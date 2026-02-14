10 найочікуваніших нових серіалів 2026 року

Другий сезон “Фолауту” став останньою великою серіальною прем’єрою 2025 року, тож маємо слушний час для того, щоб трохи зазирнути в майбутнє та поглянути на ті потенційно цікаві шоу, вихід яких очікуємо в цьому році. Тим паче, що про прийдешні фільми ми вже писали. До уваги брали проєкти, що на момент написання вже точно, або згідно з різними джерелами, принаймні попередньо мають вийти у 2026 році. Відповідно, ті анонсовані серіали, про час релізу яких ще нічого невідомо (наприклад, довгоочікуваний “Нейромант”), відкидалися. Також зауважимо, що мова йде виключно про новинки, тому інформації про продовження тих чи інших шоу ви тут не знайдете.





“Лицар сімох королівств” / A Knight of the Seven Kingdoms

Дата випуску: 18 січня

У ролях: Пітер Клеффі, Декстер Сол Анселл, Фінн Беннет, Берті Карвел, Танзін Кроуфорд, Деніел Інґс, Сем Спруелл

Жанр: фентезійна драма

Реліз: HBO Max

“Зі всесвіту Вестеросу постає неймовірна історія, у центрі якої пригоди несподіваного дуету — лицаря Сера Дункана і його зброєносця Бовтуна” — ось так коротко описує серіал сервіс HBO Max. Сюжет заснований на однойменній серії новел Джорджа Р. Р. Мартіна, куди входять “Лицар-бурлака” (1998), “Присяжний меч” (2003) та “Таємничий лицар” (2010). Проєкт став другим приквелом культової “Гри престолів” (2011-2019), а першим, нагадаємо, був “Дім дракона”, що прем’єрувався у 2022 році.





Найприємнішим у всій цій історії для зацікавленого глядача є те, що “Лицаря сімох королівств” власне і не треба чекати, адже шоу стартувало на стримінгу ще 18 січня, і наразі до перегляду доступні 4 з 6 епізодів. З огляду на рейтинги критиків та глядачів на популярних кіноресурсах, в цілому задум вдався. Четверта серія, наприклад, взагалі досягла небачених висот.

Також відзначаємо, що другий сезон був анонсований ще до релізу серіалу, а саме у листопаді минулого року, і ґрунтуватиметься він якраз на другій новелі книжної серії. Його вихід попередньо запланований на 2027 рік. А поки глядачі знаходяться в очікуванні фінальних епізодів, пропонуємо почитати нашу рецензію на відповідну збірку новел Джорджа Р. Р. Мартіна.

“Мис страху” / Cape Fear

Дата випуску: 5 червня

У ролях: Хав’єр Бардем, Емі Адамс, Патрік Вілсон, Сі Сі Ейч Паундер, Рон Перлман, Тед Левін

Жанр: драматичний трилер

Реліз: Apple TV+

Макс Кеді щойно вийшов з в’язниці та прагне помститися подружжю адвокатів, які приховали від нього докази, що могли кардинально змінити хід справи.

Творець шоу Нік Антоска з самого дитинства був палким шанувальником обох екранізацій “Катів” (1957) Джона Д. Макдональда — і “Мису страху” 1962 року Дж. Лі Томпсона, і однойменної версії зразка 1991-го Мартіна Скорсезе. Тож тепер можна з впевненістю сказати, що Антоска нарешті реалізує проєкт мрії. Скорсезе, до речі, виступив як один з продюсерів, а разом з ним у цьому ж статусі виступають Стівен Спілберг та Мортен Тільдум.

Головну роль має виконати Хав’єр Бардем, якому доведеться перевтілитися у Макса Кеді після таких кіноікон-тезок, як Роберт Мітчем та Роберт Де Ніро. Телевізійний рімейк від Apple складатиметься з 10 епізодів, перші 2 з яких стартують на стримінгу 5 червня, а решта виходитимуть щотижня до 31 липня.

