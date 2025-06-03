Найцікавіші нові серіали червня 2025 року

Увага! У складі команди Marvel заміна. Замість генія-плейбоя-мільярдера-філантропа Тоні Старка на поле виходить молода гравчиня Рірі Вільямс. Паралельно Дін Вінчестер візьметься рятувати Лос-Анджелес, Трініті кине виклик самому Термінатору, а Сон Гі Хун нарешті награється у свого кальмара. Загалом же беззаперечним чемпіоном червня серед жанрів стає кримінальна драма. Більш детально про серіальні новинки, що стрімко вриваються у це літо, вже мчимо розповісти в матеріалі нижче.

Нові серіали

«Король гольфу» / Stick

Жанр: спортивна комедія

Дата прем’єри: 4 червня

Реліз: Apple TV+

Давно забутий професійний гравець у гольф Прайс Кехілл звертається до молодої зірки гри, щоб якось переломити ситуацію на свою користь.

«Король гольфу» — нова спортивна комедія від Apple TV+, де шоуранером виступив Джейсон Келлер, попередніми сценарними роботами якого були «План втечі» (2013) зі Шварценеггером та Сталлоне і «Аутсайдери» (2019) з Крістіаном Бейлом та Меттом Деймоном. Головну роль виконав Овен Вілсон, котрий в комедійному жанрі почувається, наче риба у воді. Сезон міститиме 10 епізодів, три з яких стартують на стримінговому сервісі Apple TV+ 4 червня.

«Уцілілі» / The Survivors

Жанр: кримінальна драма, детективний трилер

Дата прем’єри: 6 червня

Реліз: Netflix

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Життя Кірана Елліотта змінилося назавжди в його прибережному рідному містечку Евелін-Бей після того, як на затоку обрушився страшний шторм, і троє близьких йому людей загинули в жахливій катастрофі. Коли Кіран повертається додому 15 років потому зі своєю сім’єю, в Евелін-Бей вбивають молоду жінку. Місцева спільнота відчайдушно потребує відповідей, і мешканці міста змушені розкрити таємниці, які продовжують переслідувати й лякати їх усі ці роки.

Сюжет «Уцілілих» заснований на однойменному романі британсько-австралійської письменниці Джейн Гарпер, що з’явився на полицях книгарень у 2020 році. Усі 6 епізодів вийдуть одночасно на Netflix 6 червня.

«Відродження» / Revival

Жанр: нуарні жахи про надприродне

Дата прем’єри: 12 червня

Реліз: Syfy

У невеличкому містечку десь у Вісконсині раптове воскресіння нещодавно померлих людей стає відомим як «День відродження». Відроджені зберігають свою зовнішність, спогади й особистості, тобто це не безмозкі ходячі мерці у пошуках чийогось мозку на обід. Поки жителі міста звикаються з дивовижною подією, місцева поліціянтка Дана Сайпресс розслідує вбивство, і підозрюваними стають як живі, так і воскреслі із мертвих.

«Відродження» ґрунтується на однойменній горор-серії коміксів автора Тіма Сілі та художника Майка Нортона, яка видавалася Image Comics з 2012 по 2017 роки.

«Ми були брехунами» / We Were Liars

Жанр: психологічний трилер

Дата прем’єри: 18 червня

Реліз: Prime Video

Дія розгортається навколо заможної родини, котра щоліта відпочиває на приватному острові. Та одного разу щось лихе трапляється з 17-річною Кейденс під час її 15-го перебування на острові. Через два роки до дівчини починають повертатися спогади про страшну подію, що сталася того злощасного літа.

Ще одна екранізація книги в червневому списку серіалів — цього разу однойменного підліткового роману американської письменниці Е. Локгарт. Книга отримала кілька престижних нагород та загальне схвалення і була визнана одним із найкращих творів для молоді у 2015 році за версією American Library Association. Усі 8 епізодів вийдуть на Prime Video 18 червня.

«Прибережжя» / The Waterfront

Жанр: кримінальна драма

Дата прем’єри: 19 червня

Реліз: Netflix

Офіційний синопсис від Netflix: «Успішна сім’я рибалок із Північної Кароліни заглиблюється в небезпечні води, щоб урятувати свою імперію від остаточного краху».

Творцем шоу виступив сценарист Кевін Вільямсон, у якого за плечима в якості сценариста ціла низка молодіжних горорів/трилерів другої половини 90-х: перший «Крик» (1996) та «Перевертні» (2005) Веса Крейвена, «Я знаю, що ви скоїли минулого літа» (1997), про який буде привід згадати незабаром, а також «Факультет» (1998) Роберта Родрігеса. Головні ролі дісталися Голту Маккаллані (його ви могли бачити в квітневому «Аматорі» та у травневій «Місії неможливій: Фінальна розплата»), Марії Белло, Джейку Вірі та Меліссі Бенойст.

«Олімпо» / Olympo

Жанр: спортивна драма

Дата прем’єри: 20 червня

Реліз: Netflix

Серіал розповідає про спортсменів у Піренейському спортивному центрі, зосереджуючись на ризиках, на які вони йдуть заради досягнення своїх високих цілей. Це підліткова спортивна драма іспанського виробництва від творців хітової «Еліти» (2018—2024), яка прем’єрується на Netflix 20 червня з усіма 8 епізодами одночасно.

