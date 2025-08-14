Бывший сотрудник полиции, а также бывший глава службы безопасности завода Tesla во Фремонте, США, судится из-за систематических нарушений закона на предприятии.

В иске Озелла Мюррея к Tesla говорится о наличии на заводе случаев сексуального насилия, злоупотребления наркотиками и алкоголем, а также распространения расизма.

Согласно 159-страничному федеральному иску, о котором рассказывают The Independent и FuturismКоманда офицера регулярно конфисковывала кокаин, фентанил и оружие на заводе. Охранники также расследовали «акты сексуального отклонения» и отправляла сотрудников домой из-за пребывания в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

«Большая прибыль всегда была для компании важнее здоровой рабочей среды. Для Tesla большее количество кузовов на производственной линии означало больше автомобилей, выезжавших из заводских дверей — независимо от того, насколько грязными были руки, которые собирали эти автомобили», — говорится в жалобе.

В иске Мюррея и его бывших коллег говорится, что тех, кто сообщал о проблемах, увольняли по фальшивым обвинениям или заставляли уйти в отставку. Он утверждает, что генеральный директор Tesla Илон Маск лично участвовал во многих подобных решениях по найму и увольнению сотрудников.

«Маск часто посещал этот объект — и не только для фотографирования на высоком уровне, но и для того, чтобы непосредственно управлять, направлять и способствовать решению производственных и кадровых проблем на заводе. Маск часто посещал завод и проводил встречи по решению проблем с работниками линий, а не только с высшим руководством. Маск проводил встречи с работниками всех подразделений завода (от производственной линии до операций и отдела кадров) и сразу же издавал распоряжения по решению проблем, которые поднимали работники».

Иск рассказывает о «поспешно нанятых и плохо проверенных» работниках во Фремонте, которых описывает как «откровенных расистов и мизогинов».

«Многие из тех, кто там работал, сравнивали это рабочее место с Югом Джима Кроу. Среда, в которой темнокожие работники и представители других рас подвергаются расовым оскорблениям, стереотипам и враждебности, в том числе с неоднократным использованием, безусловно, самого жестокого и унизительного расового оскорбления в истории человечества: «N****r». … Темнокожие работники Tesla регулярно сообщали о петлях на столах и другом оборудовании, а также о граффити с этим словом на стенах, в туалетных кабинках, лифтах — даже на новых автомобилях Tesla, сходящих с конвейера».

Темнокожая сотрудница службы безопасности, подчиненная Мюррея, была оскорблена словами, из-за которых взяла медицинский отпуск, чтобы оправиться. Зато тогдашний руководитель Мюррея сказал, что то, что произошло — укоренившаяся норма, и надо с этим считаться.

«Однако вместо того, чтобы подбодрить, руководитель Мюррея… сказал ему, что Мюррей должен проинформировать всех новых темнокожих сотрудников службы безопасности, что использование «слова с буквой «Н» просто укоренилось в культуре Tesla, и поэтому Мюррей должен привлекать к работе только тех, кто готов принять и согласиться с распространенностью этого слова на рабочем месте».

В еще одном из описанных случаев темнокожий работник конвейера воскликнул к белому коллеге из-за действий последнего, которые могли привести к повреждению собираемого авто. взамен он получил ответ: «Хочешь висеть на дереве?».

Также руководители среднего звена завода использовали нормы нулевой толерантности к алкоголю и наркотикам, чтобы отомстить коллегам.

«Как оказалось, многие руководители и менеджеры просто использовали эту политику как средство мести своим подчиненным, в частности, когда работник линейного уровня отклонял сексуальные домогательства руководителя или менеджера. Или когда руководитель хотел отомстить кому-то из-за его расы или этнической принадлежности. Или когда руководитель хотел отомстить кому-то из-за жалобы, которую на него подал работник».

В то же время уволенных за настоящие нарушения потом вновь принимали на работу — из-за большого спроса на автомобили и напряженного графика работы. Это было возможно благодаря агентствам по временному найму. такая форма давала возможность обойти обычную проверку биографических данных. «Часто» это означало, что жертву оскорблений заставляли снова работать со своим обидчиком. Один из таких работников, которого ранее уволили за насилие на рабочем месте, вернулся и сразу же напал на своего коллегу.

Мюррей откровенно разговаривал с руководством Tesla о проблемах безопасности во Фремонте. За это его «уволили без предупреждения под предлогом «плохой работы», хотя он ни разу не получал дисциплинарного взыскания и пять раз получал повышение за шесть лет работы в компании.

Соистцы также пережили подобный опыт: их уволили якобы за «плохую работу». Каждый из них поднимал серьезные вопросы о проблемах в Tesla или расследовал и обосновывал правонарушения сотрудников. Их почти сразу увольняли, или же они были вынуждены уволиться сами до того, как это могло бы произойти.

Иск к Tesla подан по пяти основаниям, включая месть, незаконное увольнение и неспособность предотвратить незаконную дискриминацию. Истцы требуют компенсации убытков, возмещения морального вреда, штрафных санкций и возмещения оплаты адвокатов и судебных издержек.

Ранее комиссия США по равным возможностям трудоустройства подала иск к Tesla по обвинениям в расизме на ее заводе во Фремонте. Этой весной Tesla урегулировала иск, поданный темнокожей работницей завода, которая обвинила менеджера в приветствии словами «Добро пожаловать на плантацию». Также компания сталкивается с многими исками из-за расизма, условия труда, дезинформацию акционеров и от пострадавших владельцев авто.