“Лакі” / Lucky

Дата випуску: 15 липня

У ролях: Аня Тейлор-Джой, Аннет Бенінг, Тімоті Оліфант, Онжаню Еліс-Тейлор, Дрю Старкі, Кліфтон Коллінз-молодший, Вільям Фіхтнер

Жанр: драма

Реліз: Apple TV+

“Коли багатомільйонне пограбування йде не за планом, шахрайка Лакі змушена пуститися навтьоки. Переслідувана ФБР та безжальним кримінальним авторитетом, вона повинна боротися за своє життя та за вихід з ситуації” — сповіщає офіційний синопсис на платформі Apple TV+. Знято за мотивами однойменного роману Марісси Степлі.

За “Лакі” відповідають шоуранери-сценаристи Джонатан Троппер та Кессі Паппас. За плечима першого такі хіти, як “Банші” (2013-2016), “Воїн” (2019-2023) та торішній “Друзі та сусіди”, що потрапив до переліку найкращих серіалів 2025 року за версією ITC.ua (також кінороб писав сценарій до недавньої “Команди руйнівників”). А в сценарній фільмографії другої фігурують здебільшого гарно сприйняті глядачами та критиками “Таємниця бункера” (з 2023) та “Гризельда” (2024). Серед продюсерів — Різ Візерспун, що зайвих представлень не потребує.





Щодо виконавиці титульної ролі Ані Тейлор-Джой, то акторка як мінімум може похизуватися беззаперечним нетфліксівським хітом “Ферзевий гамбіт” (2020) та високо оціненим публікою перевтіленням у молоду Фуріозу (2024), котре, щоправда, зазнало краху в прокаті. Після “Ущелини” Аня продовжує співпрацю з Apple, і буде цікаво подивитися, у що вона виллється у підсумку. Прем’єра з першими двома серіями призначена на 15 липня, решта 5, по одній на тиждень, надходитимуть до 19 серпня.

“Напівлюдина” / Half Man

Дата випуску: не визначена

У ролях: Річард Гадд, Джеймі Белл, Нів Макінтош, Чарлі Де Мело, Маріанна Макайвор

Жанр: драма

Реліз: BBC One, HBO

Рубен несподівано з’являється на весіллі свого зведеного брата Ніла, що стає поштовхом відродження їхніх стосунків, які були зіпсовані 40 років тому. Можливо, ми б і пройшли повз цього шоу, якби не ім’я його творця (і разом з тим виконавця головної ролі) — Річард Гадд. Це саме той чоловік, який у 2024 році видав несподіваний хіт на Netflix “Оленя”.

Партнером Гадда на знімальному майданчику став Джеймі Белл, перший сезон налічуватиме 6 епізодів. За повідомленням BBC серіал має вийти цього року, але точної дати релізу наразі немає.

“Павук-Нуар” / Spider-Noir

Дата випуску: 27 травня

У ролях: Ніколас Кейдж, Ламорн Морріс, Брендан Ґлісон, Лі Джун Лі, Абрахам Попула, Джек Г’юстон

Жанр: супергеройський нуар

Реліз: MGM+, Prime Video





Літній, невдачливий приватний детектив намагається осмислити своє минуле, коли він був єдиним супергероєм у альтернативному Нью-Йорку 1930-х років.

Нарешті у багатостраждальному Всесвіті Людини-павука від Sony з’явиться хоч якась Людина-павук! Адже серіал формально входить в цю ледь притомну медіафраншизу, яка, нагадаємо, подарувала світу такі “нетлінки”, як “Морбіус” (2022), “Мадам Павутина” (2024) та “Крейвен-мисливець” (2024). Після систематичного провалу усього цього, з дозволу сказати, кіно (при тому що “Веном” якісь гроші збирав, але це все одно не було для студії рятівним кругом) Sony нарешті покінчила з маскарадом.





“Павук-Нуар” стане першим телевізійним проєктом в рамках зазначеного всесвіту (офіційних планів на наступні поки немає, тож наразі й останнім), шоу буде результатом спільного виробництва з Amazon. Хочеться вірити, що цього разу правильні висновки було зроблено.

