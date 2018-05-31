Tesla обновлением прошивки улучшила тормоза Model 3. Consumer Reports передумала и теперь рекомендует электромобиль к покупке

Некоммерческая организация Consumer Reports, которая отстаивает интересы потребителей с 1936 года, обновила свой вердикт по электромобилю Tesla Model 3. Еще неделю назад специалисты Consumer Reports не рекомендовали покупать этот электромобиль, но теперь их позиция изменилась на полностью противоположную.

Что изменилось за столь короткое время? Если вкратце, Tesla научила Model 3 лучше тормозить, чем и заслужила рекомендацию Consumer Reports.

На этой неделе вышло обновление прошивки электромобиля Tesla Model 3, в котором проблема с тормозами, указанная в первоначальной версии отчета Consumer Reports, была исправлена. Если быть точным, после обновления тормозной путь Tesla Model 3 при торможении на скорости 100 км/ч сократился с 46 метров до 40 метров. А это, по словам Consumer Reports, уже типичное значение для машины данного класса. Судя по всему, добиться этого результата удалось благодаря более точной настройке ПО, отвечающего за антиблокировочную систему тормозов (АБС).

Глава отдела Consumer Reports, занимающегося тестирования автомобилей, Джейк Фишер в интервью источнику заявил, что был приятно удивлен тем, насколько быстро Tesla смогла устранить недостаток путем обычного обновления ПО.

«Я работаю в CR уже 19 лет и за это время протестировал более 1000 автомобилей. Но я никогда не видел, чтобы можно было улучшить тормозной путь автомобиля посредством обновления его прошивки по воздуху», – отметил Джейк Фишер.

Специалисты Consumer Reports отметили, что некоторые аспекты Model 3, такие как комфорт при поездке и слишком большая роль сенсорного экрана в управлении автомобилем, по-прежнему у них вызывают вопросы. Но улучшение эффективности тормозов они считают достаточно существенным для изменения вердикта.

Илон Маск уже поблагодарил Consumer Reports за справедливые и профессиональные критические замечания. Он также заявил, что другие замечания Consumer Reports, касающиеся шумоизоляции, слишком жесткой подвески и неудобного заднего сидения, уже учтены – производитель внес соответствующие изменения в конструкцию авто. Кроме того, он пообещал улучшения по части пользовательского интерфейса. Маск сказал, что обновление выйдет в «конце этого месяца», вероятно, он хотел сказать в конце июня, учитывая, что сегодня последний день мая.

Источник: The Verge