Огляд Asus Vivobook S14 S3407QA. Маленький ARM-гігант автономності із серцем Snapdragon X

Asus Vivobook S14 S3407QA виглядає як звичайний ультрабук: тонкий, легкий, може загубитися у рюкзаку. Але під корпусом ховається Snapdragon X, який тихо і впевнено керує усіма офісними та мультимедійними задачами, а батарея майже сміється з щоденних спроб її розрядити. На папері — це ноутбук для тих, хто цінує автономність, тишу і продуктивність без геймерського шуму вентиляторів. Чи справді Vivobook S14 може скласти конкуренцію звичним Intel- та AMD-колегам? Давайте розкладемо все по поличках у нашому редакційному огляді.

Asus Vivobook S14 S3407QA 37 999 грн. Плюси: Видатний час автономної роботи; швидка зарядка; легкий та компактний дизайн; зручна клавіатура з підсвіткою; широкий вибір портів; ліцензійна Windows 11 Pro. Мінуси: Сумісність деяких програм із ARM все ще обмежена; частота оновлення екрану 60 Гц; відсутність вбудованого сканера відбитків пальців. 8 /10 Оцінка

Технічні характеристики Asus Vivobook S14 S3407QA

Екран 14 дюймів 16:10 (2560×1600 пікселів), яскравість — 400 ніт, 60 Гц, IPS-level Процесор Qualcomm Snapdragon X (X1-26-100), 3 ГГц Графіка Qualcomm Adreno X1-45 1.7 TFLOPS Оперативна пам’ять 16 ГБ 8448 MHz LPDDR5X (розпаяна на материнській платі) Накопичувачі 512 ГБ PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD Охолодження 1 вентилятор Бездротові інтерфейси Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Камера 2 Мп IЧ-камера з фізичною шторкою, з підтримкою Windows Hello Аудіосистема 2 динаміки, Dolby Atmos Провідні інтерфейси 2 x USB4 Type-C 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x HDMI 2.1 1 x Audio jack Блок живлення 65 Вт; 21 В, 3.25 А Акумулятор 70 Вт·год Вага 1.35 кг Розміри 315.2 x 223.4 x 15.9~17.9 мм Гарантія 1 рік

Комплектація та паковання Asus Vivobook S14 S3407QA

ASUS Vivobook S14 S3407QA постачається в скромній коробці з мінімалістичним дизайном: ніяких яскравих наклейок, великих логотипів або пафосних слоганів. Відразу відчувається, що виробник не намагається “продати вайб”, а робить ставку на сам пристрій.

В середині упаковки ноутбук у тканинному чохлі, який запобігає подряпинам під час транспортування. Є також невеликий DIY-квест: можна зробити підставку з внутрішньої картонки. Подібний підхід зустрічався навіть у преміальних ігрових ноутбуках, але практична користь його сумнівна.

Комплект включає блок живлення USB-C потужністю 65 Вт, який досить компактний, щоб поміститися у рюкзак разом із ноутбуком. Кабель гнучкий і доволі довгий — близько 1,5 метра, що зручно для використання за столом.

Крім того, у коробці є коротка інструкція та гарантійний талон. Все стандартно, без зайвих буклетів з маркетинговими текстами.

Жодних додаткових аксесуарів на кшталт мишки чи HDMI-кабелю немає.

USB-C зарядка робить пристрій більш універсальним: можна підключати сторонні блоки живлення, павербанки та док-станції. Це реально зручно для подорожей або роботи в кафе.

Комплектація і паковання Asus Vivobook S14 S3407QA відповідають статусу ультрабука для мобільної роботи: нічого зайвого, усе функціонально і без пафосу.

Дизайн, ергономіка та матеріали Asus Vivobook S14 S3407QA

ASUS Vivobook S14 S3407QA виглядає сучасно і водночас стримано: корпус тонкий, чисті лінії, мінімум декоративних елементів. Виглядає так, ніби його можна брати куди завгодно — і в офіс, і на кава-брейк у коворкінг. Доступні два кольори: Matte Gray та Cool Silver. Перший і побував у нас на огляді.

