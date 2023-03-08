Запрет TikTok в США стал еще ближе – новый законопроект дает право министерству торговли блокировать деятельность компаний, угрожающую безопасности

Двухпартийный законопроект сенатора Марка Уорнера уполномочивает министра торговли запрещать иностранным технологиям и компаниям работать в США, если они представляют угрозу национальной безопасности. Хотя TikTok прямо не упоминается в тексте законопроекта, эта мера распространяется на компании в противоборствующих странах, включая Китай, Кубу, Иран, Северную Корею, Россию и Венесуэлу.

«Сегодня угроза, о которой все говорят, – это TikTok и то, как он может обеспечить слежку со стороны Коммунистической партии Китая или способствовать распространению кампаний злонамеренного влияния в США. Однако до TikTok именно Huawei и ZTE угрожали нашему национальных телекоммуникационных сетей, — заявляет Уорнер. — Нам нужен комплексный, основанный на оценке риска подход, который активно устраняет источники потенциально опасных технологий до того, как они закрепятся в Америке».

Законопроект создает формальный механизм, позволяющий государственным органам «сдерживать, пресекать, предотвращать, запрещать, расследовать или иным образом препятствовать» услугам, которые они считают угрожающими – с условием, что такие услуги включают доступ к конфиденциальным личным данным от более чем 1 млн граждан США. Потенциально это может означать принуждение американских компаний, включая операторов магазинов приложений, таких как Apple и Google, к прекращению отношений с TikTok или аналогичными организациями.

Проект закона также предоставляет министру торговли несколько других инструментов для предотвращения рискованных транзакций – среди них возможность принуждать компании отказываться от услуг.

Обсуждаемый законопроект поступил всего через несколько дней после того, как комитет Палаты представителей по иностранным делам продвинул другую меру по ограничению доступа к TikTok. Закон о сдерживании технологических противников Америки, или Закон о данных, позволяет президенту Джо Байдену наложить санкции или запретить TikTok, если администрация решит, что он передает данные пользователей США лицам, связанным с правительством Китая.

В отличие от законопроекта Палаты представителей, мера Сената создает основу для оценки и наказания иностранных компаний, которые представляют риск для безопасности США, не будучи нацеленной эксклюзивно на TikTok.

«Мы не должны позволять какой-либо компании, подчиняющейся диктату Коммунистической партии Китая, собирать данные о трети нашего населения. Хотя TikTok – это лишь последний пример, он не будет последним, — утверждает сенатор Майкл Беннет, соавтор законопроекта. — Федеральное правительство не может продолжать бороться с технологиями враждебных стран разовым образом; нам нужен стратегический, прочный механизм для защиты американцев и национальной безопасности».

TikTok неоднократно отрицал, что хранит данные пользователей США в Китае, что является основным опасением для федеральных чиновников. Несмотря на эти заявления и обещания ограничить риски для безопасности, компания более чем на три года «завязла» в переговорах с Комитетом по иностранным инвестициям в США (CFIUS) о продолжении работы в стране.

«Мы ценим то, что некоторые члены Конгресса по-прежнему готовы … исследовать варианты решения проблем национальной безопасности, которые не приводят к цензуре для миллионов американцев. Запрет США на TikTok — это запрет на экспорт американской культуры и ценностей более чем миллиарду людей, которые пользуются нашим сервисом по всему миру», — говорит Брук Оберветтер, представительница TikTok.

Ожидается, что генеральный директор TikTok Шоу Зи Чу предстанет перед Конгрессом на слушаниях в Комитете по энергетике и торговле Палаты представителей в конце марта.

Источник: The Verge