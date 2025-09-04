Steam у серпні 2025: NVIDIA RTX 4060 перехоплює лідерство, 32 ГБ стають мейнстримом, раптовий успіх Intel

NVIDIA RTX 4060 очолила рейтинг охоплення користувачів Steam після багатомісячного панування 3060, а процесори Intel несподівано пішли у відрив від AMD.

Відеокарти NVIDIA навіть початкового рівня дуже довго завойовують симпатії користувачів — можливо, цьому не сприяє їхня вартість в останні роки. Попереднє покоління у вигляді RTX 4060 нарешті посунуло (4,85%, +0,46%) багатомісячного лідера RTX 3060 (4,79%, +0,17%). Щобільше, позаду на його друге місце впритул насувається мобільна 4060 (4,62%, +0,19%). Краща продуктивність, додатковий кадр у DLSS, а віднедавна й покращення FPS зі Smooth Motion роблять свою справу.

Актуальне покоління NVIDIA RTX 50 сильно відстає від топу, але помітно збільшує своє розповсюдження серед геймерів. Серед Blackwell найпопулярнішою стала GeForce RTX 5070 (1,57%, +0,25%). Доступніша RTX 5060 (1,01%, +0,41%) — лише на другому місці серед новинок, але має найбільший місячний приріст в серії. Третю сходинку займає RTX 5070 Ti (0,75%, +0,12%), котру дехто вважає найбільш вдалою у новій лінійці, після RTX 5090, яка теж нарощує обсяги (0,67%, +0,26%).

Загалом відеокарти NVIDIA мають 74,88% геймерів, але майже напевно ринок поступово скоригує цю статистику ще на +20 “зелених” відсотків. У частці 17,32%, котра належить AMD, найбільшу вагу має вбудована у центральні процесори графіка (2,11%, -0,03% та 2,03%, -0,08%). Найпопулярнішою дискретною відеокартою “червоних” є бюджетна Radeon RX 6600 (0,89%, -0,03%).

У часи, коли 16 ГБ оперативної пам’яті (41,88%, -0,04%) вже починає не вистачати навіть для офісу та роботи у браузері, користувачі Steam обирають 32 ГБ (36,46%, +1,31%). Така конфігурація ще не стала найпопулярнішою, але неодмінно зробить це найближчим часом через високий приріст.

Щодо відеопам’яті, найбільша кількість гравців має відеокарти з 8 ГБ, вони ж мають і найбільший приріст (35,03%, +1,37%). На другому місці (19.30%, +0.08%) карти з 12 ГБ VRAM, а на третє посідають власники старих відеокарт з 6 ГБ, їх досить багато (10,6%, -0,32%). Лише на четвертому місці майже ідеальні зараз 16 ГБ (6,8%, +0,22%) — вочевидь, через дорожнечу.

Стрімко набуває популярності 2,5K-геймінг. Хоча роздільна здатність Full HD все ще абсолютний лідер (і навіть має невеликий приріст, 54,44%, +0,07%), і буде дуже довго таким залишатися, монітори 2,5K зростають найбільше (2560×1440, з 20,19%, +0,21% та 2560×1600, з 5,09%, +0,51%). А ось 4K (3840×2160, 4,59%, +0%), навіть в урізаному широкоформатному варіанті (3440×1440, 2,85%, -0,02%) роками “не злітає” через надто дороге обладнання, і навряд зробить це в осяжній перспективі.

Серед процесорів Intel зробила дещо несподіваний ривок до 59,76%, +0,24%, на тлі поступового зменшення частки останнім часом. Головним аргументом “синіх” є ноутбуки, яких все ще значно більше, ніж з процесорами AMD (40,16%, -0,23%), тоді як на нових десктопах “червоні” поза конкуренцією.

За кількістю ядер більшість в Steam обирає 6-ядерні процесори (29,81%, +0,52%), на другому місці 8-ядерні моделі (24,74%, -0,11%). Проте швидко поширюються 10 (7,37%, +0,64%), 14 (5,02%, +0,16%) і навіть 16 ядер (5,28%, +0,33%).

Windows 11 впевнено тримає 60,39% серед операційних систем (+0,49%), порівняно з Windows 10 на другій сходинці (35,08%, -0,11%). Геймінг на Mac так і не набув популярності за останні роки (1,77%, -0,11%), попри зусилля Apple у розробці власних процесорів з потужною графікою. Системи на Linux (2,64%) значно перевищують їхній результат.