Огляд Logitech G522 Lightspeed: що вміє нова ігрова гарнітура без дротів

У Logitech вийшли нові ігрові навушники G522 Lightspeed. Це повнорозмірна модель з RGB-підсвічуванням та стильним дизайном. Навушники отримали серйозну якість передачі голосу через знімний мікрофон, бо застосували функцію Blue Voice, яка доступна в ПЗ їх відомих мікрофонів Blue Yeti. В цьому огляді ми поглянемо на них детальніше, протестуємо в іграх, подивимося на їх можливості та налаштування у фірмовому ПЗ тощо.

Logitech G522 Lightspeed 6999 грн. Плюси: стильно-футуристичний дизайн; відносно легкий та гнучкий корпус; якісна збірка та матеріали, достойна ергономіка; збалансований універсальний звук; потужна функція Blue Voice для покращення знімного мікрофона; серйозний час автономної роботи; є можливість слухати музику і заряджати навушники одночасно; є багатофункціональний фірмовий застосунок на ПК та смартфонах Купити в Comfy Мінуси: найменше підходять для музики; комусь точно не сподобається відсутність 3,5-мм аудіовходу; комусь не сподобається ціна Купити в Comfy 8.1 /10 Оцінка

ITC.ua

Технічні характеристики Logitech G522 Lightspeed

Тип підключення Бездротовий Конструкція Закрита Матеріали корпусу Пластик Діаметр динаміка 40 мм Імпеданс 45 Ом Частотний діапазон 20 – 20 000 Гц Чутливість навушників 83,1 дБ Частотний діапазон мікрофона 70 Гц – 20 кГц Підключення Bluetooth 5.0, Lightspeed Інтерфейс USB Type-C Час автономної роботи До 90 годин без підсвічування, до 40 годин з підсвічуванням Габарити 201×184×81 мм Вага 290 грамів

Пакування та комплектація

Logitech G522 Lightspeed постачаються у квадратному боксі з фільмовими кольорами бренду. На ній бачимо світлини навушників, назви та різну технічну інформацію по моделі.

В коробці знаходяться самі навушники, знімний мікрофон, інструкція, USB-ресивер для бездротового підключення до пристроїв, кабель USB-A – USB-C, документація.

Дизайн та ергономіка Logitech G522 Lightspeed

Logitech G522 Lightspeed нагадують інші популярні моделі бренду: Logitech G435 та Logitech G733. В них незвичний, футуристично-аскетичний дизайн. Це повнорозмірна модель закритого типу. Корпус — гладкий матовий пластик з незначними глянцевими смугами на чашках. Габарити моделі складають 201×184×81 мм, а вага 290 грамів з мікрофоном.

Ігрові навушники отримали гнучку надійну конструкцію. Оголів’я має виріз, а ще до нього кріпиться гумова стрічка. Остання виступає в ролі наповнювача, додає незвичності дизайну, а також має два положення.

Залежно від цього можна підганяти розмір під голову користувача. Саме ж оголів’я не рухається, як у звичайних подібних конструкціях. Зміна розміру відбувається через кріплення на чашках.

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Чашки можна назвати овальними, хоча їх форма все ж трохи стилістично змінена.

На зовнішній частині бачимо овальну зону з RGB-підсвічуванням та логотип G посередині.

Амбушури з тканини, всередині м’який наповнювач з ефектом пам’яті. Динаміки закриті текстильними накладками, на яких написано L та R.

На лівій чашці нічого немає. А на правій знаходяться усі елементи керування та інші порти: 3,5-міліметровий роз’єм для мікрофона та кнопка його активації, порт USB Type-C для зарядки чи дротового підключення, кнопка вимкнення/увімкнення зі світлодіодним індикатором, перемикач між режимами підключення (Bluetooth чи LIGHTSPEED) та колесо регулювання гучності.

В нас на огляді були Logitech G522 Lightspeed чорного кольору, а ще є білий варіант. Як на мене, обидва кольори по-своєму прикольні, однаково стильні та яскраві.

Самі ж навушники зроблені надійно, матеріали якісні, ще вони легкі, а корпус без проблем згинається в різні сторони. Скоріше за все, в оголів’ї схована металева пластина.

Носити ігрову гарнітуру можна годинами і не відчувати при цьому дискомфорту. Наприклад, під час тестування я без проблем сидів в них буквально повний робочий день впродовж тижня. А ще варто зазначити тканинну смужку під оголів’ям, що надійно фіксує голову і при цьому не тисне.

