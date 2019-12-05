Зонд NASA Parker передал данные об особенностях поведения солнечного ветра, энергетических вспышках и распространении космической пыли





Космическое агентство NASA представило первые результаты исследования, проводимого солнечным зондом Parker. И эти первые результат уже дают много важных знаний о Солнце.

В частности, солнечный ветер ведет себя не совсем так, как представляли учёные. Вблизи от поверхности Солнца выявлены изменения в направлении его магнитного поля, фактически, оно может разворачиваться на 180 градусов. Такие изменения в солнечном ветре проявляются внутри орбиты Меркурия, но не фиксируются дальше. Более того, боковое движение солнечного ветра вблизи Солнца было не только «намного сильнее», чем ожидалось, но и выравнивалось раньше, чем прогнозировалось.

Были и другие загадки. Зонд Parker обнаружил крошечные энергетические события, которые никогда не достигают Земли, а также энергетические вспышки со странно высоким уровнем тяжелых элементов. По данным NASA, оба этих явления могут встречаться чаще, чем учёные думали раньше. Также аппарат предоставил прямые свидетельства того, что космическая пыль истончается примерно на расстоянии в 7 млн. миль (11,3 млн км) от Солнца, поскольку интенсивный жар превращает пыль в газ.

Эти новые открытия готовы изменить представление человечества о звёздах. Учёные смогут лучше узнать причины поведения солнечного ветра, скорость замедления Солнца (ключ к определению его продолжительности жизни) и влияние событий частиц на космическую погоду.

Источник: Engadget