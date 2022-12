Экс-сотрудники Tesla утверждают, что их уволили из-за критики Илона Маска

Двое бывших сотрудников Tesla утверждают, что их незаконно уволили из компании после того, как они планировали публично раскритиковать Илона Маска, сообщает Bloomberg.

Оба сотрудника из Калифорнии подали жалобы в Национальный совет по трудовым отношениям (NLRB) на пример того, что увольнение нарушило федеральный закон о защите высказываний работников относительно условий труда.

Отмечается, что сотрудники участвовали в создании двух писем: в одном руководителей Tesla просили пересмотреть политику «возвращения в офисы» после COVID (отмена дистанционки и пребывание в офисе не менее 40 часов в неделю, иначе — увольнение), а другое касалось публикации Илона Маска, которая «нарушала политику компании по борьбе с домогательствами». По данным Bloomberg, письма так и не были отправлены руководству автопроизводителя.

Иск почти дублирует аналогичное дело, связанное с группой бывших сотрудников SpaceX. Те утверждали, что их незаконно уволили после написания письма, в котором компанию призвали усилить свою «политику нулевой толерантности Нулевая толерантность — политика, которая предусматривает назначение максимально возможных по закону ограничений и санкций даже за незначительные правонарушения или проступки с целью устранения нежелательного поведения. Политика нулевой толерантности запрещает лицам правоохранительных органов осуществлять наказание по своему усмотрению или изменять его.» после обвинений в сексуальных домогательствах против Маска.

После обнародования письма в июне 2022 года в конце концов были уволены девять сотрудников, восемь из которых подали жалобу в NLRB и привлекли юридическую фирму из Сан-Франциско для представления их дела. Бывшие сотрудники Tesla обратились в ту же компанию.

В течение многих лет против Tesla выдвигался ряд обвинений и судебных исков, касающихся работы профсоюзов, сексуальных домогательств, расовой и гендерной дискриминации в компании. Сотни сотрудников SpaceX также подписывали письмо с осуждением поведения Маска.

Также из-за критики Маска было уволено около 20 сотрудников Twitter. Илон уже сократил инженера Эрика Фонхефера, пытавшегося публично «поправить» своего генерального директора в Twitter, и Сашу Соломон — инженера-программиста Twitter, написавшую серию твитов с критикой Маска, закончив свой выпад фразой «Kiss my ass, Elon». Многих сотрудников увольняют даже за непубличную критику гендиректора в частном Slack компании. Twitter, который после масштабного сокращения потерял отдел коммуникаций, никаких комментариев не давал. А вот Маск подтвердил эти увольнения в своем твите:

I would like to apologize for firing these geniuses. Their immense talent will no doubt be of great use elsewhere.