Корпус частково металевий, частково пластиковий, що дозволило зменшити вагу до 1,35 кг, але при цьому не втратити відчуття преміальності. Метал приємно холодить руку при роботі, а пластик розташований там, де важливіше знизити вагу або вартість.

Розміри компактні: 14-дюймовий ноутбук легко поміщається у стандартний рюкзак, і навіть у маленьку сумку для планшета він влазить без проблем. Тут відчувається баланс між портативністю та комфортом екрану.

Клавіатура — повнорозмірна без NUM-блоку (власне, її ніхто тут і не чекав), з одноколірною підсвіткою (має три рівня яскравості), хід клавіш приємний, чіткий, без “плаваючих” відчуттів. Для тих, хто друкує багато тексту, це великий плюс.

Тачпад великий, з плавною поверхнею. Windows 11 розпізнає жести, прокрутку та мультитач без проблем. До того ж, є кілька фірмових жестів, наприклад, регулювання гучності або прокрутка відео та аудіофайлів. Для ультрабука цього цілком вистачає, але для серйозної роботи все одно знадобиться миша.

У ASUS Vivobook S14 S3407QA набір портів розподілено досить вдумливо, хоча й із типовим для тонких ноутбуків акцентом на мінімалізм. Зліва користувача зустрічає лише один USB 3.2 Gen1 Type-A — рішення для мишки або флешки, і не більше. Основні ж можливості зосереджені справа: тут є пара сучасних USB-C з підтримкою DisplayPort і зарядки, HDMI 2.1 для підключення монітора чи телевізора, а також комбінований 3,5-мм аудіороз’єм.

Для збереження компактності довелося пожертвувати RJ-45 і кардрідером, тож любителям дротового інтернету чи частого використання SD доведеться тягати з собою перехідники. Зате Thunderbolt тут немає — що, чесно кажучи, дивно для ноутбука 2025 року, особливо враховуючи його ціновий сегмент.

Шарніри Asus Vivobook S14 S3407QA досить щільні, щоб екран не хитався під час роботи, але водночас дозволяють відкрити ноутбук однією рукою — дрібниця, яка відчутно впливає на щоденний комфорт. Максимальний кут розкриття у 180 градусів додає універсальності: його можна розташувати на столі, колінах чи навіть розгорнути для колективного перегляду контенту.

З іншого боку, не варто чекати рівня трансформера — тут немає 360-градусного сценарію, і стилус теж не передбачений, тож для творчих завдань знадобляться інші рішення. Проте для свого сегмента ASUS підійшла до конструкції виважено: шарніри не скриплять, корпус не деформується, а сама конструкція залишає відчуття надійності.

Збірка якісна: жодних скрипів чи люфтів. Відчуття, що ноутбук переживе не одну сотню поїздок та активне використання.

Нижня частина ноутбука виконана без дизайнерського експерименту, але функціонально. Тут розташовані вентиляційні решітки системи охолодження, яка виводить гаряче повітря назад, зменшуючи ймовірність перегріву клавіатури чи колін користувача. Є й довгі гумові ніжки-смужки, що додають стійкості на столі та трохи піднімають корпус, поліпшуючи циркуляцію повітря.

Дисплей Asus Vivobook S14 S3407QA

ASUS Vivobook S14 S3407QA отримав непогану 14-дюймову IPS-level матрицю з роздільною здатністю 2.5K (2560×1600 пікселів). Їх щільність досить висока (216 ppi), текст виглядає чітко, а дрібні деталі інтерфейсу не розмиваються.

Яскравість на рівні 400 ніт, що дозволяє працювати навіть біля вікна без серйозних проблем. На вулиці, при не дуже яскравому сонячному світлі, читабельність зберігається.

