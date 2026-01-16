"Лицар Сімох Королівств": пригоди, честь та дружба за 90 років до "Гри престолів"

“Гра престолів” перетворила темне фентезі на мейнстрім, а ще навчила масового глядача та читача очікувати на смерть улюбленого персонажа в будь-який момент. Проте Джордж Р. Р. Мартін доводить, що його творіння може бути іншим. Його збірка новел “Лицар Сімох Королівств” не просто приквел до вже легендарної “Пісні льоду й полум’я”, а нова можливість повернутися в улюблений всесвіт, але тепер подивитися на нього під іншим кутом, а саме через призму звичайного лицаря-бурлаки. Тим паче, що 18 січня на HBO виходить серіальна екранізація першої новели, тому фанати матимуть змогу не тільки читати книгу, а й відразу “дивитися” її. Яким вийшов телепроєкт ми згодом розкажемо в окремій рецензії, а сьогодні я розповім про саму книгу і розкажу чи варта вона уваги.

“Лицар Сімох Королівств” / A Knight of the Seven Kingdoms

Автор: Джордж Р. Р. Мартін

Перекладачка: Наталя Тисовська

Видавництво: Stone Publishing (“КМ-Букс”)

Мова: Українська

Кількість сторінок: 320

Обкладинка: Тверда

Рік видання: 2025

Розмір: 165х240 мм

Сайт: stonepublishing.com.ua

“Лицар Сімох Королівств” складається з трьох новел “Лицар-бурлака”, “Присяжний меч” та “Таємний лицар”. Усі вони розповідають про пригоди високого неотесаного лицаря Дунка (сера Дункана Довганя) та його загадкового зброєносця Бовтуна. Події в книзі відбуваються за дев’яносто років до початку “Гри престолів”, коли Таргарієни ще правлять безроздільно, але драконів уже немає. Здається саме ця епоха виявляється ідеальною для камерної, людяної розповіді, якою є ця книга, і тут ставки не обов’язково мають бути вселенськими, щоб тримати читача в напрузі.

Кожна з трьох новел є окремою пригодою, але разом вони складають чіткий наратив дорослішання головних героїв. “Лицар-бурлака” закладає основу загальної історії, показуючи, хто такі Дунк та Бовтун і як вони зустрілися. Новела “Присяжний меч” найповільніша з трьох, але водночас найглибша. Джордж Мартін не додав сюди грандіозних битв чи змов, а створив лише локальний конфлікт між двома збіднілими лордами за воду під час посухи. Здавалося б, така дрібниця не може викликати цікавості, але письменник вміло перетворює це на цікаву пригоду та, напевно, велику тему про те, що минуле впливає на нас сильніше, ніж ми цього хочемо чи плануємо.

Нарешті, новела “Таємний лицар” повертає в сюжет масштабну політичну інтригу, але вже через призму дорослішання героїв. Весільний турнір у Біломурі виявляється прикриттям для підготовки змови, а Дунк з Бовтуном опиняються в епіцентрі цих подій.

Головного героя Дунка можна назвати анти-Джеймі Ланністером. Він не блискучий фехтувальник з аристократичним шармом, а велетень із вулиці, який не вміє читати і часто діє раніше, ніж думає. Його наївність межує з дурістю, але саме через неї він такий живий і симпатичний.

На одному турнірі він заступається за молоду симпатичну лялькарку і виступає проти жорстокого принца Ейрона Таргарієна. В цьому випадку маємо не героїчний вчинок заради слави, а імпульсивну реакцію молодого хлопця, який не може пройти повз несправедливість. Такий вчинок майже коштує герою життя, ну, а далі вже будуть спойлери, тому краще прочитайте книгу і дізнайтеся усе самостійно.

Його зброєносець Бовтун точно є ідеальним доповненням до Дунка. А ще в нього є своя велика таємниця, яку я не буду тут розкривати. Скажу лише, що вона вплине на подальшу долю самого Дункана Довганя, самого хлопця та на велику кількість подальших подій.

