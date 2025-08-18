Огляд відеокарти MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC: доступні технології для невибагливого геймера

Так склалось, що лінійка відеокарт GeForce RTX50 стикнулася з дуже високими очікуваннями потенційних покупців. Особливо це стосувалося середнього та high сегментів. Однак цього разу NVIDIA ще й додала нову відеокарту для економних геймерів, які не готові платити всі гроші світу за своє хобі. Тому зустрічайте, на редакційному огляді сьогодні MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC, яка має всі шанси зайняти своє місце в заощадливих десктопах.

MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC Від 12 290 грн. Плюси: ціна; низьке енергоспоживання; компактні габарити; тиша в роботі. Мінуси: PCIe 5.0 x8 частково знижує продуктивність на PCIe 3.0.

Технічні характеристики

Інтерфейс PCI-E Gen 5 x16 (використовує х8) Техпроцес 5 нм Графічний процесор GB207 Пропускна здатність пам’яті 20 Гб/с Об’єм VRAM 8GB GDDR6 Шина пам’яті 128-bit Потокових процесорів 2560 Виходи 3 x DisplayPort v2.1b 1 x HDMI v2.1b Роз’єм живлення 1 х 8-pin Енергоспоживання 130 Вт Рекомендований БЖ 550 Вт Додатково DUAL-FAN THERMAL DESIGN Габарити 197 x 120 x 41 мм Вага 491 грам Займає місця 2 slots

Тестовий стенд

Для тестування MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC ми підготували бадьорий десктоп на платформі AM5, яка вже встигла стати “золотим стандартом” геймерської продуктивності завдяки процесору Ryzen 7 9800X3D.

Конфігурація системи:

Комплектація, зовнішній вигляд та охолодження MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC

Відеокарта приїхала у невеличкій глянцевій коробці з приємною колірною гамою, яка поєднує стиль MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC та фірмові риси NVIDIA. Все разом важить всього 827 грамів, що й не дивно, адже перед нами рішення для заощадливих геймерів.

Комплектація продукту доволі проста, що типово для цього сегмента. Усередині коробки ви знайдете відеокарту з захисними ковпачками на роз’ємах та інструкцію користувача. Ніякої ніжки не передбачено, адже 491 грам ваги навряд чи нашкодить вашому PCI-E. Відсутність надлишкових аксесуарів ставить крапку в розумінні пріоритетів виробника. Адже він орієнтується на споживача, який знає, що саме йому потрібно, без надмірних декоративних елементів.

Дизайн MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC демонструє стриману естетику. Корпус виготовлено з матового пластику, задня пластина — також.

MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC оснащена двома вентиляторами TORX Fan 5.0, які, за заявами виробника, розроблені для оптимізації та стабілізації повітряного потоку. Завдяки спеціальній формі лопатей, вентиляційна система працює ефективно навіть під високим навантаженням. Також за доброю традицією присутня технологія Zero Frozr, що сприяє зниженню рівня шуму, коли вентилятори автоматично зупиняються при низьких температурах.

Компактні розміри (197 мм у довжину, 120 мм у висоту та 41 мм у товщину) дозволяють встановити карту навіть у невеличких корпусах.

Як і в старшій моделі (MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC) живлення відбувається шляхом перевіреного десятиліттями восьмипінового конектора. Тому власникам старих блоків живлення, несумісних з 12VHPWR, можна не хвилюватися.

Робоча продуктивність та архітектура

З технічного погляду, нова архітектура підтримує сучасні API, а для тих, хто працює з AI-сценаріями та машинним навчанням не буде зайвою підтримка Tensor-ядер для прискорення обчислень. Крім того, в наявності кодек NVENC.

8 ГБ пам’яті GDDR6 поки що вистачає для більшості непрофесійних сценаріїв роботи. GeForce RTX 5050 — поки що єдина карта в сімействі Blackwell, яка використовує стандарт пам’яті попереднього покоління. Також варто пам’ятати про додаткове обмеження — всього лише вісім ліній PCIe 5.0. Тому у користувачів зі старими материнськими платами на PCIe 3.0 може зменшиться продуктивність. Про це можна детальніше почитати у порівнянні платформ AM4 та AM5.

При обробці дуже великих проєктів, обмеження за обсягом VRAM може відчуватися, особливо якщо ви працюєте з великими 3D-сцена­ми, відеоматеріалами високої роздільної здатності чи обираєте високі налаштування якості у локальних генераторах зображень на кшталт Fooocus, Invoke чи Amuse. Проте для більшості стандартних завдань цей аспект не стане суттєвою проблемою.

Робочі частоти GPU, у комбінації з хорошою сумісністю з софтом та добра енергоефективність дозволяють використовувати цю карту як для невимогливих звичайних задач, так і в режимі непрофесійного розширеного робочого навантаження.

Ігрова продуктивність MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC

Останній раз десктопну відеокарту з індексом “хх50” ми бачили ще в трьохтисячному поколінні. І хоча NVIDIA RTX 3050 анонсовано ще у 2022 році, в неї вже на той час була версія з 8 гігабайтами GDDR6. Не бачу великої проблеми у використанні саме цього типу відеопам’яті, адже, вся нова лінійка AMD, в тому числі топова серед “червоних” — Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE також використовує GDDR6.

З погляду геймера обмеження обсягу відеопам’яті, а не її тип є найбільш критичним. Тим більше, що генерація кадрів (MFG) також не проти поласувати її часткою. Тому власникам відеокарт з 8 гігабайтами відеопам’яті доведеться знижувати ігрові пресети та якість текстур, щоб добитися прийнятної кількості кадрів.

Так от, подивимося, як вона поводиться в іграх порівняно з RTX 4060 та RTX 5060. І почнемо, як звичайно, зі S.T.A.L.K.E.R. 2. Завдяки DLSS та генератору кадрів блукати Зоною Відчуження вдасться навіть в роздільній здатності QuadHD, не кажучи вже про FullHD.

А ось прихильником класичної растеризації прийдеться тяжко. Адже в FullHD без допомоги “нейропокращувачів” ми отримуємо лише 46 кадрів на секунду, а у QuadHD – 32 к/с.

Однак врахуйте, що це ультраналаштування, і якщо посунути імпровізований перемикач уліво, то ситуація буде значно кращою. Різниця з NVIDIA RTX 4060 коливається від 2 до 6% залежно від режиму.

Indiana Jones and the Great Circle продовжує насміхатися з відеокарт з невеликою кількістю відеопам’яті. Попри те, що NVIDIA RTX 5050 підтримує DLSS 4 та Multiframe Generation, із-за браку пам’яті ми можемо увімкнути тільки DLSS. А ось на генерацію кадрів місця вже не вистачає, тому гра ніяк не реагує на її увімкнення.

Попри це, у QuadHD з DLSS ми можемо пограти з частотою 61 кадр на секунду та 91 FPS у FullHD.

А ось з Cyberpunk 2077 у нової відеокарти все просто чудово. Завдяки підтримці DLSS 4 та мультигенерації кадрів MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC впевнено переганяє NVIDIA RTX 4060 в усіх режимах. Ось що значить нові технології.

Почарувавши з налаштуваннями можна добитися високого та стабільного фреймрейту навіть у QuadHD.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered виявився дуже вимогливим до потужності графічного чіпа. 2560 потокових процесорів не вселяють впевненості, тому розрив з NVIDIA RTX 4060 тут коливається від 17,5 до 39%. Не рятує навіть MFG x4.

Clair Obscur: Expedition 33 доступна для комфортного проходження майбутнім власникам MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC. Вона невимоглива до кількості відеопам’яті, займаючи приблизно 5,5 гігабайтів при FullHD та 6,5 гігабайтів у QuadHD. Тому місця нам тут вистачає з запасом.

В Clair Obscur: Expedition 33 MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC приблизно на 9% слабша за NVIDIA RTX 4060. Але баланс сил змінився з початком підтримки мультигенерації кадрів в режимі х4. Тому після цього NVIDIA RTX 5050 вирвалася вперед. Дяка розробникам!

Брутальний та безсердечний до ворогів — Doom: The Dark Ages водночас є досить лояльним до комп’ютерного “заліза”. В режимі класичної растеризації лідерство все ще утримує NVIDIA RTX 4060 з відривом 15-20%, але навряд чи ви будете грати таким чином.

Допомога Multiframe Generation знову ж таки міняє розклад сил. І при FullHD MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC переганяє представника минулого покоління на 36%.

Енергоспоживання, шум та нагрів MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC

Однією зі значущих переваг MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC є її енергоефективність. TDP у 130 Вт дозволяє використовувати карту навіть у системах з обмеженою потужністю блоку живлення, хоча виробник рекомендує використовувати на 550 Вт, що явно з великим запасом.

Завдяки вдосконаленій системі охолодження з двома вентиляторами TORX Fan 5.0, карта тримає температуру у межах 70–75 °C навіть під час інтенсивних ігрових сесій. Якщо ж ви хочете більше тиші, то при 53% оборотів в жарке літо найгарячішим місцем залишиться відеопам’ять — вона нагріватиметься до 83 °C. Шумометр наміряв близько 36 дБ в такому режимі.

Технологія Zero Frozr дозволяє зупиняти вентилятори при низьких навантаженнях, що в першу чергу забезпечує безшумну роботу, а також зберігає ресурс ваших вентиляторів. В режимі очікування карта споживає приблизно 13 Вт.

Досвід використання

За тиждень користування MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC не викликала ніяких нарікань. Якби я був затятим геймером, то звісно б мене засмутила ситуація, коли відеопам’яті не вистачає, щоб увімкнути MFG — виходить парадокс. В таблиці можна побачити, скільки місця у VRAM займають сучасні ігри.

Гра FullHD, Гб QuadHD, Гб S.T.A.L.K.E.R. 2 6.97 7.25 Indiana Jones and the Great Circle 7.62 7.75 Cyberpunk 2077 7.2 7.4 Oblivion 7.18 7.25 Clair Obscur: Expedition 33 5.77 6.47 Doom: The Dark Ages 7.35 7.5

Ми в притул наближаємось до позначки, після якої почнуться статори та фризи. Але для більшості невимогливих геймерів таке положення речей все ще прийнятне. В цілому ситуація нагадує, як у 2016 році NVIDIA випустила GTX 1060 3GB та 6GB. І версія з більшою кількістю пам’яті до цього часу використовується для геймінгу, хоча пройшло вже цілих 9 років! Мораль проста — пам’яті багато не буває.

Ціни та конкуренти

MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC можна придбати за ціною від 12 290 гривень. Враховуючи її можливості, вартість дуже демократична і якщо порівнювати з іншими варіантами, відеокарта виглядає досить привабливо, адже вона демонструє результати, схожі за продуктивністю з MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC, але з деякими перевагами завдяки використанню новітньої архітектури та покращеної технології DLSS 4.

Також варто пригадати, що NVIDIA RTX 4060 підтримує PhysX x32, з якою нове покоління 5000-ї серії вже не може працювати. Тому, якщо це критично для ваших ігрових проєктів минулого, то старі карти все ще лишаються непоганим варіантом.

Однак основним конкурентом залишаються також Asus Radeon RX 7600 Dual EVO OC та певні моделі від Intel Arc по типу Sparkle Intel Arc B580 TITAN OC, яка вже була на нашому редакційному огляді. Вона може похвалитися більшим об’ємом відеопам’яті, яка додає перспективи для QuadHD геймінгу.

Якщо вам потрібно трішки більше продуктивності, то можете докласти декілька тисяч гривень і купити MSI GeForce RTX 5060 8G GAMING OC. Вона пропонує бадьорішу продуктивність, кращі температури, але постачається з такою ж кількістю відеопам’яті.

8.5 /10 Оцінка ITC.ua Робоча продуктивність 7.5 Обмежена кількістю VRAM Ігрова продуктивність 8.5 Майже паритет з NVIDIA RTX 4060 Енергоефективність, шум 9 130 Вт при максимальному навантаженні Ціна 9 Адекватна вартість за актуальні можливості