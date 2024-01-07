OpenAI готовится заменить Google Assistant на ChatGPT – поддержку соответствующего API нашли в программе

Похоже, OpenAI может обойти Google на своем поле. Разработчик ChatGPT работает над поддержкой API голосового помощника Android и системного пользовательского интерфейса. Если компания внедрит эту функцию, пользователи смогут установить ChatGPT как общую программу-помощника, которая позволит ей появляться в любом месте Android и отвечать на вопросы пользователей. ChatGPT начинался как искусственный интеллект, создававший только текст, но в сентябре получил возможность ввода голоса и изображений.

Google Assistant не связан жестко с операционной системой Android – взаимодействие происходит через общедоступные API, к которым технически может подключиться любая программа. Можно включить только одну программу в качестве общесистемного помощника. Приложение по умолчанию можно запускать с помощью кнопки питания или жеста, а вспомогательная программа может считывать текущий экранный текст и изображение для обработки.

Если бы какой-нибудь производитель смартфонов Android заключил соглашение с OpenAI и интегрировал бы ChatGPT в качестве системной программы, помощник мог бы даже использовать постоянную голосовую горячую фразу: что-то вроде «Привет, ChatGPT» запускало бы его, даже когда экран выключен.

Версия ChatGPT 1.2023.352, выпущенная в прошлом месяце, содержит новое действие под названием «com.openai.voice.assistant.AssistantActivity». Мишалу Рахману из Android Authority удалось включить обычно отключенную функцию, обнаружившую новый API ChatGPT. Это обычный интерфейс, используемый голосовыми помощниками, но исследователь не смог заставить его отвечать на голосовые команды.

Посторонние помощники вряд ли смогут обеспечить такое же глубокое взаимодействие с Android и экосистемой приложений Google, но отвечать голосом и выполнять ряд других функций они смогли бы не хуже, а может даже лучше.

Google годами не развивал Assistant, но с появлением генеративного искусственного интеллекта компания работает над обновлением Assistant с помощью технологии Bard. Компания также работает над другим помощником, Pixie, который может быть запущен вместе с Pixel 9.

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Источники: Android Authority, Ars Technica