Інноваційні рішення в системах безпеки від Ajax Systems і компанії Надзор

Чому наднадійна централь Ajax Hub2 Plus на сьогодні найкраща?

Інтелектуальна централь Hub2 Plus — справжнісінький мозок сигналізації Ajax. Вона абсолютно стабільна і надійна, будучи на сьогодні найпродуктивнішим хабом бренду. Адже в порівнянні з попередньою моделлю (Ajax Hub2) процесор Ajax Hub2 Plus працює швидше в 4,5 рази, а пам’ять — об’ємніше у 8 разів.

Ця централь практично складається з одних переваг, серед яких:

оснащення 4-ма каналами зв’язку (2 — з підключенням через Ethernet і Wi-Fi до різних інтернет-провайдерів, 2 — до мереж мобільного зв’язку з підтримкою LTE ) для блискавичної роботи, а також автоматичним перемиканням на вільний канал;

і до різних інтернет-провайдерів, 2 — до мереж мобільного зв’язку з підтримкою ) для блискавичної роботи, а також автоматичним перемиканням на вільний канал; можливість підключення до 200 датчиків руху MotionCam , що забезпечують фотоверіфікацію тривоги серією динамічних фото протягом 9 секунд після активації;

, що забезпечують фотоверіфікацію тривоги серією динамічних фото протягом 9 секунд після активації; можливість створення до 64 різних сценаріїв (з виключенням людського фактора);

(з виключенням людського фактора); забезпечення безпеки на дальності в радіусі 2000 м і площі покриття радіомережі в 35км 2 (з можливістю створення 25 охоронних груп з підключенням 200 абонентів);

(з можливістю створення 25 охоронних груп з підключенням 200 абонентів); надійність — постійний контроль стану (таймінг складає 12 с, а сповіщення про зникнення зв’язку з Hub2 Plus буде отримано протягом 60 с), тамперний захист від злому і автономна робота від акумулятора до 15 год;

сучасне керування (оригінальна розробка Ajax — ОС реального часу Malevich, невразлива для вірусів і кібератак, з автоматичним оновленням) через додаток у смартфоні або ПК.

Переваги комплекту Ajax StarterKit Cam Plus з централлю Hub2 Plus

Сучасний стартовий комплект системи безпеки StarterKit Cam Plus з інтелектуальною централлю Hub2 Plus є відмінною базовою основою для подальшого багаторівневого розширення (в залежності від розміру об’єкта і вимог безпеки, що пред’являються до нього). Крім централі Hub2 Plus комплект включає в себе датчик руху MotionCam, датчик відкриття DoorProtect та брелок SpaceControl для керування охороною.

До основних переваг StarterKit Cam Plus можна віднести:

можливість швидкої фотоверіфікаціі тривог — завдяки оснащенню Hub2 Plus 4-ма каналами зв’язку (портом Ethernet, модулем Wi-Fi і слотами для 4G SIM-карт) з моментальним перемиканням в разі потреби і отриманні фотопідтвердження (кількох фото в динаміці події) користувачам і на охоронний пульт протягом 9 с;

потенційні можливості — підключення 200 абонентів і створення 25 охоронних груп з зонуванням об’єкта, а також використання 64 сценаріїв для зниження впливу на безпеку людського фактора.

Особливості датчика руху з фотофіксацією тривог Ajax MotionCam

У сучасному бездротовому датчику руху Ajax MotionCam виробником реалізовані унікальні технології з одночасним використанням радіопротоколів:

Jeweller — для інформування абонентів про тривожну ситуацію;

— для інформування абонентів про тривожну ситуацію; Wings — для передачі їм фотоматеріалу.

Також кожен датчик Ajax MotionCam чудовий:

ефективністю на відстані до 1700 м від хаба;

моментальною фіксацією причини тривоги (серією фото і пересиланням їх абонентам протягом 9 с);

відмінним захистом шифруванням;

імунітетом від домашніх тварин (вагою до 20 кг) і випадкових спрацьовувань;

роботою на комплектних батареях до 4 років;

ефективною зйомкою в повній темряві;

моментальним спрацьовуванням на рух людини;

легким підключенням і налаштуванням.

Переваги автоматизації систем безпеки від Ajax Systems

Використання в системах безпеки Ajax Systems централі Hub2 Plus дозволяє успішно реалізовувати до 64 різних сценаріїв, причому вплив людського фактора в них практично виключено повністю. Охоронні режими і обігрів будинку за розкладом, керування тривожним освітленням та імітація присутності, надійний захист від затоплення і пожежі — можливості систем безпеки від Ajax Systems, що прописують в сценаріях, практично не обмежені.

Сучасні сценарії Ajax — це ідеальний захист на всіх можливих рівнях, від блискавичного повідомлення про тривожні ситуації (з докладною фотофіксацією) до активного усунення їх причин. І все це завдяки унікальним технологіям бренду — ОС Malevich і радіопротоколу з ідеальним захистом Jeweller!

Інтеграція провідної сигналізації з Ajax MultiTransmitter

Хочете інтегрувати провідні датчики інших виробників в бездоганну охоронну систему Ajax? Немає проблем! Спеціально для цього призначений модуль інтеграції Ajax MultiTransmitter, обслуговуючий 18 провідних зон. Він зв’язується з хабом Ajax за допомогою захищеного радіопротокола Jeweller на відстані до 2000 м, а підключається і налаштовується (на Android та iOS, Windows і macOS) за допомогою спеціального додатка Ajax.

Які висновки можна зробити з вищесказаного?

