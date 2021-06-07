Зеленський підписав закон про обмеження обігу пластикових пакетів





Президент Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Екологія» підписав Закон «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України», який Верховна Рада ухвалила 1 червня.

Документ регулює обіг пластикових пакетів та має на меті стимулювати розвиток виробництва біорозкладних пластикових пакетів. Зокрема, законом забороняється безоплатне розповсюдження пластикових пакетів (крім біорозкладних) у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування. Пластикові пакети мають надаватися лише за гроші, а роздрібні ціни на них не можуть бути нижчими за мінімальні ціни, затверджені Кабінетом Міністрів України. Також передбачається обов’язкове маркування біорозкладних пластикових пакетів та встановлюються штрафи за порушення цих норм.

«500 – стільки пакетів за рік використовує кожен українець. 20 хвилин – саме стільки, в середньому, ми користуємося пакетом. Понад 100 років – саме стільки один пакет розкладається. Декілька секунд – саме стільки потрібно часу, щоб підписати цей закон». Володимир Зеленський під час виступу на форумі «Україна 30. Екологія»

Володимир Зеленський також згадав про ще один екологічний законопроєкт – про управління відходами. За словами президента, вже зараз деякі країни переробляють 99% відходів, тоді як в Україні на вторинну переробку потрапляє тільки 6%. Цей законопроєкт про управління відходами «запровадить запобігання їхньому утворенню, повторне використання, переробку відходів та грамотну утилізацію».

Закон про обмеження обігу пластикових пакетів набирає чинності на наступний день після його опублікування, але почне діяти тільки через шість місяців, а окремі положення наберуть чинності пізніше. Ми детально розповідали про все у попередньому матеріалі.