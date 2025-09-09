"Запойный" просмотр сериалов полезен для психики, — исследование

Американские исследователи из Университета Джорджии в новом исследовании продемонстрировали пользу от длительного просмотра сериалов.

Часто просмотры сериалов «запоем» критикуют, называя вредной привычкой. Однако, как утверждают авторы нового исследования, они могут принести и некоторую пользу. По словам авторов исследования, люди которые смотрят по несколько серий подряд, потом обнаруживают, что надолго запоминают сюжеты. Результаты исследования продемонстрировали, что те, кто в течение длительного времени смотрят кино, шоу или читают книги, с большей вероятностью запомнят сюжеты и будут взаимодействовать с ними в собственном воображении.

«Люди — существа, которые умеют рассказывать истории. Одной из функций рассказов является способность удовлетворять мотивацию, например, к общению с другими людьми, к чувству независимости и уверенности, а также к чувству безопасности и защищенности. В историях есть персонажи, которые выполняют эти роли, и через них мы можем удовлетворить эти потребности», — объясняет ведущий автор исследования из Университета Джорджии Джошуа Болдуин.

Длительный просмотр сериалов и прочего контента способствует образованию у зрителей ментальных миров, в которых истории продолжаются даже после завершения официальной сюжетной линии. Это может помочь преодолеть стресс.

Длительный просмотр сериалов делает истории более запоминающимися, помогая зрителям связывать между собой сюжетные линии в одно целое и формировать целостную картину. Особенно это актуально для длительных сериалов с большим количеством разнообразных сюжетных линий и персонажей. Исследование показало, что люди, которые любят «запоем» смотреть телепередачи, чаще думают об услышанных историях, чем те, кто потребляет медиаконтент медленнее.

«Люди, которые имеют привычку смотреть сериалы «запоем», часто делают это не пассивно, а активно, думая об этом после просмотра. Они очень хотят окунуться в историю, даже если не находятся перед экраном», — добавляет Джошуа Болдуин.

Для того, чтобы представить историю, человеку надо ее хорошо запомнить. Большинство участников исследования отметили, что чаще вспоминают и фантазируют об историях, которые их задели, показались трогательными и значимыми. Большинство участников призналось, что в этом контексте, телешоу запоминаются лучше книг.

«Если говорить о людях, которые являются заядлыми читателями, например, о тех, кто может прочитать целую книгу от корки до корки, то они могут лучше запомнить эту книгу и иметь больше шансов мысленно окунуться в историю после ее прочтения. Существует много споров о том, являются ли медиа чем-то хорошим или плохим, но это всегда тонкий аргумент. Все зависит от самого контента, причин, по которым люди его смотрят, психологического состояния человека и контекста», — подчеркнул Джошуа Болдуин.

Результаты исследования представлены в журнале Acta Psychologica

Источник: SciTechDaily