Тканинні амбушури однозначно краще «дихають» і в них буде простіше користуватися навушниками в спеку, але, звісно, в цьому випадку трохи зменшується рівень пасивного шумозаглушення. На мою думку, це адекватна ціна за подібні речі, та й шумоприглушення не надто сильно знижується. Звичайно, це не рівень повноцінного активного режиму, якого тут немає, але й базово відсікається багато шумів оточення, чого вже достатньо.

Особливості, звук та мікрофон Logitech G522 Lightspeed

Logitech G522 Lightspeed оснащені 40-міліметровими фірмовими випромінювачами Pro G. Заявлене відтворення звуку тут в діапазоні від 20 Гц до 20 кГц. Імпеданс 45 Ом, а чутливість навушників 83,1 дБ. Частотний діапазон мікрофона складає 70 Гц – 20 кГц.

Ігрова гарнітура отримала збалансоване яскраве звучання, а от деталізації трохи не вистачає. Наголос йде на баси, хоча вони тут все ж більше м’які, та середину. Характер звучання можна міняти пресетами у фірмовому ПЗ.

А от при підключенні до PS5 його міняти не можна і отут мені трохи не вистачало якраз середини. Здається, що при підключенні до консолі навушники чи змінюють профіль, чи втрачають частину басів із середніми частотами. І якщо перших все одно вистачає, то других не дуже.

Проте загальне звучання гарне, навушники чудово показали себе в різноманітних ігрових жанрах, включно із шутерами, де в них гарне позиціювання. Прикольно грати в екшени, в перегони тощо. Це універсальна гарнітура для всього, включно з мультимедіа, тому в Logitech G522 Lightspeed також прикольно дивитися кіно чи серіали, або відео на YouTube.

А от для музики такі навушники підходять найменше. Дається в знаки згадана вище не найкраща деталізація, але якщо ви не аудіофіл, то, напевно, вам зайдуть вони й тут. Бо звучання об’ємне, навушники гучні, басів та середини вистачає, верхні частоти не такі яскраві, але все ж їх достатньо.

Logitech G522 Lightspeed мають знімний всеспрямований короткий мікрофон. Він гнеться, але не сильно. Базово він звучить просто нормально, але розробник додав йому супербонус, який робить звук голосу суттєво кращим.

Для витискання максимуму рекомендую включити у фірмовому застосунку G HUB функцію Blue Voice. До цього її можна було активувати з мікрофонами Blue Yeti, а тепер додали у звичайний мікрофон ігрової гарнітури.

Це крута штука, що суттєво покращує голос, а ще тут є різні пресети. Усе це можна записати та відразу прослухати, щоб обрати потрібний для себе. Дуже раджу спробувати, бо з активацією Blue Voice в цих навушниках можна не тільки без проблем спілкувати з колегами чи тіммейтами, а й вести перші стріми.

Підключення, ПЗ та керування

Logitech G522 Lightspeed підключається до пристроїв бездротовим способом. Це може бути по Bluetooth 5.3, наприклад, до смартфона чи планшета, а також через 2,4 Гц завдяки комплектному USB-ресиверу до ноутбуків, ПК та PS5.

Ігрові навушники мають відразу два застосунки: G HUB та Logitech G. Перший працює на ПК та ноутбуках, а інший, простіший, на смартфонах та планшетах.

У G HUB є багато можливостей, а усі функції розкладено по чотирьох основних вкладках. Перша про звук. Тут можна «підкрутити» звучання під власні вподобання: є й еквалайзер, і готові профілі для фільмів, музики, ігор та іншого. До того ж гарнітура підтримує просторове звучання. Правда, щоб активувати потрібно встановити додаток DTS Sound Unbound.

У вкладці мікрофон бачимо розширений еквалайзер, інструменти для тестування, набір готових налаштувань. І та сама крута фіча Blue Voice, яка автоматично покращує якість голосу. Саме про неї я розповідав вище.

Третя вкладка — семплер макросів. Можна призначити потрібні дії на кнопки чи зберегти комбінації. Все це працює швидко й інтуїтивно. В четвертій вкладці розмістили налаштування RGB-підсвічування. Тут дають обирати ефекти, змінювати кольори, світлові малюнки тощо. А головне, що підсвічування можна вимкнути.

Усі елементи керування Logitech G522 Lightspeed знаходяться на лівій чашці і спочатку це здається незручним, бо на обмеженій площі розмістили багато кнопок, крутилок та перемикачів. Але буквально після декількох перших користувань стає зрозуміло, що з цим все адекватно продумали.