Кути огляду широкі, кольори не спотворюються при нахилі. Це плюс для роботи в групі або при перегляді фото та відео на одному екрані з кількома людьми.

Покриття матове, але з легкою глянцевою ноткою. Відблиски мінімальні, очі втомлюються повільніше, ніж від повністю глянцевих екранів.

Кольоропередача непогана: 100% sRGB. Яскраві кольори виглядають насичено, але при порівнянні з OLED-матрицями відчувається менший контраст.

Частота оновлення становить 60 Гц. Це трохи розчаровує, але зрозуміло, чому так зробили: або “шашечки”, або їхати. Вищі показники неминуче вплинули б на один із головних козирів моделі — автономність.

Екран Asus Vivobook S14 S3407QA без ШІМ-мерехтіння, що позитивно впливає на очі при тривалій роботі. Це приємний бонус для офісного використання.

Завдяки вузьким рамкам по трьох боках дисплей здається більшим, ніж він є насправді.

Камера та звук Asus Vivobook S14 S3407QA

Вбудована камера має роздільну здатність 1080p, що зараз виглядає базово, але для Zoom та Teams її вистачає. Кольори природні, але при слабкому освітленні з’являється цифровий шум.

Мікрофони чутливі й добре підкреслюють голос користувача, хоча на фоні гучного кондиціонера вони ловлять трохи шумів. Для звичайних дзвінків та запису лекцій — достатньо.

Динаміки Asus Vivobook S14 S3407QA звучать непогано: середні частоти домінують, баси слабкі, а максимальна гучність висока.

При перегляді відео або прослуховуванні подкастів звук чистий, але музика з великим динамічним діапазоном не надихає ставити треки на повтор. Для підключення гарнітури передбачені роз’єми 3,5 мм або USB-C з аудіо.

Камера з ІЧ-портом поруч підтримує Windows Hello — вхід швидкий і майже безпомилковий. Додатково можна активувати ШІ-функції, наприклад відстежування користувача: відійшовши на 1–2 м, екран блокується від сторонніх очей.

Фірмове програмне забезпечення Asus Vivobook S14 S3407QA

Ноутбук постачається з базовим набором: MyASUS та ScreenXpert. MyASUS дозволяє відстежувати стан батареї, підлаштовувати продуктивність під завдання та навіть звертатися до служби підтримки прямо з Windows — корисна штука, коли часу на зайві кліки нема.

ScreenXpert — це про базову роботу з додатковими екранами та сенсорним ввідним пристроєм, хоч і без глибоких профілів для кольору чи складної багатозадачності.

Утиліти для відновлення системи та оновлення драйверів працюють без проблем: немає реклами, надокучливих сповіщень і зайвих кнопок, які тільки плутають. Для творчих задач є базові інструменти калібрування дисплея, але точність кольору все ж обмежена заводськими профілями — на професійні студійні роботи розраховувати не варто.

Програмне забезпечення не перевантажує систему і запускається швидко, сумісне з останніми оновленнями Windows 11. Налаштування енергоспоживання дають змогу вибрати між продуктивністю, балансом та економією батареї.

Є прості інструменти для діагностики заліза, які стануть у нагоді, якщо щось піде не так. Фірмовий софт не нав’язує себе, мінімалістичний і працює стабільно, що добре для ноутбука, який розрахований на щоденне активне використання.

