Новости Софт 05.01.2024 в 10:05 comment views icon

OpenAI запустит магазин GPT Store для обмена и продажи кастомных ИИ-агентов на следующей неделе

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Юрій Орос

Автор новин

OpenAI запустит магазин GPT Store для обмена и продажи кастомных ИИ-агентов на следующей неделе

После задержки OpenAI почти готова запустить магазин GPT Store, где пользователи могут продавать и обмениваться кастомизированными ИИ-агентами, основанными на крупных языковых моделях OpenAI.

Об этом OpenAI сообщила в электронном письме, отправленном пользователям, зарегистрированным как GPT Builders, передает The Verge. Их попросили проверить, соответствуют ли их GPT-разработки принципам бренда и напомнили, что нужно выставить статус «публично» для своих GPT-файлов

OpenAI запустит магазин GPT Store для обмена и продажи кастомных ИИ-агентов на следующей неделе

На своей ноябрьской конференции для разработчиков OpenAI впервые объявила, что позволит другим людям создавать ИИ-агентов, которые называются GPT, используя свою большую языковую модель GPT-4. Она доступна только для подписчиков ChatGPT Plus и корпоративных подписчиков, чтобы создавать кастомизированные версии чат-ботов в стиле ChatGPT, от объясняющих мемы до тех, кто помогает людям вести переговоры. Хотя пользовательские GPT, созданные OpenAI, доступны на вкладке «Исследования» в ChatGPT Plus, магазин позволит пользователям делиться и монетизировать свои GPT. OpenAI заявила, что планирует найти способ платить создателям GPT на основе того, насколько активно используются их ИИ-агенты в магазине, но не раскрыла подробности этого плана.

Сначала предполагалось, что магазин будет запущен в ноябре, но его запуск пришлось отложить, поскольку у OpenAI была очень напряженная луна, когда уволили генерального директора Сэма Альтмана, а затем снова наняли его на должность. Дата была перенесена на декабрь, а затем снова отложена.

OpenAI відкладає запуск GPT Store до початку 2024 року

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