Бо, наприклад, кнопка вмикання/вмикання навушників овальна та активується рухом вгору чи вниз, а кнопка активації навушників теж, але працює вже натисканням. Кнопка Bluetooth маленька та кругленька і так далі. Тобто варто один-два рази промацати та натиснути усі кнопки і ви будете що і яка робить та за що відповідає та взагалі не плутатися між ними.

Автономна робота Logitech G522 Lightspeed

Logitech G522 Lightspeed мають вбудований акумулятор невідомої ємності. Заявлено про 40 годин роботи з активним RGB-підсвічуванням та до 90 годин без нього. Заряджання відбувається до двох годин. Прикольно, що можна користуватися навушниками під час заряджання по USB-C.

За повний тиждень використання по 6-10 годин я так і не зміг їх посадити. Проте здебільшого слухав музику фоном десь на 20% гучності, іноді грав, дивився серіали чи відео з гучністю 50-60% та слухав музику на 70-80% максимум.

Тобто заявлений час навушники повинні витримати. Нагадую, що зазвичай в таких ситуаціях виробник тестує автономність на гучності 50%.

Досвід користування

Новенькі Logitech G522 Lightspeed справили приємне враження, як і більшість техніки виробника. Мені подобається ця компанія, я користуюся різними їх гаджетами, тому приблизно знаю чого варто очікувати, яке воно буде тощо.

Ігрові навушники показали себе добре. Це, напевно, оновлення популярних Logitech G733 і воно успішне. Правда, на мою думку, тут зайве RGB-підсвічування, бо його банально не видно користувачу, але це такий геймерський сегмент, тому Logitech та інші виробники пхають її усюди й добре, що дають змогу це вимикати. А так най буде, може комусь дійсно це потрібно.

Їх стиль прикольний, принаймні для мене. Він наче й простий, і футуристичний і сучасний водночас. Звичайно, це завжди смаківщина, але мені подобається дизайн цієї ігрової серії Logitech.

Гарнітура ніби то велика, але взагалі майже не відчувається на голові. Вона легка, як для своїх габаритів, м’яка та гнучка. Я годинами працював в ній і за тиждень користування вуха чи голова в будь-якому місці взагалі не боліли, ніде нічого не надавило.

Якщо граєте на ПК чи ноутбуці, то раджу підключатися по фірмовому донглу, бо так затримки немає. Напевно, вона все ж є, але настільки мінімальна, що взагалі не помітно. Також якість сигналу гарна, тому легко «пробиває» декілька стін.

Як і в багатьох ігрових навушниках, тут мікрофон знімний. І це добре, бо так гарнітурою можна користуватися не тільки вдома, а й брати її на вулицю. Ну й про сам мікрофон я вже казав. На мою думку, функція Blue Voice робить його дуже серйозним плюсом перед іншими моделями.

Ціна та конкуренти

На момент написання огляду, Logitech G522 Lightspeed продаються усюди за однаковою ціною 6999 гривень. На мою думку, цінник адекватний для цієї категорії та можливостей, але комусь точно буде дорого. Тим паче, що конкурентів в цьому сегменті більше ніж вистачає. А частина з них від самих Logitech.

Якщо треба щось відоме та серйозне від виробника, то є Logitech G Pro X з цінником від 3600 гривень. Також є схожі на героя сьогоднішнього огляду Logitech G435 та Logitech G733 з цінниками від 1800 та 3700 гривень відповідно.

З відомих конкурентів виділимо HyperX Cloud III Wireless (ціна від 3999 гривень) та SteelSeries Arctis Nova 5 (ціна від 4099 гривень). Також виділяються новенькі Hator Hator Phoenix 2 Wireless з ціною від 3600 гривень. А якщо треба щось простіше, то є Hator Hyperpunk 3 Wireless (ціна від 2179 гривень) та A4Tech Bloody GR280 (ціна від 1380 гривень). В останньому випадку виробник точно надихався популярними навушниками Logitech.

8.1 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 9 Серйозна автономність, тим паче без підсвічування. Дизайн, ергономіка 8.5 Стильний футуристично-аскетичний дизайн та чудова ергономіка. Якість збирання, матеріали 8 Збирання якісне, як і матеріали. Корпус матовий пластик, гнучкий та надійний. Ціна 7.5 В межах сегмента ціна адекватна, але комусь буде задорого, та й конкурентів доступніших вистачає. Навіть від самих же Logitech. Якість звучання 7.5 Збалансоване універсальне звучання, наскільки це можливо для ігрових навушників. Для музики підходять найменше. Комплектація 8 Базовий комплект з кабелем та USB-ресивером.