Робоча продуктивність Asus Vivobook S14 S3407QA

Бенчмарк Результат Speedometer 3.1 (БЖ) 29.1 Speedometer 3.1 (АКБ) 28.7 WebXPRT 4 (БЖ) 251 WebXPRT 4 (АКБ) 163 Google Octane 2.0 Plus (БЖ) 75208 Google Octane 2.0 Plus (АКБ) 68407 Google Octane 2.0 Plus Multi Core (БЖ) 475912 Google Octane 2.0 Plus Multi Core (АКБ) 485973 CPU-Z Single (БЖ) 597.0 CPU-Z Single (АКБ) 573.6 CPU-Z Multi (БЖ) 4700.3 CPU-Z Multi (АКБ) 4581.6 Geekbench Single 2145 Geekbench Multi 10421 Geekbench Open CL 9593 Geekbench Vulkan 13821 Geekbench AI Single Precision Score 1782 Geekbench AI Half Precision Score 15975 Geekbench AI Quantized Score 36604 Cinebench 2024 Single 95 Cinebench 2024 Multi 661 RAM read MB/s 117430 RAM write MB/s 45958 SSD read MB/s 6311.00 SSD write MB/s 4407.01

Snapdragon X X1 26 100 у цьому ноутбуку — це енергоефективний восьмиядерний процесор, який здатний розганятися майже до 3 ГГц і справлятися з повсякденними та мультимедійними завданнями без перегріву. Його графічний модуль Adreno X1‑45 тягне легкі ігри та відео у високій якості, а спеціальний блок Hexagon NPU забезпечує швидку роботу ШІ‑функцій з піковою продуктивністю до 45 TOPS.

ARM-платформа дає про себе знати: у браузерних тестах, Speedometer 3.1 видав 29.1 бала на живленні від мережі та 28.7 на батареї. Це приблизно рівень середньостатистичного ультрабука на Intel Core i5, але з приємним бонусом — стабільність у режимі від АКБ. WebXPRT 4 демонструє схожу картину: 251 проти 163 балів (живлення/АКБ), і тут вже видно, що при енергоефективному сценарії ARM-процесор дещо пригальмовує, особливо в завданнях з обробкою контенту.

У старому доброму Google Octane 2.0 Plus ноутбук набрав 75 208 балів на живленні й 68 407 на батареї — тобто зниження є, але не критичне. Цікаво, що в мультипотоковій версії Octane ARM себе розкрив: майже 476 тисяч на БЖ і навіть трішки більше (485 тисяч) на АКБ — архітектура показала зуби, особливо в паралельних сценаріях.

CPU-Z теж дає цікаву картину: 597/573 бали в однопотоці та 4700/4582 у мультипотоці (БЖ/АКБ). Це рівень сучасних мобільних Core i5–i7 нижчого сегменту. Geekbench 6 підтверджує: 2145 у Single та 10 421 у Multi. Тобто для офісної рутини, браузера з десятками вкладок чи легкого Photoshop — більш ніж достатньо. А от Cinebench 2024 виносить вердикт: 95 балів у Single та 661 у Multi, що нагадує про слабкість ARM у важких рендерах.

Графічна складова виглядає доволі непогано: Geekbench OpenCL — 9593, Vulkan — 13 821. Це не рівень RTX чи навіть серйозної інтеграшки від AMD, але достатньо для прискорення AI та мультимедіа. І, власне, в AI-тестах Snapdragon X розкривається: 17 82 у Single Precision, 15 975 у Half Precision та 36 604 у Quantized Score. Це саме той випадок, коли нейромережеві фішки Copilot+ мають реальне залізне підґрунтя.

Пам’ять та накопичувач теж не підкачали: швидкість RAM на читання — 117 430 МБ/с, запис — 45 958 МБ/с, а SSD видав 6311/4407 МБ/с (читання/запис). Тобто система швидко стартує, апки вантажаться без пауз.

Ігрова продуктивність Asus Vivobook S14 S3407QA

Asus Vivobook 14 2025 не позиціонується як ігровий ноутбук, і це відразу відчувається в тестах. Проте цікавість перевірити, як він впорається з класикою, перемогла. Почали ми з легендарного Crysis (2007), який і через стільки років лишається мемним бенчмарком для будь-якої системи. На мінімальних налаштуваннях і в роздільній здатності 1080p ноутбук показав у середньому 47 FPS. Це, звичайно, не “ультра” і не демонстрація краси CryEngine, але грати цілком можна.