«Залізне серце» / Ironheart

Жанр: супергеройський пригодницький екшн

Дата прем’єри: 24 червня

Реліз: Disney+

Після подій фільму «Чорна пантера: Ваканда назавжди» (2022) студентка Массачусетського технологічного інституту Рірі Вільямс повертається додому в Чикаго, де зіштовхується із загадковим Паркером Роббінсом / Каптуром. Героїня створює високотехнологічну броню, що може скласти конкуренцію бронекостюму Тоні Старка, та вступає у запеклу битву з підступним лиходієм, котрий володіє видатними магічними здібностями.

На офіційному постері красується напис «від виконавчого продюсера Раяна Куґлера», однак всі ми добре розуміємо, що згадка успішного кінороба, котрий нещодавно вистрілив своїми «Грішниками», то скоріше намагання зробити хорошу міну при поганій грі; Куґлер має до проєкту вельми опосередковане відношення. А от хто дійсно за нього відповідальний, то це команда сценаристів на чолі з Чінакою Годж, та режисери Сем Бейлі і Анджела Барнс — імена куди менш розкручені, погодьтесь.

Домінік Торн повертається до ролі Рірі Вільямс, компанію на знімальному майданчику їй склали Ентоні Рамос, Олден Еренрайк та ще низка виконавців, імена яких вам навряд чи про щось скажуть. Серіал складатиметься з 6 епізодів, половину з яких Disney+ викотить одразу. Цим проєктом Marvel нарешті закриває багатостраждальну П’яту фазу (і хвала Богу). Та давати перепочинок глядачу поки ніхто не збирається — наступна фаза стартує вже у липні з виходом новітньої версії «Фантастичної четвірки».

«Зворотний відлік» / Countdown

Жанр: кримінальна драма

Дата прем’єри: 25 червня

Реліз: Prime Video

Після того, як співробітника Департаменту внутрішньої безпеки було вбито на очах свідків, детектива поліції Лос-Анджелеса Марка Мічама залучають до роботи у складі таємної оперативної групи з ціллю вистежити вбивцю. Однак пошуки розкривають набагато страшнішу змову, ніж будь-хто очікував, що призводить героїв до необхідності захистити ціле місто з мільйонами жителів.

«Зворотний відлік» зобов’язаний своєю появою одному з творців франшизи «Чикаго» Дереком Гаасом, який також виступив виконавчим продюсером і шоуранером. У кадрі ж глядачі милуватимуться Дженсеном Еклзом, що зайвих представлень не потребує, а також Джессікою Камачо та Еріком Дейном. Сезон складатиметься аж з 13 епізодів, перші три з яких стартують на Prime Video 25 червня.

«Дим» / Smoke

Жанр: кримінально-детективна драма

Дата прем’єри: 27 червня

Реліз: Apple TV+

Детективка поліції Мішель Кальдерон і слідчий з підпалів Дейв Гудсен працюють разом, щоб зупинити двох серійних паліїв на північному заході Тихого океану.

Творцем проєкту став Денніс Лігейн, який після «Чорного птаху» тут возз’єднується з виконавцем однієї з головних ролей Тароном Еджертоном. Разом з останнім на екрані побачимо Джерні Смоллетт, Рейфа Сполла, Джона Леґуізамо та Грега Кіннера. Сюжет заснований на історії з подкасту «Firebug» та натхненний серійним палієм та вбивцею Джоном Леонардом Орром, котрий здійснив близько 2000 підпалів, основна частина яких припала на період з 1984 по 1991 роки. Перші 2 епізоди з 9 будуть доступні на Apple TV+ 27 червня. Жарти про Полтавського палія в коментарях напевно неминучі.

Продовження серіалів

«Постоялець з космосу» / Resident Alien

Жанр: науково-фантастична комедійна драма

Дата прем’єри: 6 червня

Реліз: Syfy, USA Network

Сезон: 4

Нові пригоди Гаррі Вандершігеля, котрий не зовсім Гаррі Вандершпігель, доходять до свого четвертого сезону та будуть одночасно транслюватися на каналах Syfy та USA Network з 6 червня. Сезон складатиметься з 10 епізодів.

«Фубар» / FUBAR

Жанр: шпигунський комедійний екшн

Дата прем’єри: 12 червня

Реліз: Netflix

Сезон: 2

У другому сезоні ветеран ЦРУ Люк Бруннер, після своєї останньої місії з порятунку іншого оперативника, яким виявилася його донька, стикається з новими викликами. Зокрема, зі своїм коханням з минулого життя — колишньою східнонімецькою шпигункою Гретою Нельсо, яка загрожує знищити увесь світ.

Цього разу протистояти Залізному Арні доведеться ефектній Керрі-Енн Мосс. Побачити битву Термінатора і Трініті можна буде на Netflix з 12 червня. Уся стара команда з першого сезону знову у справі, а освіжити у пам’яті його події можна за посиланням у відповідному матеріалі.

«Гра в кальмара» / Squid Game

Жанр: трилер про виживання, антиутопія, бойовик

Дата прем’єри: 27 червня

Реліз: Netflix

Сезон: 3

Оскільки третій сезон фільмувався одночасно з другим, його вихід не довелося чекати довго — саме 27 червня історія протистояння Сона Гі Хуна і організаторів смертоносних забав дістанеться до логічного фіналу. Минулий сезон в певних аспектах не виправдав очікувань (ось тут можна дізнатися чому), тож будемо сподіватися, що завершальна частина виявиться значно цікавішою за дещо бляклого попередника.

Третій сезон матиме найменшу кількість епізодів — усього 6. Як думаєте, вдасться багатостраждальному головному герою таки перемогти зловісного фронтмена та його однаково вбраних посіпак?

Також звертаємо увагу на такі продовження серіалів: