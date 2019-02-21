ZSW: По итогам 2018 года самая электромобильная страна — Китай, бренд — Tesla, модель — Tesla Model 3 (по показателям за все время — Китай, BYD и Nissan Leaf)

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Немецкий «Центр исследований солнечной энергии и водорода» (ZSW) опубликовал интересную статистику продаж электрических автомобилей с разбивкой по странам, брендам и даже моделям автомобилей за последние пять лет. По данным организации, во всем мире насчитывается уже 5,6 млн электрифицированных автомобилей различного класса, из которых 2,2 млн было приобретено в 2018 году.

В Топ-5 наиболее «электромобильных» стран входят Китай, США, Норвегия, Великобритания и Франция. Интересно, что только у двух лидеров сегмента суммарные продажи превысили 1 млн экземпляров, при этом в Китае электрических средств передвижения уже 2,6 млн (при этом только в 2018 году там было зарегистрировано 1,256 млн электромобилей), а в США — только 1,1 млн (прирост за последний год — 361 тысяч электромобилей).

Суммарные показатели продаж на конец указанного года, количество регистраций в указанном году

Если говорить о брендах, то первая пятерка выглядит следующим образом: BYD (517 тыс.), Tesla (500 тыс.), Nissan (379 тыс.), BAIC (322 тыс.), BMW (251 тыс.). Несмотря на то, что по суммарным продажам Tesla пока на втором месте, по результатам прошлого года она продала больше всех электромобилей — более 233 тыс., обогнав BYD с результатом 215 тыс. за счет 148 тыс. проданных Tesla Model 3.

Суммарные показатели продаж на конец указанного года, количество регистраций в указанном году

Впрочем, самым интересным выглядит рейтинг конкретных моделей электромобилей и подключаемых гибридов (PHEV). На первом месте по суммарным продажам удерживается Nissan Leaf с результатом 363,9 тыс. экземпляров, 81 тыс. из которых была продана в 2018 году. На втором месте с заметным отрывом следует Tesla Model S с показателем 243,2 тыс. экземпляров и 47 тыс. продаж в прошлом году. Замыкают Топ-5 с практически идентичным результатом в 172 тыс. экземпляров модели BAIC EC-Series, Mitsubishi Outlander PHEV и Chevrolet Volt. Совершенно другой результат наблюдается, если рассматривать только 2018 год (вторая таблица) — здесь однозначный лидер Tesla Model 3

Суммарные показатели продаж на конец указанного года, количество регистраций в указанном году

Следующие данные касаются исключительно Германии, что не слишком интересно для жителей Украины, однако они дают представление о том, как развивается сегмент разнообразных электрических средств передвижения (общественный транспорт, грузовые и легковые, мотоциклы и т.д.) на примере европейской страны.

К примеру, самый популярный электромобиль в Германии — Renault ZOE (продано 6,360 шт. в 2018 году), а самый популярный подключаемый гибрид — BMW 225xe Active (4,878 шт в 2018 году). При этом суммарное количество батарейных электромобилей (81,961 шт.) заметно превышает число подключаемых гибридов (59,729 шт.).

Напомним, что по данным аналитиков Bloomberg в 2019 году во всем мире продадут 2,6 млн электромобилей, из которых 1,5 млн (57%) придется на рынок Китая.

Источник: ZSW, InsideEV’s