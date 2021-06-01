Рада прийняла закон про обмеження обігу пластикових пакетів
Верховна Рада України 1 червня проголосувала у другому читанні та в цілому гучний закон про «заборону пластикових пакетів» (№2051-1), який має на меті покращити екологічну ситуацію і наблизити Україну до європейських стандартів (згідно з пояснювальною запискою). Ініціативу підтримали 297 депутатів (майже конституційна більшість!).
- Документ передбачає заборону на розповсюджування пластикових пакетів (як безоплатне, так і платне) у закладах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг. Якщо говорити конкретніше, заборона стосується наступних видів пластикових пакетів:
- надтонкі пластикові пакети (товщина до 15 мікрометрів);
- тонкі пластикові пакети (товщина від 15 до 50 мікрометрів);
- оксорозкладні (оксобіорозкладні) пластикові пакети.
- Як виняток, залишиться в обігу лише первинне упаковування для м’яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів. Це надлегкі пластикові пакети з товщиною стінки до 15 мікрон та розмірами 225х345х450 мм.
- Замінити шкідливі для екології звичайні пластикові пакети повинні паперові, біорозкладні пакети та торбинки багаторазового використання. Кажучи про біорозкладні пакети, вони повинні відповідати національним стандартам щодо утилізації. Кожен такий пакет повинен мати відповідне маркування. На пластиковий пакет забороняється нанесення слів «біо», «біопакет», «біорозкладний», якщо пакування насправді не відповідає вимогам.
- Деякі пластикові пакети дозволяється продавати, але вартість за такі пакети не може бути нижчою за мінімальні ціни, що встановлює Кабмін.
- За розповсюдження заборонених пластикових пакетів передбачена адміністративна відповідальність :
- За неправомірне розповсюдження пластикових пакетів (об’єктами роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг) передбачено штраф від 8 500 до 17 000 гривень. Повторне порушення цієї ж норми закону продовж трьох років карається вже більшим штрафом — від 17 000 грн до 34 000 грн.
- За порушення норми безоплатного розповсюдження пакетів суб’єкт господарювання можуть оштрафувати на суму від 1 700 до 3 400 грн. За повторне порушення цієї ж норми упродовж трьох років тягне за собою штраф до 8 500 грн.
- Закон, який ще має підписати президент, набере чинності наступного дня після опублікування. Водночас всі обмеження вводитимуться в дію поступово, тому у об’єктів роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг буде час, щоб адаптуватися до змін. Зокрема:
- 9 місяців з дня прийняття для відмови від розповсюдження пластикових пакетів товщиною стінки до 50 мкм (тонких);
- до 1 січня 2022 року для припинення розповсюдження оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів;
- до 2023 року обмеження не поширюватимуться на біорозкладні пластикові пакети та надтонкі пластикові пакети, що є первинною упаковкою для свіжої риби і м’яса, продуктів з них, а також сипучих продуктів, льоду.
Для чого Україна встановлює такі обмеження? — пояснює Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
За словами Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського, таке рішення було прийнято, щоб запобігти негативному впливу пластику на довкілля та здоров’я людей. Менш як 1% поліетиленових пакетів переробляється, решта потрапляє на сміттєзвалища, забруднює ґрунти, ліси, річки та моря. Ця проблема вже набула світового масштабу.
33 країни повністю заборонили використання та обіг деяких поліетиленових пакетів. 53 країни ввели часткову заборону або податок на поліетиленові пакети. Нарешті й Україна долучилася до розв’язання цієї проблеми та сказала пластиковим пакетам – НІ.
До речі, соціально відповідальний бізнес, не чекаючи законодавчих обмежень, вже почав готуватися до змін. У багатьох великих торговельних мережах вже сьогодні покупцям пропонують альтернативи пластиковим пакетам — багаторазові торбинки та біопакети.