Новости Технологии 21.03.2023 в 18:11

Adobe Firefly — новое поколение генеративного ИИ, которое будет использоваться в Photoshop, After Effects и Premiere Pro

Катерина Даньшина

Автор новостей

Программное обеспечение Adobe для редактирования фото/видео уже давно полагается на помощь машинного интеллекта Sensei AI, а ныне компания представляет следующее поколение ИИ-функций — генеративные модели Firefly, создающие шрифты, изображения, аудио, видео и 3D-модели.

«Генеративный искусственный интеллект — это следующий шаг в эволюции креативности и производительности, который превращает общение художника с компьютером в нечто более естественное, интуитивно понятное и мощное», — сказал Дэвид Вадвани, президент Adobe Digital Media Business.

Firefly имеет мультимодальный характер и может создавать аудио, видео, иллюстрации и 3D-модели по текстовым подсказкам. Первая модель, которая доступна уже сейчас и пока может генерировать только изображения и шрифты, обучена на «сотнях миллионов» изображений из каталога фотографий Adobe Stock и других материалов общего пользования, что практически гарантирует, что ее использование не приведет к судебным тяжбам (как в случае из StableDiffusion и Getty).

Програмне забезпечення Adobe для редагування фото/відео вже давно покладається на допомогу машинного інтелекту Sensei AI, а нині компанія представляє наступне покоління ШІ-функцій — генеративні моделі Firefly, які створюватимуть зображення, аудіо, відео та 3D-моделі. «Генеративний штучний інтелект — це наступний крок в еволюції креативності та продуктивності, який перетворює спілкування митця з комп’ютером на щось більш природне, інтуїтивно зрозуміле та потужне», — сказав Девід Вадвані, президент Adobe Digital Media Business. Firefly має мультимодальний характер і може створювати аудіо, відео, ілюстрації та 3D-моделі за текстовими підказками. Перша модель, яка доступна вже зараз і поки може генерувати лише зображення та шрифти, навчена на «сотнях мільйонів» зображень із каталогу фотографій Adobe Stock та інших матеріалів загального користування, що практично гарантує, що її використання не призведе до судових позовів (як у випадку зі StableDiffusion та Getty). Інтерфейс системи нині має екран чату для текстових підказок із добіркою згенерованих фрагментів. Щойно користувач введе текст, система продемонструє з десяток початкових пропозицій. Далі можна змінювати стилі та ефекти зображення, або редагувати підказку до того моменту, доки система не видасть те, що потрібно. Якість отриманих зображень — майже фотореалістична, хоча на демонстраціях не видно рук, тому підрахувати кількість пальців не вдалося — проблема, з якою часто стикалися користувачі інших генеративних нейромереж. Adobe розглядає надалі можливість додавати власні портфоліо у базу навчальних даних моделі, що дозволить митцям відтворювати продукт із власним стилем. Ще одна функція першої моделі Firefly — створення налаштованих ефектів шрифтів і генерування каркасних логотипів на основі відсканованих малюнків і ескізів. Це все дуже круто, але потенційно може позбавити роботи величезну кількість цифрових художників, якщо їх продукти будуть незаконно використані. Ініціатива Adobe Content Authenticity Initiative (CAI) прагне запобігти цьому. CAI — це спроба Adobe встановити правила у новій індустрії генеративного ШІ. Запропоновані робочі стандарти регулюють етичну поведінку та прозорість у процесі навчання ШІ. Наприклад, CAI створить тег «не тренуватися», який працює за тією ж основною ідеєю, що й стандарт винятків robots.txt. Наразі близько 900 організацій у всьому світі, «включаючи медіа та технологічні компанії, неурядові та наукові організації»підписали цей план. Щоправда, клієнтам Adobe доведеться мати справу з іншим головним болем: з’ясовувати, чи справді вони володіють правами на ілюстрації, створені Firefly. У США не дуже чітко описаний статус авторського права на штучний інтелект. Бюро авторських прав поки заявляє, що захист авторських прав «залежить від обставин» — зокрема, «як працює інструмент ШІ та як він використовувався для створення остаточної роботи». Джерело: Engadget

Интерфейс системы имеет окошко чата для текстовых подсказок с подборкой сгенерированных фрагментов. Как только пользователь введет текст, система продемонстрирует с десяток первоначальных предложений. Далее можно менять стили и эффекты изображения или редактировать подсказку до тех пор, пока система не выдаст то, что нужно.

