снижение инфляции в 2024 году. Для сравнения, в июле этот показатель снизился с 3% до 2,9%.

Несмотря на замедление инфляции, цена на биткоин практически не отреагировала на эту новость, хотя обычно изменения в CPI влияли на крипторынок в целом и биткоин в частности. На момент выхода новости, стоимость BTC составляет $57,504, а исторический максимум — $73,738.

Связь между CPI и ценой биткоина и других криптовалют не всегда прямая и понятная, поскольку она зависит от многих факторов, таких как настроения инвесторов, новые технологии, регуляторные действия и глобальные экономические условия. Текущее отсутствие существенной реакции на замедление инфляции в США может быть обусловлено ожиданием снижение процентных ставок ФРС, что вызывает беспокойство среди инвесторов. Решение объявят 17-18 сентября.

Источник: Lookonchain, Bureau of Labor Statistics

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

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