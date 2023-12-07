Звезда «Уэнздей» Эмма Майерс присоединится к Джейсону Момоа в фильме «Minecraft‎»

Ранее к актерскому составу присоединились Даниэль Брукс («‎Оранжевый — хит сезона») и Себастьян Юджин Хансен («‎Просто помиловать»).

Эмма Майерс заключила соглашение и сыграет роль в будущем фильме Warner Bros. по мотивам игры Minecraft. Актриса известна по роли Энит Синклер из чрезвычайно популярного сериала Netflix «Уэнздей» и появлялась в недавней рождественской премьере стриминга «Семейный обмен».

Minecraft отметилась продажей 300 млн копий и 140 миллионами активных игроков ежемесячно, и ныне известна как самая продаваемая игра всех времен.

Предложение о полнометражной экранизации создатели игры, компания Mojang, получили еще в 2012 году, и с тех пор продолжались переговоры с Warner Bros. Через три года студия объявила, что фильм выйдет в мае 2019-го, и выбрала режиссером Роба Макэлхенни, но впоследствии распрощалась с ним в пользу Питера Солетта и привлекла к переписыванию сценария Аарона и Адама Ни.

Потом снова что-то пошло не так, и наконец Джаред Хесс стал режиссером, а Эллисон Шредер написала сценарий. В актерский состав также привлекли Джейсона Момоа, а окончательную дату выхода фильма переместили на 4 апреля 2025 года. Съемки должны стартовать уже в следующем месяце в Новой Зеландии.

Детали сюжета неизвестны, но он бесспорно будет затрагивать тему игры — предварительное описание звучало так: