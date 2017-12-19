Запуск украинского телекоммуникационного спутника «Либідь» может и вовсе не состояться из-за выхода из проекта канадского генподрядчика

С запуском первого украинского телекоммуникационного спутника «Либідь» всё складывается очень непросто. Идея его запуска возникла почти 10 лет назад, а реализовать проект планировалось ещё к 2012 году, чтобы воспользоваться возможностями спутника во время проведения футбольного чемпионата «Евро 2012». Но что-то пошло не так. Причём, несколько раз подряд.

Напомним, в 2009 году Государственном космическом агентстве Украины (ГКАУ) и канадская компания MacDonald Dettwiler and Associates (MDA) подписали контракт на создание спутника национальной спутниковой системы связи (НССС) «Либідь». Финансирование проекта было обеспечено за счёт привлеченного в 2009 году под госгарантии кредита Канадского экспортного агентства (EDS) объемом $254,6 млн. MDA выступило главным подрядчиком по созданию системы. После изготовления спутника планировалось осуществить его выведение на орбиту на украинской ракете «Зенит», старт которой должен был состояться с космодрома Байконур.

«Его (спутник, ред.) задумывали ещё для того, чтобы пропустить через него весь трафик телеканалов во время «Евро 2012». Этот спутник не только позволил бы пользоваться украинским каналам ресурсом украинского аппарата, но и продавать часть ресурса», – рассказал глава Государственного космического агентства Павел Дегтяренко.

Фактически, запустить спутник в плановые сроки не удалось, так как выделенные канадцами на проект деньги бесследно осели в оффшоре. В 2011 году по инициативе украинской стороны в проекте появилась фирма с Сейшельских островов. Сейшельский оффшор Briklin Limited стал посредником между канадской стороной и украинским предприятием «Южмаш», которое должно было построить ракету-носитель «Зенит» для вывода спутника на орбиту. Однако часть канадских денег, а именно $8 млн, которые сейшельская компания должна была передать «Южмашу», исчезла. В результате, достройка ракеты остановилась.

Это стало лишь одним из череды препятствий на пути запуска украинского спутника «Либідь». После аннексии Крыма и потери оставшейся на полуострове задействованной в проекте наземной инфраструктуры (возле города Евпатория) проект чуть было не закрыли. Но в 2014-2015 годах, взяв на себя дополнительные финансовые обязательства (около $1 млн), Украина построила новый центр управления полётом космического аппарата, а также новый командно-измерительный пункт на материковой части.

В результате, около двух лет назад многострадальный спутник «Либідь» всё же был построен и прошёл все необходимые проверки. Его запуск был запланирован на 2017 год. Но недавно стало известно, что старт перенесён уже на вторую половину 2018 года.

Теперь же выяснилось, что канадская сторона и вовсе не намерена продолжать участие в данном проекте и прекратила сотрудничество с Украиной в сентябре. Причиной тому стало указанное выше исчезновение в оффшорах $8 млн.

Согласно имеющейся информации, работу над проектом в своё время поручили бизнесмену Михаилу Гриншпону, который до того успел побывать советником министра обороны Украины Кузьмука, а также советником председателя космического агентства, ныне покойного Александра Зинченко.

В период работы в Космическом агентстве Украины, именно Гриншпон имел отношение к Сейшельским оффшорам, где исчезли деньги для ракеты-носителя. Сам бизнесмен этого не отрицает:

«Да, компанией Briklin Limited я полностью руководил. Помните, на Кипре, когда банки все накрылись? И официально все там. Мы же нанимали аналитиков», – сказал Гриншпон.

На вопрос, можно ли было напрямую деньги перечислить, бизнесмен ответил:

«Можно было. Но в 2008 году, когда готовился тендер… ты же понимаешь, что Украина – это большой рынок. Не хотели, чтобы у нас был свой спутник. Было много препятствий», – заявил он.

Украинские правительство и космическое агентство предпринимали усилия, чтобы вернуть компанию MDA в проект, но пока что – безуспешно. Очевидно, без генподрядчика запустить «Либідь» будет проблематично. К тому же, сам спутник по желанию канадской компании находится на ответственном хранении на российском предприятии-изготовителе.

Сообщается, что сделкой с пропавшими миллионами, наконец, занялось Национальное антикоррупционное бюро.

Источник: «Экономическая правда»