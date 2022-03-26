Зонд Solar Orbiter сделал историческое фото Солнца — с самого близкого расстояния (75 млн км)

Зонд Европейского космического агентства (ESA или ЕКА) и Национального управления по аэронавтике и исследование космического пространства США (NASA) под названием Solar Orbiter (запущен в 2020 году) сделал уникальные снимки Солнца с самого близкого расстояния. Фото запечатлены 7 марта, когда космический аппарат оказался на равном удалении как от Земли, так и от нашей звезды — 75 млн км от обоих. Об этом сообщило ЕКА.

Одно из изображений сделано с помощью инструмента Extreme Ultraviolet Imager (EUI) и представляет собой полный диска Солнца и внешней атмосферы (короны) с самым высоким разрешением из когда-либо сделанных.

Еще одно фото получено с помощью прибора Spectral Imaging of the Coronal Environment (SPICE) и представляет собой первое в своем роде полное изображение Солнца за 50 лет и лучшее, полученное в длине волн Лайман-бета ультрафиолетового света, который излучается газообразным водородом.

«Телескоп высокого разрешения EUI делает снимки такого высокого пространственного разрешения, что на столь близком расстоянии требуется мозаика из 25 отдельных изображений, чтобы охватить все Солнце. Полное изображение, сделанное одно за другим, было получено в течение более 4 часов, потому что каждая часть занимает около 10 минут, включая время, необходимое космическому кораблю для перехода от одного сегмента к другому. В общей сложности финальное изображение содержит более 83 миллионов пикселей с разрешением 9148×9112. Для сравнения, у этого изображения разрешение в 10 раз лучше, чем может отображать экран 4K-телевизора», — отметили в ЕКА.

Ожидается, что 26 марта Solar Orbiter установит новый рекорд. Зонд сделает фотографии Солнце с еще более близкого расстояния — 48 млн км. В этот день все 10 инструментов космического аппарата будут работать одновременно, чтобы собрать как можно больше данных.