Alan Wake виявився складнішим випробуванням для Asus Vivobook S14 S3407QA: щільні тіні, атмосферні локації та вічні ліхтарі просадили продуктивність до 36 FPS. Іграбельно, але без запасу: у динамічних сценах можна відчути легкі фрізи. Та, якщо ви давно хотіли знову пережити темні пригоди письменника, ноутбук дає таку можливість, але явно не з найприємнішим фреймрейтом.

З Grand Theft Auto: The Definitive Edition ситуація ще більш суперечлива. Ноутбук видав лише 28 FPS на низьких налаштуваннях. Це вже межа комфорту: місцями можна їхати по місту й насолоджуватися атмосферою, але перестрілки чи хаос на дорогах швидко перетворюються на слайдшоу. Враховуючи, що це перевидання (плюс, і не найоптимізованіше, м’яко кажучи), очікувати більшого від інтегрованої графіки не варто.

Зате Mirror’s Edge (2009) продемонстрував, що старенькі екшн-проєкти все ще виглядають і граються добре. У середньому — 60 FPS, і тут вже можна навіть отримати задоволення від паркуру Фейт по дахах міста Дзеркал. Відчувається плавність, і навіть швидкі рухи камери не псують картину.

Фінальним акордом став S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля — єдина гра, яку тестували не на low, а на максимальних налаштуваннях. І тут Asus Vivobook S14 S3407QA приємно здивував, видавши стабільні 59 FPS. Атмосферні підземелля Агропрому, прогулянки Зоною та перестрілки з бандитами відчуваються більш ніж комфортно.

Автономність, температури та шум Asus Vivobook S14 S3407QA

ASUS Vivobook S14 S3407QA отримав акумулятор на 70 Вт·год, що для ультрапортативного ноутбука середнього класу цілком солідно. В реальних умовах офісної роботи, із браузером, документами та музикою на фоні, ноутбук легко проходить 10–12 годин без підзарядки.

Зарядка через USB-C Power Delivery підтримує швидку зарядку, і до 50% батареї можна підняти менш ніж за 40 хвилин, що зручно для коротких перерв. Повне заряджання займає близько 1,5 години.

Справжній рекорд Asus Vivobook S14 S3407QA вдалося поставити у PCMark10 — 24 години 12 хвилин при 100% яскравості екрана.

Температурний режим у ноутбука досить прогнозований. У базовому офісному використанні корпус майже не нагрівається. При запуску ресурсомістких програм верхня частина корпусу під клавіатурою прогрівається до 45–48°C, що відчутно, але не критично.

У стрес-тесті максимальна температура, яку вдалося зафіксувати, сягала 67 °C, і це трималося буквально кілька секунд. Після цього процесор автоматично знижував частоти, стабілізуючись близько 60 °C.

В офісному режимі вентилятори майже не чутні, при навантаженні вони видають рівень близько 38–42 дБ, що можна порівняти із звичайним кондиціонером у кімнаті.

У режимі стрес-тесту зростає до 45–47 дБ, і тут уже доводиться чути активне дихання кулерів. При цьому ASUS реалізував антишумові алгоритми, які знижують обертів вентиляторів при короткочасних піках, тож різкі скачки шуму не відчутні.

Для користувача, який часто працює не вдома, Asus Vivobook S14 S3407QA виглядає оптимально: баланс автономності і шуму дозволяє не шокувати оточуючих і не бігти до розетки через дві-три години.

Досвід використання Asus Vivobook S14 S3407QA

У реальному житті Asus Vivobook S14 S3407QA показує себе як надійний інструмент для офісних задач, навчання та мультимедіа.

Клавіатура з приємним ходом, трекпад точний, корпус легкий — це відчувається відразу після розпакування. І на колінах в процесі роботи! Ноутбук зручно носити, а невеликі габарити та тонкий корпус роблять його приємним супутником у дорозі.

