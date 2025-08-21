Огляд Oppo A5: чи дійсно бюджетник може не розчарувати?

Бюджетні смартфони рідко дивують, але іноді на ринку з’являються моделі, які вміють тримати удар у повсякденному житті без зайвого пафосу. Oppo A5 8/256 GB обіцяє притомний запас пам’яті, автономність на два дні та стабільну роботу для соцмереж, відео та легких ігор. Водночас він має HD+ екран з 2013 року, дуже посередню камеру та відсутність 5G. Чи компенсує практичність і автономність ці недоліки, наскільки швидко смартфон справляється з щоденними задачами і чи вартий своїх грошей — дізнаємось у редакційному огляді.

Oppo A5 8/256GB 7499 грн. Плюси: Стильний дизайн; достатній обсяг пам’яті; тривала автономність; акуратна збірка; зручний інтерфейс; підтримка двох фізичних SIM-карт та карти пам'яті. Купити в Elmir.ua Мінуси: Слабка камера, низька якість відеозйомки, скромний екран, середня продуктивність, багато попередньо встановлених додатків. Купити в Elmir.ua 7 /10 Оцінка

Технічні характеристики Oppo A5

Параметр Характеристика Екран IPS, 6.67 дюйма, 1604х720 пікселів (20:9), 264 ppi, 90 Гц, пікова яскравість до 1000 ніт Матеріали корпусу Corning Gorilla Glass 7i, пластик Захист IP65 Процесор Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1 Графічний прискорювач Adreno 610 Операційна система Android 15 Пам’ять 8 ГБ ОЗП, 256 ГБ флеш-пам’яті, microSD до 1 ТБ Основна камера 50 МП, f/1.8, автофокус Друга камера 2 МП, f/2.4 Фронтальна камера 5 МП, f/2.2 Запис відео До 1080p@30fps Інтерфейси та зв’язок Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C, 3.5mm jack, NFC, GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS Акумулятор 6000 мА·год, швидка зарядка 45 Вт Габарити 165,7 х 76,2 х 7,9 мм Вага 194 грами

Паковання та комплектація Oppo A5

Oppo A5 8/256GB постачається у стандартній для бренду світлій коробці без зайвої декоративності. Усередині — смартфон, зарядний адаптер на 45 Вт з підтримкою SuperVOOC, кабель USB-C, інструмент для виймання лотка SIM, а також прозорий силіконовий чохол.

Останній, до речі, досить непоганий. Його внутрішня ребриста поверхня запобігає прилипанню телефону до чохла та сприяє кращій вентиляції корпусу. Такий простий, але продуманий дизайн підвищує комфорт користування, особливо при тривалому використанні або під час ігор.

На дисплеї Oppo A5 з заводу наклеєна захисна плівка. І її цілком вистачить на перший час, таким чином вона дозволяє відразу почати користування без покупки аксесуарів. Але це не панацея, плівка активно збирає подряпини, тому про захисне скло варто подумати одразу.

Для ідеального комплектування не вистачає хіба що навушників, але в умовах сучасного ринку їхня відсутність вже не дивує — більшість користувачів віддають перевагу бездротовим моделям.

Дизайн та ергономіка Oppo A5

Oppo A5 8/256 GB явно не намагається бути флагманом, і це чесно — матовий пластик задньої панелі дає відчуття практичності: слідів від пальців майже не лишається.

Смартфон представлений у двох варіантах оформлення — Aurora Green (світло-зелений, майже м’ятний відтінок) та Mist White (мармурово-білий, зі сріблястим відблиском). Останній і побував на нашому редакційному столі.

Форми сучасні, без перебільшених вигинів: плоскі грані у поєднанні з округлими кутами. У руці він не відчувається важким, і навіть якщо у вас не гігантські долоні — тримається комфортно. Однак, як і будь яка “лопата”, він заточений на користування двома руками.

Фронтальна камера розташована “острівцем” у верхній частині екрану. Задній блок камер висувається ледь помітно. Маємо дует двох камер та сплаху, який замаскувався під дизайн-код. Модуль компактний, і це ок. Відчувається південнокрейський лейтмотив.

