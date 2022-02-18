Журнал Consumer Reports поставил Ford Mustang Mach-E выше Tesla Model 3 в рейтинге лучших электромобилей за 2022 год

Престижный автомобильный журнал Consumer Reports назвал Ford Mustang Mach-E лучшим электромобилем. Он потеснил Tesla Model 3. В обзоре автомобилей, доступных в США за 2022 год, Honda Ridgeline победила в номинации компактный пикап, Toyota Prius стала лучшим гибридом, а Lexus RX на первом месте среди премиальных среднеразмерных внедорожников.

Tesla доминировала в рейтинге электромобилей, а Model 3 даже удерживала эту позицию последние два года. Но журнал считает, что Mustang Mach-E обошел детище Илона Маска по качеству езды, надежности и общим впечатлениям от использования автомобиля.

Кроме того, Consumer Reports поместил автопроизводителя на 23-е место из 32. Это стало самой худшей позицией для Tesla за семь лет. С 2001 года компания спустилась на семь пунктов.

«Model 3 по-прежнему отличный выбор, и Consumer Reports рекомендует ее. Но Mustang Mach-E очень спортивный, к тому же он более практичен, тише и лучше едет. Ford намного проще в эксплуатации». Заместитель редактора CR Джефф Бартлетт

Журнал составляет ежегодный рейтинг на основе опроса подписчиков, собирая информацию о надежности и качестве автомобилей, а также о множестве других факторов.

В 2018 году Consumer Reports заявил, что не может рекомендовать Model 3 из-за слишком длинного тормозного пути во время испытаний на экстренное торможение.

Тогда Илон Маск подверг критике методы тестирования, но позже Tesla выпустила обновление, которое улучшило тормозной путь автомобиля почти на 6 метров. Журнал заново протестировал электромобиль и включил его в список лучших.