Звучание хита Джанет Джексон «Rhythm Nation» 1989 года повреждает старые HDD

«Коричневый шум» – мифический звук, заставляющий людей терять контроль над своим кишечником. Мультсериал «Южный Парк» пошутил об этом в одной из серий. Оказывается, для HDD со скоростью вращения 5400 об/мин в ряде старых моделей ноутбуков существует своя «коричневая нота»: песня Джанет Джексон 1989 года «Rhythm Nation».

По словам программиста Microsoft Рэймонда Чена, который рассказал эту историю в блоге Microsoft Developers, ранее на этой неделе крупный производитель компьютеров обнаружил, что воспроизведение соответствующего музыкального видео привело не только к сбою жесткого диска ноутбука, на котором проигрывалась музыка, но затронуло и все аналогичные модели в радиусе слышимости.

После тщательного расследования производитель устройства подтвердил, что песня содержала одну из естественных резонансных частот, нарушающих работу жестких дисков. По словам Чена, вместо того, чтобы отозвать бесчисленное количество накопителей десятилетней давности, производитель решил разработать обходной путь, «добавив специальный фильтр, который обнаруживал и удалял нежелательные частоты во время воспроизведения звука».

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А вы уже посмотрели видео по ссылке выше на своем старом ноутбуке?

Кстати, жесткие диски умеют проигрывать музыку без воспроизведения с них каких-либо файлов.

Источник: Engadget