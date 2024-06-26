Зеркально отполированный Tesla Cybertruck стоит почти как два новых — $149 999 за пикап с пробегом 2 414 км

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Если Tesla Cybertruck кажется недостаточно блестящим, теперь можно приобрести отполированную до зеркального блеска версию. На сайте Concierge Motors выставили на продажу один такой экземпляр за $149 999. Неизвестно, кто продает подержанный автомобиль, который почти вдвое дороже новенького полноприводного Cybertruck и имеет пробег 2 414 км.

Полировка поверхности из нержавеющей стали Cybertruck до зеркального блеска стала чем-то вроде тренда среди владельцев необычного пикапа Tesla. Владелец Cybertruck Тайсон Гарвин ранее рассказывал, что полировка грузовика сделала поверхность меньшим «магнитом» для отпечатков пальцев, поскольку экстерьер Cybertruck из матовой стали печально известен таким свойством.

Превращение мощного пикапа в движущееся зеркало вызывает очевидные опасения по поводу безопасности. Некоторые пользователи социальных сетей предполагают, что модификации могут сделать Cybertruck фактически невидимым в некоторых ситуациях. Впрочем, полировка Cybertruck таким образом не является незаконной, по крайней мере в США.

Отполированный Cybertruck появился на вторичном рынке через восемь месяцев после того, как Илон Маск персонально отметил первые поставки автомобиля, который долго откладывался.

Сейчас Tesla взимает комиссию за перепродажу в размере $50 000 (подтверждено по ссылке на источник) из владельцев Cybertruck, которые продают в течение года. Похоже, что компания увеличила производство пикапа — в этом месяце Маск сообщил акционерам, что Tesla сейчас производит около 1300 Cybertruck в неделю. Компания пережила трудные времена с Cybertruck, Илон Маск признал, что Tesla «вырыла себе могилу» благодаря уникальному дизайну автомобиля.

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Источник: Business Insider

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