Floppotron 3.0: энтузиаст создал «музыкальный оркестр» из 512 дисководов, 16 HDD и 4 сканеров

Польский инженер Павел Задрожняк уже на протяжении многих лет занимается созданием «музыкальных инструментов» из компьютерной техники. Его первый Floppotron, созданный в 2011 году, состоял всего из пары дисководов, воспроизводящих Имперский марш из «Звёздных войн». А теперь он создал Floppotron 3.0, в состав которого входят уже сотни компьютерных компонентов.

Если быть точным, музыкальная компьютерная система состоит из 512 дисководов для гибких дисков, 16 жёстких дисков и 4 планшетных сканеров. Дополнительно система содержит блоки питания, контроллеры и преобразователи, необходимые для объединения всех этих отдельных компонентов в единый оркестр, согласованно воспроизводящий музыкальную композицию.

Концепция Floppotron заключается в том, что электродвигатели компьютерных устройств издают звук. Точно настроив время, скорость и частоту запуска двигателя, можно добиться звучания нужных нот в нужное время. Объединив достаточно большое количество отдельных нот, можно воспроизводить музыку. Конечно, звук компьютерных компонентов далёк от того, что могу воспроизвести фортепиано или скрипка в руках умелого музыканта, но всё же музыку он воспроизводит достаточно точно. И в целом, Floppotron 3.0 следует воспринимать скорее как произведение инженерного искусства, а не как изысканный музыкальный инструмент.

Более подробно о создании и принципах работы Floppotron 3.0 автор рассказал в своём блоге. А на его YouTube-канале можно прослушать различные популярные композиции в исполнении Floppotron.

Источник: The Verge