Кнопки розташовані зручно: з правого боку — клавіша живлення та гойдалка гучності. Зліва — гніздо для SIM-карт та SD-карти. Порти: USB-C знизу, поруч динамік і мікрофон, а також роз’єм для аудіо 3.5 мм (mini-Jack). Зверху — нічого зайвого.

Лоток трисекційний — дві Nano-SIM і карта пам’яті microSD встановлюються одночасно.Це практичне рішення для тих, хто активно користується двома номерами і має потребу у розширенні пам’ятті.

Смартфон тонкий: близько 8 мм, вага 194 г — розумний компроміс між ергономікою та акумулятором на 6000 мА·год.

Корпус OPPO A5 має базовий захист від пилу та бризок за стандартом IP65 і відповідає MIL-STD-810, що означає підвищену стійкість до ударів, падінь і різних кліматичних умов. Занурення у воду все ще не рекомендоване, але гаджет витримає більшість повсякденних ризиків.

Скромно, продумано, без пафосу. І це класно.

Дисплей Oppo A5

Oppo A5 отримав 6,67-дюймову IPS-матрицю з роздільною здатністю 1604×720 пікселів. Так, Full HD тут немає — і це одразу розділить аудиторію на тих, кому “не ок” та тих, хто вважає, що у бюджетному сегменті можна пережити й HD+. Пікселі на близькій відстані видно, але в реальному користуванні екран сприймається цілком адекватно.

Частота оновлення — 90 Гц. Це не “вау” за сучасними мірками, але для свого класу плавність помітно вища, ніж у класичних 60 Гц-панелей. Скролити стрічку чи гортати меню тут приємно.

Запас яскравості — середній. На вулиці в сонячний день читабельність зберігається, але не варто чекати на рівень AMOLED чи IPS середнього класу. Автоматичне регулювання яскравості працює стабільно.

Передача кольорів — без надмірної насиченості, ближче до нейтральної. Для соцмереж і відео цього більш ніж достатньо, але завжди можна підкрутити профіль у налаштуваннях.

Підтримки HDR немає, зате є базовий набір фішок на кшталт нічного режиму та зменшення синього світла. Рамки навколо екрану досить помітні, особливо нижнє підборіддя. Проте на фоні інших бюджетників виглядає не критично — просто факт.

Захищає екран Corning Gorilla Glass 7i. Як згадувалось раніше, заводська плівка вже наклеєна, тож хоча б перші тижні можна не хвилюватися про мікроподряпини.

Для перегляду відео, месенджерів та соцмереж дисплей більш ніж робочий. Якщо не очікувати флагманських параметрів, то досвід буде цілком комфортним.

Звук та вібровідгук Oppo A5

Oppo A5 8/256 GB не обіцяє аудіочудес і чесно це підтверджує. Тут один динамік, розташований унизу праворуч. Працює у парі з розмовним. У горизонтальному хваті під час ігор або відео його легко перекрити долонею — класика для бюджетного сегмента. Запас гучності нормальний для дзвінків та YouTube, але музику з насолодою краще слухати в навушниках.

Аудіовихід 3,5 мм присутній, і це добрий бонус, адже без проблем підключаєте улюблені дротові навушники. У Oppo A5 зі звуком через Bluetooth також все в порядку — він підтримує SBC, AAC і навіть aptX.

Мікрофон у дзвінках поводиться гідно: голос передається чітко, навіть у шумних місцях співрозмовники чують без жодних проблем. Шумопоглинання просте, але працює.

Вібровідгук тут базовий. Це радше легке дзижчання, яке просто дає знати про подію. У налаштуваннях його можна ввімкнути/вимкнути. На цьому все.

Для ігор та медіа звук, м’яко кажучи, просто функціональний. Але в сегменті рідко зустрічається щось кардинально краще — і тут Oppo A5 не намагається видати більше, ніж може.

Камери Oppo A5

Oppo A5 8/256 GB отримав доволі скромний набір камер. Основний модуль — 50 Мп із діафрагмою f/1.8, кутом огляду 76 градусів та автофокусом. Другий — чисто формальний 2 Мп сенсор глибини, який потрібен для портретного режиму. Фронталка — 5 Мп f/2.2.

