Adobe Firefly — новое поколение генеративного ИИ, которое будет использоваться в Photoshop, After Effects и Premiere Pro

Программное обеспечение Adobe для редактирования фото/видео уже давно полагается на помощь машинного интеллекта Sensei AI, а ныне компания представляет следующее поколение ИИ-функций — генеративные модели Firefly, создающие шрифты, изображения, аудио, видео и 3D-модели.

«Генеративный искусственный интеллект — это следующий шаг в эволюции креативности и производительности, который превращает общение художника с компьютером в нечто более естественное, интуитивно понятное и мощное», — сказал Дэвид Вадвани, президент Adobe Digital Media Business.

Firefly имеет мультимодальный характер и может создавать аудио, видео, иллюстрации и 3D-модели по текстовым подсказкам. Первая модель, которая доступна уже сейчас и пока может генерировать только изображения и шрифты, обучена на «сотнях миллионов» изображений из каталога фотографий Adobe Stock и других материалов общего пользования, что практически гарантирует, что ее использование не приведет к судебным тяжбам (как в случае из StableDiffusion и Getty).

Интерфейс системы имеет окошко чата для текстовых подсказок с подборкой сгенерированных фрагментов. Как только пользователь введет текст, система продемонстрирует с десяток первоначальных предложений. Далее можно менять стили и эффекты изображения или редактировать подсказку до тех пор, пока система не выдаст то, что нужно.

Качество полученных изображений – почти фотореалистичное, хотя на демонстрациях не видно рук, поэтому подсчитать количество пальцев на руках не удалось – а это проблема, с которой часто сталкивались пользователи других генеративных нейросетей.

Adobe рассматривает внедрение возможности добавлять собственные портфолио в базу данных для обучения модели, что позволит художникам воспроизводить продукт с собственным стилем.

Еще одна функция первой модели Firefly – создание настроенных эффектов шрифтов и генерирование каркасных логотипов на основе отсканированных рисунков и эскизов. Это все очень круто, но потенциально может лишить работы множество цифровых художников, если их продукты будут незаконно использованы. Инициатива Adobe Content Authenticity Initiative (CAI) стремится предотвратить это.

CAI – это попытка установить правила в новой индустрии. Предлагаемые рабочие стандарты регулируют нравственное поведение и прозрачность в процессе обучения ИИ. К примеру, CAI создаст тег «не тренироваться», который работает почти так же, как стандарт исключений robots.txt. В настоящее время около 900 организаций во всем мире, «включая медиа и технологические компании, неправительственные и научные организации» подписали этот план.

Правда, клиентам Adobe придется столкнуться с другой головной болью: выяснять, действительно ли они обладают правами на иллюстрации, созданные Firefly. В США не очень четко описан статус авторского права на искусственный интеллект. Бюро авторских прав пока заявляет, что защита авторских прав «зависит от обстоятельств» — в том числе того, «как работает инструмент ИИ и как он использовался для создания финальной работы».

Источник: Engadget