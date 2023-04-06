Новости Кино 06.04.2023 в 14:11

Выход фильма Minecraft с Джейсоном Момоа снова перенесли – теперь на 4 апреля 2025 года

Вадим Карпусь

Автор новостей

Адаптации видеоигр в фильмах и сериалах сейчас на пике популярности. Фильмы «Соник в кино» имели большой успех, а сериал «Одни из нас» стал самым обсуждаемым новым сериалом 2023 года. Сегодня выходит в прокат анимационный фильм «Супер Братья Марио», который, как ожидается, станет кассовым хитом.

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В то же время на этапах разработки и создания находятся и другие фильмы. Так, Warner Bros. уже на протяжении многих лет занимается созданием фильма по игре Microsoft Minecraft. Впервые о создании фильма по мотивам Minecraft заговорили ещё весной 2014 года. Изначально называлась его дата выхода 24 мая 2019 года, а затем премьеру перенесли на 4 марта 2022 года.

Обе эти даты уже ушли в прошлое, а фильм Minecraft всё ещё не вышел в прокат. Частично в этом можно винить пандемию Covid-19, которая не позволила завершить фильм к весне 2022 года. Однако теперь стало известно, что поклонникам песочницы от Microsoft снова предстоит запастись терпением.

Выход фильма Minecraft снова перенесли – теперь на 4 апреля 2025 года

По данным Deadline, Warner Bros. установила новую дату выхода фильма Minecraft. Теперь его премьера запланирована на 4 апреля 2025 года – через 2 года от нынешних дней и через 11 лет после первых сообщений о нём. Режиссером фильма в настоящее время назначен Джаред Хесс, ранее снявший «Наполеон Динамит». Ранее сообщалось, что найти режиссёра на этот проект было не просто. Джейсон Момоа ведет переговоры о том, чтобы сняться в фильме.

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Источник: neowin


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