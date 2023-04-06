Выход фильма Minecraft с Джейсоном Момоа снова перенесли – теперь на 4 апреля 2025 года

Адаптации видеоигр в фильмах и сериалах сейчас на пике популярности. Фильмы «Соник в кино» имели большой успех, а сериал «Одни из нас» стал самым обсуждаемым новым сериалом 2023 года. Сегодня выходит в прокат анимационный фильм «Супер Братья Марио», который, как ожидается, станет кассовым хитом.

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В то же время на этапах разработки и создания находятся и другие фильмы. Так, Warner Bros. уже на протяжении многих лет занимается созданием фильма по игре Microsoft Minecraft. Впервые о создании фильма по мотивам Minecraft заговорили ещё весной 2014 года. Изначально называлась его дата выхода 24 мая 2019 года, а затем премьеру перенесли на 4 марта 2022 года.

Обе эти даты уже ушли в прошлое, а фильм Minecraft всё ещё не вышел в прокат. Частично в этом можно винить пандемию Covid-19, которая не позволила завершить фильм к весне 2022 года. Однако теперь стало известно, что поклонникам песочницы от Microsoft снова предстоит запастись терпением.

По данным Deadline, Warner Bros. установила новую дату выхода фильма Minecraft. Теперь его премьера запланирована на 4 апреля 2025 года – через 2 года от нынешних дней и через 11 лет после первых сообщений о нём. Режиссером фильма в настоящее время назначен Джаред Хесс, ранее снявший «Наполеон Динамит». Ранее сообщалось, что найти режиссёра на этот проект было не просто. Джейсон Момоа ведет переговоры о том, чтобы сняться в фильме.

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Источник: neowin