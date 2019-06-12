«Живые» фотографии смартфона Google Pixel 4 демонстрируют отверстие в дисплее для камеры и более тонкие рамки





Несмотря на то, что официальная презентация смартфона Google Pixel 4 ожидается только в октябре, связанные с этим устройством утечки уже активно распространяются в интернете. На этот раз опубликованы эксклюзивные фотографии смартфона, которые позволяют изучить его дизайн.

Запечатлённый на фотографиях прототип смартфона Google Pixel 4, судя по всему, заключён в защитный кейс, который скрывает большую часть его конструкции. Тем не менее, можно рассмотреть овальное отверстие в верхней правой части дисплея, в котором разместилась двойная камера. Также однозначно видно, что нижняя рамка дисплея у новинки теперь имеет меньшие размеры, чем у предшественника. Это может говорить о том, что динамик теперь будет располагаться не на фронтальной панели, а на нижней грани. Судя по фотографиям, все боковые рамки имеют примерно одинаковые размеры.

Следует отметить, что эти фотографии несколько противоречат ранее сделанным рендерным изображениям, которые демонстрировали явно видимое отверстие разговорного динамика ниже края верхней рамки. На фотографии разглядеть такой элемент не получается. На одной из фотографий также присутствует смартфон, очень похожий на Pixel 2 XL. Так что можно предположить, что на снимках запечатлена модель Pixel 4 XL, а не компактная версия.

Добавим, по слухам, у Google имеются 3 отдельные команды дизайнеров, которые работают над Pixel 4 и 4 XL независимо друг от друга, без какой-либо координации между собой. И лишь в конце руководство компании выберет один вариант дизайна. Это может объяснять имеющиеся расхождения.

Источник: gsmarena