Злоумышленники взломали блокчейн-сеть Ethereum Classic, похитив $1,1 млн

В субботу, 5 января, сотрудники службы безопасности Coinbase заметили подозрительную активность – кто-то совершил глубокую реорганизацию блокчейна Ethereum Classic (ETC). Изначально сообщалось, что злоумышленники похитили 88,5 тыс. ETC ($460 тыс.), но в результате продолжающихся атак эта сумма выросла до 219,5 тыс. ETC (около $1,1 млн).

Представители биржи поспешили заверить, что кошельки их клиентов не были затронуты, поскольку Coinbase вовремя обнаружила атаку и прекратила все операции с Ethereum Classic. Криптовалютные кошельки и ранее взламывали, однако на этот раз атака была направлена на сам блокчейн. По сути, злоумышленники осуществили так называемую атаку 51%, суть которой заключается в том, чтобы получить доступ к 51% вычислительной мощности сети. После этого они стали вносить изменения в блокчейн и проводить двойные расходы.

Атаку 51% подтвердили биржи Bitfly и Gate.io, которые также зафиксировали случаи двойных расходов. Последняя даже пообещала возместить своим клиентам 40 тыс. ETC (около $200 тыс.), потерянных в результате реорганизации сети.

[https://t.co/8kWqgDWNXb Research] confirms the ETC 51% attack.

4 of the 7 rollback transactions detected were created by the attacker; transferring 54,200 ETC in total.

Gate will be covering the 40k ETC loss for all of the users.

See details: https://t.co/BhEYHZyP3z pic.twitter.com/pSXrsZrc7q

— gate.io Exchange (@gate_io) January 8, 2019