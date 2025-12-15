"Зверополис 2" заработал $1 млрд за 17 дней проката

«Зверополис 2» за 17 дней проката пересек отметку в $1 млрд, став вторым голливудским релизом 2025 года с таким результатом после «Лило и Стич» ($1,03 млрд).

На момент приближения к миллиарду сборы составили $986,1 млн, из которых $232,7 млн во внутреннем прокате и $753,4 млн за пределами США. Это самый быстрый путь к $1 млрд среди анимационных релизов Американской ассоциации кинокомпаний (MPA) и фильмов с рейтингом PG, пишет The Walt Disney Company. При этом американский рынок не стал залогом кассового успеха для мультика. В США он занимает девятое место среди голливудских релизов по итогам года.

А вот настоящим «денежным» двигателем стал Китай: почти $500 млн и статус второго самого кассового релиза MPA в истории страны после «Мстителей: Финал». Там мультик стал крупнейшим анимационным дебютом и всего за пять дней достиг самых больших кассовых сборов, но это касается только категории нелокальных фильмов. Disney теперь владеет тремя из пяти самых кассовых фильмов MPA, когда-либо выпущенных на китайском рынке.

Отдельно стоит упомянуть старт проката. «Зверополис 2» вышел в мировой прокат 26 ноября и за первые пять дней собрал $559,5 млн, установив сразу несколько рекордов. Сиквел от Disney — это крупнейший мировой анимационный дебют всех времен, самый громкий старт 2025 года и рекордный запуск среди всех анимационных фильмов Disney. Кроме того, релиз стал международным хитом №1 года среди проектов MPA.

Всего с 2013 года студия выпустила пять мультфильмов, которые преодолели рубеж в $1 млрд: «Ледяное сердце», «Ледяное сердце 2», «Моана 2», «Зверополис » и «Зверополис 2». Именно поэтому каждый из этих проектов получил «зеленый свет» на продолжение. «Лило и Стич» не попали в список, поскольку это live-action римейк.

Отметим, что продолжение истории о кролике-копе и лисе-мошеннике имеет рейтинг 96% на Rotten Tomatoes. Первая часть вышла в 2016 году и получила «Оскар», собрав $1,02 млрд в мировом прокате. Второй фильм, срежиссированный Джаредом Бушем и Байроном Говардом, продолжает историю главных героев, которые снова объединяются для поиска таинственной рептилии.

Источник: World of Reel