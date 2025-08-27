banner
Google Translate улучшил уличный голосовой перевод и получил функцию изучения языков

Переводчик Google Translate стал еще лучше в уличном общении на незнакомом языке благодаря ИИ, а также способен улучшить языковые знания владельца смартфона.

Google объявил о значительных изменениях в программе, которые действительно могут улучшить пользовательский опыт. Совершенствование живого перевода вслух делает разговоры более плавными и лишает их лишних пауз. Также он позволяет изучать иностранный язык с помощью новых инструментов непосредственно из программы. По словам Google, ежемесячно пользователи переводят около 1 трлн слов в Translate, Поиске и в визуальных переводах Lens и Circle to Search.

В приложении появилась большая кнопка со значком микрофона, которую можно использовать для быстрого перевода разговоров. Нужно только начать говорить, и программа зафиксирует сказанное, переведет в текст и переведет вслух для пользователя и его собеседника.

Как отмечает Android Police, фактически можно просто вести обычный разговор между двумя людьми, а приложение будет плавно переходить с одного языка на другой без спотыканий. Современная модель распознавания голоса и речи Live Translation значительно улучшает перевод даже в трудных местах. Программа теперь распознает разговорные паузы, акценты и интонации, отсеивает шумы, когда пользователь пытается переводить в аэропорту или другом шумном месте. Функция уже начала разворачиваться для пользователей Android и iOS, проживающих в США, Индии и Мексике.

Переводчик также получил мощный инструмент, который поможет выучить новый язык, научиться воспринимать его на слух и разговаривать с помощью персонализированных учебных сессий. Их запускает значок «Практика» в Google Translate. По мере обучения уроки будут развиваться, чтобы помочь в скорейшем продвижении.

Обучение сейчас доступно для англоязычных пользователей, изучающих испанский и французский, а также для испаноязычных, французских и португальскоязычных, которые пытаются выучить английский в бета-версии Google Translate, для Android и iOS.

