Рецензія на фільм «F1: Фільм» / F1: The Movie

26 червня в кінотеатрах стартував прокат спортивної драми «F1: Фільм» — чергового пишного блокбастера, цього разу з бюджетом плюс-мінус у $250 млн від режисера Джозефа Косинські, та ще й з великою зіркою Бредом Піттом у головній ролі. В цьому огляді без тіні сумніву констатуємо, що у гучної новинки є всі шанси потішити не тільки шанувальників адреналінових перегонових пристрастей, але й глядачів, вельми далеких від них.

Плюси: чудові сцени адреналінових перегонів; харизма Бреда Пітта; фільм якісно виділяється серед надто відірваних від реальності типових представників сезону блокбастерів; він буде цікавим не тільки шанувальникам Формули-1; Мінуси: кіно цілковито зіткане з типових жанрових тропів та архетипних образів; як наслідок, маємо позамежну передбачуваність усього, що відбувається на екрані; 7.5 /10 Оцінка

ITC.ua

«F1: Фільм» / F1: The Movie

Жанр спортивна драма, перегоновий екшн

Режисер Джозеф Косинські

У ролях Бред Пітт, Дамсон Ідріс, Керрі Кондон, Тобайас Мензіс, Хав’єр Бардем, Кім Бодніа, Сара Найлс, Шей Віґем

Прем’єра кінотеатри

Рік випуску 2025

Сайт IMDb, офіційний сайт

Колись у 90-ті Сонні Гейз був дуже перспективним і багатообіцяльним гонщиком Формули-1, однак страшна аварія поставила хрест на успішній кар’єрі амбітного хлопця. Тридцять років потому, перебиваючись випадковими заробітками та живучи у старому фургоні, він животіє у безвісності, але іншої долі для себе, здається, аж ніяк не бажає.

Одного разу до Сонні звертається його давній колега та приятель Рубен Сервантес, котрий нині володіє командою Формули-1 APXGP, з пропозицією приєднатися. Справи, втім, у них йдуть зовсім поганенько, та хтозна, раптом Гейз допоможе хоч якось врятувати провальний сезон. Покрутивши носом для галочки, він все ж погоджується прийти на допомогу. На місці ветеран знайомиться зі своїм новим напарником — зухвалим молодим талантом Джошуа Пірсом. Попри те, що двом поколінням гонщиків важко знайти спільну мову, Сонні все ж приймає цей професійний виклик.

Кинувши оком на фільмографію постановника Джозефа Косинські, неважко зробити висновок, що кінороб спеціалізується на барвистих блокбастерах один гучніше іншого. Розпочавши свою кар’єру з надзвичайно стильного «Трону: Спадок» (2010), Косинські відзначився плідною співпрацею з Томом Крузом. Спочатку у «Світі забуття» (2013), який сподобався багатьом глядачам, але явно не добрав у прокаті, а пізніше — у «Топ Ґані: Меверік» (2022), що став найприбутковішим фільмом у кар’єрі Круза. Вибиваються з цього списку хіба що «Вогнеборці» (2017) зі своїм досить скромним бюджетом у $38 млн та куди більш камерний науково-фантастичний трилер «Спайдергед» (2022).

Саме «Топ Ґан: Меверік», цей еталонний олдскульний блокбастер, автори якого надавали перевагу свіжому океанічному повітрю над душними студіями, став вінцем кар’єри режисера, принаймні на сьогоднішній день. В «F1» Косинські намагається крокувати тією ж стежиною.

Якщо зірка у центрі історії, то не меншого калібру, ніж Круз чи Бред Пітт. Якщо фільмування швидкісних транспортних засобів, то у максимально наближених до реальних умовах, із встановленими в кабіні літака чи боліда камерами, а отже — з непідробними емоціями як пілота, так і глядача. В наші часи це дорогого вартує — у липні посиплються надто відірвані від реальності супергеройські блокбастери, які таке навряд чи готові запропонувати. Якщо ж мова йде про драматургію, то максимально безпечну та обережну, а від того — прогнозовану і шаблонну.

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Загинаємо пальці: початкові непорозуміння між впертим досвідченим мамонтом та нахабним новачком — є (підкріплюється конфлікт поколінь відповідним музичним оформленням — Led Zeppelin і Queen з одного боку та модний хіп-хоп — з іншого). Стандартна романтична лінія головного героя — є. Підступний недоброзичливець, якому у підсумку все одно утруть носа — на місці. Еволюція характерів ще донедавна непримиримих напарників та, зрештою, обов’язкові переможні бризки шампанського і святкові феєрверки — куди ж без них.

Однак кіно від того гіршим не стає — надто вже це феєричний кіноатракціон, щоб звертати увагу на такі дрібниці, як типові жанрові тропи. Вони відверто служать склеювальним матеріалом для етапів цього пишного шоу та банально меркнуть на тлі тих емоцій, коли Бред Пітт вмощується за кермо боліда, а ревіння моторів сповіщає про те, що зараз нас чекає щось до біса захопливе. І здається ще трохи, і ти сам відчуєш запах пропаленої гуми, що ніби просочується крізь екран.

Інша справа, що повітряні дива на обертах від Тома Круза були все-таки ще більш захопливими, вражаючими та адреналіновими, ніж швидкісні заїзди на землі, та це, знову ж таки, не робить «F1» стрічкою менш видовищною. Навіть людині, далекій від численних тонкощів та нюансів Формули-1 (а такою людиною і є автор тексту — зізнаюсь, віддаю перевагу старому доброму футболу), буде цікаво спостерігати за пристрастями на тутешніх трасах.

Приберегли творці фільму достатньо сюрпризів для тих, хто в темі: у кадрі то тут, то там миготять зірки перегонів, зокрема і легендарний семиразовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон, який також виступив одним з продюсерів та, кажуть, надавав професійні консультації кіноробам. Його інтерв’ю, присвячене прем’єрі, ви можете почитати ось тут. Українські ж шанувальники Формули-1 запросто впізнають голос спортивного коментатора Макса Подзігуна.

«F1» — класичний, еталонний блокбастер, зроблений за усіма лекалами великого розважального кіно.

В цьому і його перевага — ви точно знаєте, чого очікувати від галасливого атракціону подібного штибу. І він ці очікування виправдовує сповна. В якомусь сенсі фільм схожий на свого головного героя: він такий же динозавр, та водночас своєї чарівності геть не розгубив. Як не крути, а старим тут місце, не при Хав’єрі Бардемі будь сказано.