«Звук всех человеческих знаний»: Википедия выбрала себе звуковой логотип

Wikimedia Foundation решила, что пришло время принять «звуковой логотип» для Википедии и других ее проектов. Подобные «лого» есть и у других компаний: среди них знаменитые «ту-дум» Netflix и «ааааааа» HBO, ставший культовым пятинотный звук Intel и множество других. После тщательного отбора в конкурсе «Звуки всех человеческих знаний» Wikimedia нашла подходящий для нее аудиоклип.

🔊 Wikimedians, are you ready? We are thrilled to announce that we have found the winning entry to The Sound of All Human Knowledge contest! Fun fact: We used the actual sound logo to create the sound wave in this video. ▶️ #WikiSoundLogohttps://t.co/GykcY54WfE pic.twitter.com/RYhK2tVCmj — Wikimedia Foundation (@Wikimedia) March 28, 2023

Победившая работа была представлена ​​Таддеусом Осборном, инженером-ядерщиком и музыкальным продюсером из Вирджинии, США. Вот как он описывает звук:

«Мой звуковой логотип приветствует аудиторию в мире информации. Звук перелистывания страниц быстро превращается в библиотеку, похожую на вихрь набора текста, щелчков и шуршания бумаги, который обещает огромные запасы мудрости, после чего следует дружеское приглашение. Это то, что я считаю движением Викимедиа, открытым и поощряемым обменом знаниями. Много-много знаний».

Композиция Осборна выиграла среди 3235 заявок, поступивших в прошлом году от 2094 участников из 135 стран. Члены сообщества сократили финальный отбор до 10 аудиоклипов.

Хотя победитель уже выбран, это не совсем то, что вы услышите на Википедии в будущем. Организация заявляет, что победивший звук теперь нужно будет профессионально перезаписать в студии (Осборн получит бесплатную поездку вместе со своим призом в размере $2500). Он также создаст разные версии звука для использования в различном контексте (например, короткую 2 с версию для сообщений в социальных сетях или более длинный вариант на 60 с для видео событий).

В пресс-релизе Wikimedia Foundation пообещала вести дальнейшую работу над звуковым логотипом и голосовым помощником.

Источник: The Verge