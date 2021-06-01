Рада прийняла закон про обмеження обігу пластикових пакетів

Верховна Рада України 1 червня проголосувала у другому читанні та в цілому гучний закон про «заборону пластикових пакетів» (№2051-1), який має на меті покращити екологічну ситуацію і наблизити Україну до європейських стандартів (згідно з пояснювальною запискою). Ініціативу підтримали 297 депутатів (майже конституційна більшість!).

За словами Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського, таке рішення було прийнято, щоб запобігти негативному впливу пластику на довкілля та здоров’я людей. Менш як 1% поліетиленових пакетів переробляється, решта потрапляє на сміттєзвалища, забруднює ґрунти, ліси, річки та моря. Ця проблема вже набула світового масштабу.

33 країни повністю заборонили використання та обіг деяких поліетиленових пакетів. 53 країни ввели часткову заборону або податок на поліетиленові пакети. Нарешті й Україна долучилася до розв’язання цієї проблеми та сказала пластиковим пакетам – НІ.

До речі, соціально відповідальний бізнес, не чекаючи законодавчих обмежень, вже почав готуватися до змін. У багатьох великих торговельних мережах вже сьогодні покупцям пропонують альтернативи пластиковим пакетам — багаторазові торбинки та біопакети.