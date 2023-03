«Звук всех человеческих знаний»: Википедия выбрала себе звуковой логотип

Wikimedia Foundation решила, что пришло время принять «звуковой логотип» для Википедии и других ее проектов. Подобные «лого» есть и у других компаний: среди них знаменитые «ту-дум» Netflix и «ааааааа» HBO, ставший культовым пятинотный звук Intel и множество других. После тщательного отбора в конкурсе «Звуки всех человеческих знаний» Wikimedia нашла подходящий для нее аудиоклип.

🔊 Wikimedians, are you ready?

We are thrilled to announce that we have found the winning entry to The Sound of All Human Knowledge contest! Fun fact: We used the actual sound logo to create the sound wave in this video. ▶️ #WikiSoundLogohttps://t.co/GykcY54WfE pic.twitter.com/RYhK2tVCmj

— Wikimedia Foundation (@Wikimedia) March 28, 2023