А от з однозначно приємного — в ролі Павучка, щоправда, Бена Рейлі, а не звичного Пітера Паркера, побачимо великого і жахливого Ніколаса Кейджа, який раніше озвучував персонажа в анімаційному фільмі “Людина-павук: Навколо Всесвіту” (2018). Вже хоча б через цього добродія, а також через дорослий нуарний стиль, оминати стороною шоу аж ніяк не хочеться.

“Ліхтарі” / Lanterns

Дата випуску: середина 2026 року

У ролях: Кайл Чендлер, Аарон П’єр, Келлі Макдональд, Натан Філліон, Ґаррет Ділагант, Джейсон Ріттер, Ульріх Томсен, Пол Бен-Віктор

Жанр: супергеройський екшн

Реліз: HBO

Та перейдемо до супергеройського всесвіту поки що наче як здорової людини. Зелені Ліхтарі — це міжгалактичні миротворці, які носять кільця, що надають їм надзвичайні здібності. Серіал розповідає про те, як досвідчений Ліхтар Гел Джордан і новобранець Джон Стюарт розслідують вбивство в Небрасці, що приводить їх до більш похмурих таємниць.





“Ліхтарі” стане третім телевізійним проєктом в рамках оновленого Джеймсом Ґанном Всесвіту DC після “Монстрів Коммандос” (2024) та другого сезону “Миротворця” (2025). В Гела Джордана має перевтілитися Кайл Чендлер, його напарником та учнем стане Джон Стюарт у виконанні Аарона П’єра, котрий непогано проявив себе в кримінальному трилері “Ребед-Ридж” (2024). Побачимо й Натана Філліона у ролі знайомого глядачам Гая Гарднера — цей шкідливий дядько миготів у вищезгаданому “Миротворці” та торішньому “Супермені”.

Один з творців перезавантаженого дісішного всесвіту Пітер Сафран відзначав, що “Ліхтарі” буде “подією рівня HBO”, а серед джерел натхнення називав такі хітові тайтли, як “Справжній детектив” (з 2014) та “Повільні коні” (з 2022). Також нагадуємо, що у 2011 році Гел Джордан став героєм великого 200-мільйонного блокбастера та мав обличчя Раяна Рейнольдса, але про той гучний провал усі причетні воліють зайвий раз не згадувати.

“Кристал Лейк” / Crystal Lake

Дата випуску: не визначена

У ролях: Лінда Карделліні, Вільям Кетлетт, Девін Кесслер, Кемерон Скоггінс, Гвендолін Сандстром, Каллум Вінсон, Джой Супрано, Крістофер Денгем

Жанр: слешер

Реліз: Peacock

Щоб виростити свого маленького сина Джейсона, який страждає від периферичного паралічу лицьового нерва з народження, Памела Вурхіз залишає співочу кар’єру і переїжджає в невелике містечко Кристал Лейк, де починає працювати в місцевому літньому таборі.





Як видно з раннього синопсиса, “Кристал Лейк” має стати приквелом культового слешера “П’ятниця, 13-те” (1980), що розповість про молоді роки навіженої мамці майбутнього вбивці в хокейній масці та власне про юні роки останнього. Ідея перенести “П’ятницю, 13-те” у формат серіалу витала у повітрі ще з часів кросовера “Фредді проти Джейсона” (2003), причому її ініціатором виступив режисер оригіналу Шон Каннінгем. Але тим планам не судилося здійснитися, і після того, як у 2022 році А24 придбала права на франшизу, почалася тривала тяганина зі зміною шоуранерів.

У підсумку керувати парадом довірили Бреду Калебу Кейну, попереднім сценарним проєктом якого був “Воно: Ласкаво просимо до Деррі” (2025) — там кінороб працював над трьома епізодами. Роль Памели Вурхіз має виконати Лінда Карделліні, а те, що виробництвом займалася А24, наштовхує на оптимістичний лад. Шоу складатиметься з 8 епізодів та матиме реліз на сервісі Peacock, де усі епізоди зазвичай виходять одночасно. Але точної дати прем’єри наразі немає.

