Apple iPhone 17 Air вновь сравнили с 16 Plus — известна емкость батареи

Инсайдер Majin Bu обнародовал в соцсети X новые фото iPhone 17 Air, который должен быть презентован в сентябре, сравнивая его по толщине с предшественником — iPhone 16 Plus.

iPhone 17 Air должен стать самым тонким среди всех других смартфонов серии. По информации инсайдеров, толщина корпуса нового флагмана от Apple должна составлять 5,5 мм, а если учитывать выступ камеры — 9,5 мм.

Ожидается, что вес Air будет составлять 145 г, что меньше чем у Galaxy S25 Edge (163 г). iPhone 16 Plus, как видно на фото, значительно толще и весит больше (7,88 мм и 199 г).

Is iPhone 17 Air a good upgrade? pic.twitter.com/AfbYZfKCmv — Majin Bu (@MajinBuOfficial) May 18, 2025

Между тем, ради ультратонкого корпуса, как утверждают инсайдеры, в Apple пожертвовали автономностью гаджета — аккумулятор iPhone 17 Air будет составлять лишь 2800 мА-ч. По результатам тестов, проведенных компанией, лишь около 60-70% пользователей смогут использовать смартфон на одной зарядке в течение дня. Для компенсации этого в Apple планируют продавать чехлы с аккумуляторами, в которых смартфон уж точно не будет выглядеть как самая тонкая модель.

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Последний раз Apple выпускала чехлы-батареи для iPhone 11 в 2019 году, а позже представила аккумуляторный блок MagSafe Battery Pack для iPhone 12 и более новых, который уже не производится. Легко догадаться, что аксессуар не будет слишком дешевым, и в дополнение к большей толщине фактически увеличит стоимость телефона. Стоит отметить также, что необходимость частой зарядки этой модели значительно сократит долговечность аккумулятора.

Эта модель iPhone также получит только один динамик, одну заднюю камеру, не будет иметь поддержки SIM-карт по всему миру. В новом поколении все iPhone получат экраны ProMotion с частотой 120 Гц и обновленную селфи-камеру на 24 Мп.

Кроме этого в Apple до сих пор не уверены в том, что на iPhone 17 Air возникнет высокий спрос, ведь эта модель разработана в нетрадиционном для компании формфакторе. Соответственно, поставщики выделяют лишь около 10% производственных мощностей для серии iPhone 17 на модель iPhone 17 Air.

Источник: GSMArena