День і хороше освітлення — зона комфорту для цього смартфона. Знімки виходять досить різкими, із непоганою деталізацією, хоч і з невеликим нахилом у теплі тони. Баланс білого працює стабільно, більше перепрацьовує програмний ШІ-прикрашач.

У приміщенні з неідеальним світлом деталізація падає, з’являється помітний шум, особливо в тінях. Алгоритми намагаються витягнути кадр, підвищуючи експозицію, але разом із цим картинка стає м’якшою.

Нічний режим присутній, але не варто очікувати від нього дива — він трохи підтягує світлі ділянки, приглушує шум і згладжує різкість.

Фронтальна камера робить непогані фото для соцмереж і відеодзвінків. Є базовий б’ютифікатор обличчя, який можна вимкнути, якщо не хочеться ефекту Барбі.

Відео основна камера записує максимум у Full HD при 30 к/с. І це дуже посереднє видовище. Автофокус іноді вагається, особливо у слабкому світлі.

Продуктивність, ПЗ та ігри

Oppo A5 — типовий представник бюджетного класу, і за характеристиками це добре відчувається. Смартфон базується на чипсеті Snapdragon 6s Gen 1 (4G), який по суті є перевиданням добре знайомого Snapdragon 680, але з оновленим маркуванням.

Архітектурно маємо звичну комбінацію — чотири продуктивні ядра Cortex-A73 із частотою 2,1 ГГц та ще чотири енергоефективні Cortex-A53 на 1,8 ГГц. Графіку обробляє відеоядро Adreno 610, яке вже не раз показувало, що здатне впоратися з базовими завданнями, але вимагати від нього серйозної ігрової продуктивності не варто.

8 ГБ оперативної пам’яті — це добре. Можна тримати відкритими кілька додатків і не ловити постійні перезавантаження вкладок у браузері. Вбудованих 256 ГБ вистачить більшості користувачів із запасом. Плюс, є слот microSD, тож сховище можна розширити за необхідністю.

В інтерфейсі ColorOS 15 (на базі Android 15) все працює плавно — 90 Гц екрану допомагають. Анімації чіткі, без ривків. Сам інтерфейс — із купою дрібних налаштувань: від кастомізації іконок і шрифтів до жорстких налаштувань енергозбереження.

PUBG Mobile йде у HD-пресеті з плавною частотою, без критичних просідань. Genshin Impact запускається, але лише на мінімалках і з лагами у насичених сценах. Легкі ігри типу Mortal Combat або Asphalt 9 — без проблем.

Тротлінг-тести показують, що через 15–20 хвилин важкого навантаження продуктивність знижується на 10–12%. Це не катастрофа, і корпус не перетворюється на грілку.

Автономність Oppo A5

Усередині Oppo A5 — акумулятор на 6000 мА·год, і це більше, ніж класичний “золотий стандарт” для бюджетних та середньобюджетних моделей. У парі з процесором і невисокою роздільною здатністю екрана результат виходить кращий, ніж можна очікувати від сухих цифр.

У PCMark смартфон я перевірив при 90 Гц і максимальній яскравості. Oppo A5 протримався 9 годин 41 хвилину — показник не рекордний і навіть трохи розчаровуючий, дивлячись на об’єм батареї. Але це була єдина вдала спроба, попередні закінчувалися помилкою чи крашем додатку. Це синтетичний тест, що максимально навантажує процесор і дисплей, а в реальному використанні смартфон живе помітно довше.

У звичайному сценарії (месенджери, соцмережі, браузер, година музики через Bluetooth, кілька фото) смартфон спокійно доживає до кінця другого дня з 10% заряду. І це без економ-режимів. Якщо навантажити його іграми, відеострімінгом та GPS-навігацією, добу він все одно витримає. Для тих, хто звик заряджати телефон на ніч, автономність A5 виглядає майже надлишковою.

Екран у 90 Гц та HD+ роздільність тут реально допомагають — менше пікселів означає менше роботи для GPU, а отже й менший розхід енергії.

Є підтримка швидкої зарядки на 45 Вт. З комплектним блоком і кабелем (так, вони в коробці, нагадую) за 30 хвилин можна набрати 50-55% заряду, а повна зарядка займає приблизно півтори години.