“Гнів” / Man on Fire

Дата випуску: не визначена

У ролях: Яг’я Абдул-Матін ІІ, Біллі Буллет, Аліса Брага, Скотт Макнейрі, Пол Бен-Віктор, Боббі Каннавале

Жанр: бойовик

Реліз: Netflix

Джон Крізі — колишній найманець, якому після відходу від справ важко почати все з чистого аркуша, оскільки він страждає від посттравматичного стресового розладу, викликаного темним минулим. Його спроби почати нове життя нахабно перериваються непереборною жагою помсти.





Новітній “Гнів” стане третім зверненням кіноробів до серії романів Ей Джея Квіннелла про Джона Крізі — попередніми двома були версія 1987 року зі Скоттом Ґленном та 2004-го з Дензелом Вашингтоном. Нетфліксівська адаптація ґрунтуватиметься на романі Man on Fire (1980) та його продовженні The Perfect Kill (1992). У ролі непохитного месника цього разу виступить Яг’я Абдул-Матін ІІ, котрий зовсім недавно гарно проявив себе у черговому шоу Marvel “Диво-людина”.

Шоуранером виступив Кайл Кіллен, що до цього працював над Halo (2022-2024). Netflix планує реліз на цей рік та запропонує стандартні 8 епізодів.

“Той, хто біжить по лезу 2099” / Blade Runner 2099

Дата випуску: не визначена

У ролях: Мішель Єо, Гантер Шафер, Дімітрі Абольд, Льюїс Ґріббен, Кейтлін Роуз Дауні, Том Берк, Мауріціо Ломбарді, Деніел Ріґбі, Джонні Гарріс, Емі Леннокс, Шейла Атім, Меттью Нідгем

Жанр: наукова фантастика

Реліз: Prime Video

Як анонсує назва, події серіалу відбуватимуться через 50 років після метань персонажа Раяна Ґослінґа у “Тому, хто біжить по лезу” 2049 (2017) Дені Вільнева. Подробиці сюжету тримаються у таємниці, однак відомо, що Мішель Єо виконає роль репліканта на ім’я Олвен, що знаходиться на порозі загибелі, як і відчайдушний Рой Батті в початково недооціненому, але у підсумку культовому оригіналі Рідлі Скотта. Також в історії фігуруватиме дівчина Кора у виконанні Гантер Шафер (“Ейфорія”, “Кривава таємниця”).





В ключових аспектах за багатообіцяльне і очікуване численними шанувальниками жанру шоу відповідає Сілка Луїза — саме вона стала шоуранеркою та долучилася до написання сценарію. Раніше Сілка працювала над Halo (2022-2024) та “Жінками, що сяють” (з 2022) — обидва отримали позитивні відгуки критиків. Рідлі Скотт обмежився продюсерськими функціями. Як вважаєте, чи виправдає високі сподівання Amazon?

“Містечко” / The Boroughs

Дата випуску: не визначена

У ролях: Білл Пуллман, Джина Девіс, Кларк Пітерс, Альфред Моліна, Елфрі Вудард, Деніс О’Гаре, Джена Мелоун, Карлос Міранда

Жанр: наукова фантастика

Реліз: Netflix

У розкішному житловому комплексі для літніх людей, розташованому в пустелі Нью-Мексико, групі несподіваних героїв доведеться об’єднати зусилля, щоб зупинити потойбічну загрозу, яка намагається вкрасти те, чого у них і без того немає — час.





Якщо імена шоуранерів Джефрі Аддісса та Вілла Метьюза вам напевно ні про що не скажуть, то імена місцевих продюсерів відомі багатьом — це творці флагмана Netflix “Дивні дива” (2016-2025) брати Даффер. Подробиць про цей проєкт небагато, та Даффери щосили його розхвалюють, визнаючи, що тут будуть певні точки дотику з “Дивними дивами”.

Крім того, невтомні кінороби продюсують ще одне потенційно цікавезне шоу, заплановане на цей рік — драматичний серіал жахів “Скоро трапиться щось страшне”. Серіал вийде, звісно, на Netflix; вже й дата релізу відома — 26 березня.