Рецензія на фільм “Жодного вибору” / No Other Choice

Нова стрічка Пака Чхан Ука “Жодного вибору” ще до прем’єри встигла наробити шуму, не стільки масштабом, скільки своїм дивним поєднанням сатири й побутової драми, що переростає у зовсім інші жанри.Режисер знову пропонує глядачеві гру на межі здорового глузду, а звичайна історія про робітника з фабрики паперу поступово перетворюється на щось значно похмуріше. Фільм тримається на ідеї, яка здається простою, але розкручується повільно й наполегливо, запрошуючи у світ, де дрібна тріщина в житті людини може вилитися у справжній хаос. Що з цього вийшло і чи варто дивитися ви дізнаєтеся з цього матеріалу.

Плюси: сильна сатира, шикарна акторська робота, влучна музика, плавний і майстерний перехід між жанрами, глибока трансформація головного героя Мінуси: повільний старт, розтягнутий темп, слабка хімія сім’ї на початку, специфічний корейський стиль, який може відштовхнути новачків 8.5 /10 Оцінка

ITC.ua

“Жодного вибору” / No Other Choice

Жанр сатира, драма, трилер

Режисер Пак Чхан Ук

У ролях Лі Бьон Хон, Сон Є Чін, та ін.

Прем’єра 11 грудня, 2025 року, кінотеатри

Режисера Пака Чхана Ука знають навіть люди далекі від корейського кіно . Кожен його новий фільм це точно подія, яку обговорюють ще до прем’єри. “Жодного вибору” не став винятком, бо стрічку довго чекали, критикували, хвалили, обговорювали, і майже всі зійшлися на одному — Пак знову взяв болючу соціальну тему й пропустив її через свій фірмовий абсурд, тонку сатиру та хірургічну точність.

У центрі історії втрата роботи, банальна й буденна річ, яка в реальному житті рідко призводить до чогось катастрофічного, але в уяві режисера перетворюється на вибуховий каталізатор, здатний привести до різанини. Здається, ніби він нарешті вирішив показати те, що інколи проноситься в голові у втомлених і загнаних людей, але що ніколи не реалізується і тому виглядає як небезпечна фантазія, що раптом отримала реалізацію, але на екрані.

Проблема в тому, що фільм не квапиться. Він розгойдується довго, повільно, немов тестує терпіння глядача. Дві з половиною години хронометражу відчуваються майже повністю, особливо перша його половина, де стрічка нагадує суміш побутової драми й дивакуватої сатири.

Але варто лише дати їй трішки часу, і “Жодного вибору” починає розкриватися з іншого боку: абсурд поступово стає моторошнішим, комедія темнішає, а Ман Су із розгубленого, карикатурного чоловіка перетворюється на хижака, який уже не просто реагує на події, бо він їх створює. Пак робить трансформацію настільки природною, настільки виваженою, що в якийсь момент ти перестаєш помічати, коли саме герой переступив межу. Цей плавний перехід майже непомітний, але саме тому такий ефектний.

Комедія одна з найсильніших сторін фільму. Вона тут не заради гегів і не задля сміху в залі. Це той самий чорний гумор, який викликає незручність, змушує поєднувати сміх із внутрішнім “та блін, це ж ненормально”. І коли фільм переходить від сатири до психологічного трилера, він робить це настільки м’яко, що глядач усвідомлює зміну жанру лише тоді, коли стає вже пізно. Наприклад, коли Ман Су сидить у темряві в своїй теплиці і планує наступний крок, як справжній професійний вбивця.

Стиль фільмування режисера може відштовхнути. Особливо тих, хто не надто знайомий з корейським кінематографом, де реальність завжди трішки перекручена, а персонажі інколи поводяться на межі театральності. Але, як завжди, варто пережити перші пів години, то раптом усе починає працювати.

Єдине, що режисеру справді не вдалося на всі сто — хімія всередині сім’ї. Початок фільму страждає саме через це: діалоги місцями банальні, сімейні сцени не викликають потрібного емоційного відгуку, і складно співпереживати героям, коли ще не зрозуміло, що їх тримає разом. Але в момент зміни тону всі ці недоліки ніби перезаписуються, а персонажі ніби оживають у новому контексті.

Акторська гра фільму “Жодного вибору” точно бездоганна. Лі Бьон Хон, знайомий широкій аудиторії по “Грі кальмара”, видає чи не одну з найсильніших своїх ролей. Його Ман Су спершу майже смішний, незграбний, добрий до абсурду, але чим далі, тим більше він стає лякаючим.

Оця природність, із якою він рухається від випадкового злочину до холодної розправи однозначно заслуга не тільки сценарію, а й феноменальної пластики та емоційного контролю актора. Сон Є Чін, що грає його дружину, не відстає й створює важливий баланс. Тут вона стримана, але не холодна, емоційна, але не істерична. Її розвиток паралельно з трансформацією Ман Су робить історію ціліснішою, живішою.

Окремо хочеться відзначити музику, адже вона настільки точно підкреслює епізоди, що інколи здається, ніби сцени писалися прямо під композиції Моцартаю. Така класика тут працює як інструмент іронії й драматургії одночасно, додаючи сатирі глибини.

Візуально фільм теж виглядає сильно. Операторська робота місцями дивує незвичними прийомами, але більшість кадрів побудовані так, щоб підкреслити внутрішній стан героя, його занурення в темряву.