Від Baseus Elf Digital на 20000 mAh смартфон заряджається за менш ніж півтори години.

Час (гг:хх) Заряд павербанка Заряд смартфона 00:00 86% 0% 00:18 79% 14% 00:30 68% 44% 00:41 58% 58% 01:00 50% 88% 01:29 44% 100%

Реверсивної зарядки немає, тож друзі з розрядженими телефонами залишаться без підживлення від вас. Але це й не та категорія пристроїв, де таку функцію варто чекати.

У сплячому режимі Oppo A5 практично не втрачає заряд — за ніч у середньому 2–3%.

Це говорить про непогану оптимізацію ПЗ та відсутність ненажерливих процесів у фоні.

Для серіаломанів і любителів YouTube це теж хороша новина: HD-відео через Wi-Fi смартфон крутить понад 16 годин підряд, перш ніж скаже “досить”.

Досвід користування Oppo A5

Тримати Oppo A5 8/256 GB у руці приємно, не зважаючи на типові “лопатні” габарити. Вага і баланс пристрою підібрані так, щоб день активного користування не перетворювався на тренування для пальців. Комплектний чохол дійсно допомагає уникнути випадкових падінь, бо корпус трохи слизький.

Інтерфейс працює плавно, реагує швидко і без затримок. Лише інколи помітне легке підлагування, але воно не заважає звичному використанню. 90 Гц екран помітно покращує відчуття прокрутки стрічок і меню, навіть якщо графічно важкі ігри все одно завантажують систему. Для соцмереж, браузера і стандартних додатків смартфон більш ніж комфортний.

Батарея 6000 мА·год із 45 W зарядкою дає свободу не думати про розетку протягом дня, а часто й другого, в залежності від сценаріїв користування. Це додає спокою під час поїздок або довгих робочих змін.

Камери виконують базові задачі без фанфар. Для фото в хорошому освітленні результат адекватний, портрети працюють, фронталка тягне дзвінки і селфі для соцмереж. Але не варто очікувати нічних чудес або класних кадрів при слабкому світлі.

Звук у динаміку не надихає, але підійде для повідомлень, дзвінків і відео. Вібровідгук базовий, його можна легко ігнорувати. Дротові навушники через 3,5 мм вихід працюють стабільно (тестив на своїх Logitech Lightspeed G335), Bluetooth також підключається без проблем.

ПЗ ColorOS 15 на Android 15 не нав’язливе, але додатків передвстановлено багато. Проте видалити їх — не є проблемою. Меню зрозуміле, а налаштувань достатньо, щоб підлаштувати смартфон під себе.

Граєте в ігри? Легкі і середні тайтли йдуть плюс-мінус плавно, важкі тримаються на низьких налаштуваннях. Тротлінг є, але не критичний — корпус не нагрівається до неприємного рівня.

У повсякденності смартфон не дратує: він швидкий там, де треба, автономний і стабільно справляється з базовими завданнями. До речі, раніше ми вже встигли протестувати старшу модель серії — Oppo A5 Pro.

Ціна та конкуренти Oppo A5

OPPO A5 8/256 ГБ зараз коштує від 6 648 до 8 030 гривень. Що ж пропонують конкуренти за схожі гроші?

OPPO A5 Pro 4G 8/256 ГБ обійдеться трохи дешевше — від 7 115 до 8 999 гривень. Realme C75 8/128 ГБ у діапазоні 6142–6999 грн — один із найближчих конкурентів.

POCO M6 Pro 8/256 ГБ стартує від 7999 грн і доходить до 9028 грн. Ціна на Xiaomi Redmi Note 14 6/128 ГБ варіюється від 5839 до 8640 грн.

Nubia Neo 2 8/256 ГБ коштує 6281–7999 гривень, але репутація Nubia в Україні поки що на рівні “для гіків”.

Motorola Moto G55 8/256 ГБ у межах 7299–8549 грн — ще один серйозний конкурент. Моторола традиційно пропонує чистий Android і непоганий баланс заліза, хоча батарея тут слабша.

А ось Motorola Moto G75 5G 8/256 ГБ із цінником 9138–9999 грн уже вибивається із сегменту. Це дорожча модель із підтримкою 5G і більш сучасним залізом.