Качество полученных изображений – почти фотореалистичное, хотя на демонстрациях не видно рук, поэтому подсчитать количество пальцев на руках не удалось – а это проблема, с которой часто сталкивались пользователи других генеративных нейросетей.

Програмне забезпечення Adobe для редагування фото/відео вже давно покладається на допомогу машинного інтелекту Sensei AI, а нині компанія представляє наступне покоління ШІ-функцій — генеративні моделі Firefly, які створюватимуть зображення, аудіо, відео та 3D-моделі. «Генеративний штучний інтелект — це наступний крок в еволюції креативності та продуктивності, який перетворює спілкування митця з комп’ютером на щось більш природне, інтуїтивно зрозуміле та потужне», — сказав Девід Вадвані, президент Adobe Digital Media Business. Firefly має мультимодальний характер і може створювати аудіо, відео, ілюстрації та 3D-моделі за текстовими підказками. Перша модель, яка доступна вже зараз і поки може генерувати лише зображення та шрифти, навчена на «сотнях мільйонів» зображень із каталогу фотографій Adobe Stock та інших матеріалів загального користування, що практично гарантує, що її використання не призведе до судових позовів (як у випадку зі StableDiffusion та Getty). Інтерфейс системи нині має екран чату для текстових підказок із добіркою згенерованих фрагментів. Щойно користувач введе текст, система продемонструє з десяток початкових пропозицій. Далі можна змінювати стилі та ефекти зображення, або редагувати підказку до того моменту, доки система не видасть те, що потрібно. Якість отриманих зображень — майже фотореалістична, хоча на демонстраціях не видно рук, тому підрахувати кількість пальців не вдалося — проблема, з якою часто стикалися користувачі інших генеративних нейромереж. Adobe розглядає надалі можливість додавати власні портфоліо у базу навчальних даних моделі, що дозволить митцям відтворювати продукт із власним стилем. Ще одна функція першої моделі Firefly — створення налаштованих ефектів шрифтів і генерування каркасних логотипів на основі відсканованих малюнків і ескізів. Це все дуже круто, але потенційно може позбавити роботи величезну кількість цифрових художників, якщо їх продукти будуть незаконно використані. Ініціатива Adobe Content Authenticity Initiative (CAI) прагне запобігти цьому. CAI — це спроба Adobe встановити правила у новій індустрії генеративного ШІ. Запропоновані робочі стандарти регулюють етичну поведінку та прозорість у процесі навчання ШІ. Наприклад, CAI створить тег «не тренуватися», який працює за тією ж основною ідеєю, що й стандарт винятків robots.txt. Наразі близько 900 організацій у всьому світі, «включаючи медіа та технологічні компанії, неурядові та наукові організації»підписали цей план. Щоправда, клієнтам Adobe доведеться мати справу з іншим головним болем: з’ясовувати, чи справді вони володіють правами на ілюстрації, створені Firefly. У США не дуже чітко описаний статус авторського права на штучний інтелект. Бюро авторських прав поки заявляє, що захист авторських прав «залежить від обставин» — зокрема, «як працює інструмент ШІ та як він використовувався для створення остаточної роботи». Джерело: Engadget

Adobe рассматривает внедрение возможности добавлять собственные портфолио в базу данных для обучения модели, что позволит художникам воспроизводить продукт с собственным стилем.

Еще одна функция первой модели Firefly – создание настроенных эффектов шрифтов и генерирование каркасных логотипов на основе отсканированных рисунков и эскизов. Это все очень круто, но потенциально может лишить работы множество цифровых художников, если их продукты будут незаконно использованы. Инициатива Adobe Content Authenticity Initiative (CAI) стремится предотвратить это.

Adobe додає генеративний ШІ до Photoshop, After Effects і Premiere Pro — для створення шрифтів, зображень, аудіо, відео та 3D-моделей

CAI – это попытка установить правила в новой индустрии. Предлагаемые рабочие стандарты регулируют нравственное поведение и прозрачность в процессе обучения ИИ. К примеру, CAI создаст тег «не тренироваться», который работает почти так же, как стандарт исключений robots.txt. В настоящее время около 900 организаций во всем мире, «включая медиа и технологические компании, неправительственные и научные организации» подписали этот план.

Правда, клиентам Adobe придется столкнуться с другой головной болью: выяснять, действительно ли они обладают правами на иллюстрации, созданные Firefly. В США не очень четко описан статус авторского права на искусственный интеллект. Бюро авторских прав пока заявляет, что защита авторских прав «зависит от обстоятельств» — в том числе  того, «как работает инструмент ИИ и как он использовался для создания финальной работы».

Источник: Engadget


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