Завдяки енергоефективності процесора можна працювати без розетки більшу частину дня.

Вбудований екран з гарною передачею кольору дозволяє редагувати фото, переглядати відео та працювати з документами без втоми очей.

Для відеоконференцій камери та мікрофонів вистачає, хоча для професійних стрімів або запису контенту потрібна зовнішня гарнітура.

Ігрові сесії — не про героя огляду, але погратися на ньому все ж можна.

Я використовував Asus Vivobook S14 S3407QA у зв’язці з десктопом: коли потрібно було перепочити і розім’яти ноги, просто брав ноутбук із собою й продовжував працювати. І це реально крутий досвід — відчуваєш свободу без втрати продуктивності.

Якщо у вашому щоденному сценарії немає критичного ПЗ, яке може не ладнати з ARM-платформою, Asus Vivobook S14 S3407QA точно заслуговує на увагу.

Ціни та конкуренти Asus Vivobook S14 S3407QA

Ціна ASUS Vivobook S14 S3407QA на базі процесора Qualcomm Snapdragon X коливається від 35 149 до 48 800 гривень в залежності від конфігурації, що робить його цікавою пропозицією серед ультрапортативних ноутбуків з ARM і Windows 11.

Тут варто одразу відзначити, що всі ARM-моделі ASUS поставляються з Windows, і ліцензія системи частково формує цінник. S3407QA має “родичів” на звичайних процесорах Intel Core i7-13620H, i5-13420H та нових Core Ultra 7 255H.

Для порівняння: Lenovo IdeaPad Slim 5 14ARP10 у версії з Ryzen 5 7535HS дешевший — 26 267–28 619 гривень. І хоча він відчутно поступається в автономності, пропонує аналогічний обсяг оперативки та SSD.

Ще одна альтернатива — Dell Pro 14 PC14255, але вона імпортується з-за кордону і зустрічається у неофіційних продавців. Стартова ціна — близько $859, що еквівалентно приблизно 36 500 гривень.

Xiaomi RedmiBook 14 Ryzen 2025 з Core 5 210H від 33 200 до 37 963 гривень. Портативний, стильний й енергоефективний ноутбук.

Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10 на базі Ryzen AI 5 340 з OLED-екраном виглядає дуже непогано. В Україні його ціна коливається від 36 631 до 40 095 гривень.

Acer Aspire Go 14 AG14-32P-39ZR (Intel N-серія) коштує значно менше — ~21 000 гривень. Але в економ-сегменті: продуктивність і автономність там максимально скромні.

8 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 9.5 До 24 годин відтворення відео при 100% яскравості, що є відмінним результатом для ультрабука. Продуктивність (БЖ) 8 Snapdragon X1 26 100 забезпечує хорошу продуктивність для офісних та мультимедійних задач, але не підходить для важких ігор чи професійного відеомонтажу. Продуктивність (АКБ) 8 Ефективне енергоспоживання завдяки ARM-архітектурі, майже без втрати швидкодії навіть у тривалих навантаженнях. Екран 7 14-дюймова IPS-панель з роздільною здатністю 2.5K, 100% sRGB, яскравістю 400 ніт, але без підтримки 120 Гц. Дизайн, ергономіка 7.5 Тонкий корпус, зручна клавіатура, але вага ноутбука могла бути меншою. Якість збирання, матеріали 8 Надійно, без сюрпризів, типова якість для сучасного середньобюджетного ASUS. Енергоефективність, шум 9 Низький рівень шуму при навантаженні, мінімальний троттлінг. Ціна 8 Конкуренти можуть бути трохи дешевшими, проте за цей прайс ви отримуєте готову систему без додаткових витрат на ОС. Звук 7 Для перегляду відео та дзвінків вистачає, музичні експерименти краще проводити з навушниками.