Запущена услуга онлайн заказа изготовления индивидуальных номерных знаков для транспортных средств

Как сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД, теперь автовладельцы могут оформить онлайн заявку на изготовление индивидуальных номерных знаков для транспортного средства. Это стало возможным благодаря недавнему вступлению в силу приказа МВД Украины «О внесении изменений в Порядок заказа, выдачи и учета номерных знаков транспортных средств, изготавливаемых по индивидуальному заказу их владельцев».

Отмечается, что ранее для заказа индивидуальных номерных знаков требовалось лично посетить Главный сервисный центр МВД или территориальный сервисный центр. Причём, было необходимо совершить два визита: первый раз – для оформления заявки, второй раз – чтобы забрать готовые номерные знаки. Такая процедура вызывала потери времени.

Теперь же автовладельцы могут воспользоваться онлайн сервисом для первого шага – оформления заявки на изготовление номерных знаков. Это можно сделать через личный электронный кабинет водителя. После этого достаточно только один раз лично посетить сервисный центр МВД, чтобы забрать готовые номерные знаки для транспортного средства. При этом совсем не обязательно посещать сервисный центр по месту регистрации, можно обратиться в любой центр ВМД.

Требования к индивидуальным номерным знакам остались неизменными. На таком знаке можно размещать буквы (украинской или латинского алфавита); буквы и цифры; буквы, цифры и графический элемент. Индивидуальный номерной знак должен содержать от 3 до 8 символов, если это только буквы. Если это буквы и цифры, то от 3 до 7 элементов, причём по крайней мере 2 символа из них должны быть буквами.

Стоимость услуги заказа индивидуальных номерных знаков составляет:

300 грн – три символа;

90 грн – каждый последующий (до восьми символов);

500 грн – графический элемент;

238,80 грн – стоимость спецпродукции (номерных знаков для авто)

104,80 грн – стоимость спецпродукции (номерного знаков для мотоцикла).

Также отмечается, что упростилась процедура передачи номера. Если ранее нужна была справка из Главного сервисного центра, то сейчас можно передать номер на своё же другое транспортное средство или другому владельцу транспортного средства, подав пакет документов в любой территориальный сервисный центр.

Источник: Главный сервисный центр МВД Украины