Також Бовтуна можна назвати мозком їхньої незвичної команди. Він кмітливий, освічений і часто виявляється розумнішим за свого наставника, але при цьому залишається дитиною, якій потрібен рицар Дунк як моральний компас і захисник. А серд Дункан Довгань попри всю свою неотесаність, виявляється чудовим вчителем життя, бо знає, що таке справжня потреба і як виживають прості люди.

Дружба простого лицаря-бурлаки та його незвичного зброєносця є, напевно, найсильнішою стороною книги. Або одною з них точно. Вони дратують одне одного та часто сперечаються, але завжди підставляють плече, коли це треба.

Але чи все тут ідеально? Звісно, ні і головна проблема книги “Лицар Сімох Королівств” криється в її незавершеності. В ній тільки три новели і вони дописані, проте історія Дунка та Бовтуна продовжується, адже Джордж Мартін обіцяв ще кілька частин, але ж ми знаємо як довго він пише і які нездійсненні, для нього, обіцянки дає. Тому, напевно, продовження пригод цих чудових персонажів ми вже навряд чи побачимо. Адже в першу чергу, я сподіваюся, автор можливо закінчить останню книгу основної серії. Тому йому не до сера Дункана Довганя.

Недоліком книги є передбачуваність деяких поворотів. Якщо ви читали книги Мартіна раніше, то легко вгадаєте певний розвиток подій в усіх трьох новелах. Тобто письменник використовує тут усі свої улюблені прийоми і робить це без особливих варіацій. Це, звісно, не критично, проте передбачуваність все ж присутня.

Також варто зазначити, що світ збірки “Лицар Сімох Королівств” значно менш жорстокий, ніж у “Пісні льоду та полум’я”. Хтось точно сприйме це як плюс (нарешті можна читати Мартіна без параної, що улюбленого персонажа зараз вб’ють), але хтось однозначно як мінус (де той фірмовий біль і страждання?). Тут немає масових різанин, зґвалтувань і психологічних тортур. Так, смерті трапляються, але вони мають сенс і не виглядають жорстокими та написаними заради самих себе. Для мене це радше перевага книги, бо доводить, що Джордж Мартін уміє писати хороші історії без постійного нагнітання емоцій. Але фанати фірмової жорстокості письменника все ж можуть бути розчаровані.

Варто відзначити, що “Лицар Сімох Королівств” все ж краще читати після ознайомлення з основною серією, бо багато речей, місць імен та подій будуть не знайомі новачкам.

Мені сподобалося, що в книзі “Лицар Сімох Королівств” письменник дозволяє собі бути оптимістом, але при цьому він не втрачає свого також фірмого реалізму. Дунк та Бовтун не рятують світ, не перемагають армію мерців і не претендують на Залізний трон. Вони просто мандрують Вестеросом, намагаючись жити за власними принципами, хоча в їх життя саме принципи є розкішшю. Особисто мені було цього достатньо для хорошої історії, тому сподіваюся, що буде достатньо і вам. Адже Джордж Мартін доводить, що йому не потрібні масштабні війни та політичні інтриги, щоб захопити читача, а достатньо двох цікавих персонажів і їхньої щирої дружби.

Також важливо, що після прочитання книги залишається приємне відчуття, що ти провів час у хорошій компанії. “Лицар Сімох Королівств” не видатна книга, яка переверне уявлення про фентезі, але вона просто розповідає чудову історію про друзів, які подорожують разом і втрапляють у різні пригоди.

Саме ж видання від Stone Publishing (до цього були “КМ-Букс”) просто адекватне. І хоч на книзі є герб, відоме ім’я та назва, що натякають про фентезі, все ж хотілося б більше жанровості на обкладинці. Мені сподобався переклад Наталі Тисовської. Здається вона майстерно зберігає баланс між архаїчністю мови та читабельністю, не перевантажуючи текст штучними зістареними словами, але й не спрощуючи текст до рівня сучасної розмовної мови. В книзі також маємо приємний жовтавий папір та зручний для читання шрифт. Ілюстрації, як і лясе, не завезли, але є мапи світу.