Фальшивый Microsoft — международный колл-центр работал под софтверного гиганта

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Центральное бюро расследований Индии (CBI), Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), Федеральное бюро расследований США (ФБР) и Microsoft работали вместе, чтобы уничтожить мошеннический колл-центр.

Преступная группа, выдававшая себя за Microsoft, «помогла» более чем сотне жертв в Великобритании починить их компьютер. Другие получали всплывающее окно с сообщением, что их устройство заражено или взломано. Мошенники использовали поддельные номера телефонов и VoIP-сервисы для маршрутизации звонков через несколько серверов в нескольких странах. Также они предлагали так называемые «программные решения» для вымышленных проблем — конечно, за определенную плату. Считается, что жертвы в результате потеряли более 390 000 фунтов стерлингов.

NCA обнаружила, что фальшивые сотрудники колл-центра также имели жертв в Соединенных Штатах. Офис связи NCA в Вашингтоне, округ Колумбия, согласился делиться разведывательными данными и информацией с ФБР. NCA, ФБР и Microsoft обнаружили нескольких ключевых подозреваемых, находящихся в Индии, и собрали доказательства, включая показания жертв. В свою очередь, CBI арестовало двух человек.

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Правоохранительные органы трех стран отмечают плодотворность международного сотрудничества с коллегами за океаном. Правонарушение называют «разрушительным преступлением, которое нанесло жертвам значительного и длительного вреда». В попытке выдать себя за представителей известных компаний современные мошенники даже используют настоящие внутренние домены Google или электронные адреса PayPal.

Источник: Cybernews