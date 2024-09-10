Биткоин может обвалиться в сентябре: эксперты объяснили причины

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

Снижение процентной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) на 50 базисных пунктов (0,5%) во время заседания 17-18 сентября может иметь негативные последствия для крипторынка, считают эксперты 10X Research. По словам аналитиков компании, это потенциально приведет к росту беспокойства на рынках и вызовет снижение цены на высокорисковые активы, среди которых и биткоин.

По данным отчета 10X Research, снижение ставки ФРС, которое обычно служит позитивным сигналом для рынка, на этот раз способно вызвать противоположный эффект. Дело в том, что значительное изменение (на 50 базисных пунктов или б.п.) может свидетельствовать о серьезных экономических проблемах, поэтому инвесторы будут стремиться избегать высокорисковых активов, таких как биткоин.

«Хотя снижение на 50 базисных пунктов может сигнализировать о более глубоких беспокойствах на рынке, главная цель ФРС заключается в уменьшении экономических рисков, а не управлении реакцией рынка», — отметил Маркус Тиллен, основатель 10X Research, в письме клиентам.

Но вероятность значительных изменений довольно низкая. Инструмент FedWatch Чикагской товарной биржи показывает 29% риск.

«Вероятность 50 б.п. снижения составляет лишь 29%, что контрастирует с нашими прогнозами и общим настроением рынка», — подчеркнул Тиллен.

Мнение Тиллена поддержали эксперты традиционного рынка.

«ФРС не хочет начинать со снижения ставки на 50 б.п., потому что, откровенно говоря, на этом этапе экономике не нужна паника», — отметил макротрейдер Крейг Шапиро.

В то же время криптосообщество, судя по данным Polymarket децентрализованная платформа рынков прогнозов, также положительно настроено относительно значительного снижения ставки ФРС — ожидается лишь 25 базисных пунктов. Если прогноз пользователей оправдается, курс биткоина может вырасти.

Например, 31 июля 2024 года, когда ФРС решила не менять процентную ставку, это привело к падению стоимости биткоина и серьезному обвалу криптовалютного рынка в августе. Дальнейшее значительное снижение ставок может вызвать новую волну волатильности.

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Процентная ставка — это процент, который центральный банк устанавливает для кредитования коммерческих банков. Изменение этой ставки является одним из основных инструментов для контроля экономики.

Процентные ставки обычно изменяются на небольшие шаги, которые измеряются в базисных пунктах. Один базисный пункт — это одна сотая процента (0,01%). Обычно центральные банки, такие как Федеральная резервная система (ФРС) США, изменяют ставку на 25 базисных пунктов за раз. Однако иногда, когда ситуация является срочной, они могут предпринимать более серьезные шаги.

К примеру, в 2022 году ФРС несколько раз повышала ставки на 50 или 75 б.п., чтобы быстро бороться с инфляцией. Это создавало больше страха на финансовых рынках, потому что такие резкие действия свидетельствовали о серьезных экономических вызовах.

Источник: 10X Research, X, FedWatch, Polymarket

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

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