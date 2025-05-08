Огляд програвачу вінілу FiiO TT13 BT: якісний та бюджетний Plug and Play

Сьогодні на огляді – перший програвач вінілових платівок від бренду FiiO, який раніше асоціювався виключно з портативними плеєрами, ЦАПами та навушниками, але виробник поступово вливається в інші сегменти аудіотехніки. Модель FiiO TT13 BT – повністю автоматичний програвач з ремінним приводом, вбудованим фонокоректором та комплектним MM-картриджем Audio-Technica AT3600L.

FiiO TT13 BT 12 990 грн. Плюси: звук, функціональність, дизайн, ергономіка, управління, комплектація, звукознімач, конструкція тонарму, вібророзвʼязка Купити в Portativ Мінуси: комплектний кабель RCA Купити в Portativ 8.4 /10 Оцінка

ITC.ua

Програвач має вбудований Bluetooth з підтримкою кодеків aptX/aptX HD та працює прямо з коробки без потреби в додаткових налаштуваннях. Не будемо називати його вбивцею Crosley і тому подібних «чемоданчиків», але це серйозний конкурент, який коштує суттєво дешевше більшості японських та європейських брендів і при цьому звучить краще, ніж можна очікувати за ці гроші. Тож ми детально розглянемо його можливості, конструкцію, звук та особливості використання.

Паковання та комплектація FiiO TT13 BT

Програвач постачається в подвійній картонній коробці: зовнішня для транспортування та внутрішня із кольоровою поліграфією. Всередині програвач захищено пінопластом, кришку додатково вкрито захисною плівкою, всі елементи надійно зафіксовані.

Комплектація у FiiO TT13 BT доволі повна, особливо з урахуванням формату Plug & Play. У коробці є все необхідне для старту:

програвач FiiO TT13 BT;

передвстановлений картридж Audio-Technica AT3600L;

литий алюмінієвий опорний диск та сліпмат;

кабель живлення;

аудіокабель RCA із заземленням;

ІЧ-пульт дистанційного керування;

гарантійна картка;

адаптер для платівок 7 дюймів (з великим отвором, 45 об/хв).

Пульт дозволяє дистанційно запускати та зупиняти програвання, регулювати підсвітку та перемикати доріжки.

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Кришка міцна, тримається на шарнірах, не люфтить і фіксується у відкритому положенні, що зручно для повсякденного використання; по центру кришки розташовано лого бренду з металу.

Картридж: Audio-Technica AT3600L

FiiO TT13 BT постачається із вже встановленим картриджем Audio-Technica AT3600L – одним з найпоширеніших та доступних MM-картриджів на ринку. Це базова, але перевірена часом модель, яка часто використовується в бюджетних та середньобюджетних програвачах.

AT3600L не вирізняється надзвичайною деталізацією або глибиною сцени, але звучить рівно, без різких акцентів і без ризику пошкодити платівки, за умови адекватної експлуатації. Його достатньо для повсякденного прослуховування або першого знайомства з форматом вінілу – він пробачає недоліки запису і помилки налаштування, тому добре підходить новачкам. Це компроміс між ціною та якістю, який добре вписується в загальну концепцію FiiO TT13 BT, як простого у використанні пристрою для домашнього прослуховування.

Дизайн

Програвач виглядає мінімалістично та стильно: чорний матовий алюмінієвий корпус, такий же чорний матовий тонарм і грузик. Єдине що видає бюджетність це металевий глянцевий тримач картриджу з дешевого пластику – максимально дивне рішення на фоні загальної якості матеріалів та збірки.

Проте мінімалістично FiiO TT13 BT виглядає до тих пір поки не вмикається кольорова підсвітка диска та лого, але вона доволі стримана, без ефектів всіх кольорів веселки, як це буває на геймерських пристроях, та й білий колір, як один із можливих варіантів, виглядає стримано.

До того ж підсвітку можна зробити менш яскравою, або й взагалі вимкнути.

Тонарм з алюмінію із попередньо налаштованою противагою – користувачу нічого не потрібно робити та можна програвати платівки одразу із коробки.

Опорний диск із ремінним приводом доволі важкий та виготовлений також з алюмінію. Загалом збірка якісна, як на такий бюджет, хоч дешевий пластик картриджа і псує загальні враження.

Вібропоглинаючі ніжки чудово справляються зі своєю задачею та також автоматично вирівнюють програвач на поверхні де його розташовано: користувач може не підозрювати що в його оселі меблі розташовані не рівно, але для програвача платівки такі непомітні нерівності дуже суттєві. Ніжки з амортизувальною системою, які зазвичай встановлюються в програвачі вище початкового сегмента, вирішують цю проблему.

FiiO TT13 BT також буває у білому кольорі та без Bluetooth, про що трохи згодом.

Управління та налаштування FiiO TT13 BT

Програвання платівок повністю автоматичне: достатньо увімкнути його та нажати старт. Тонарм із голкою самостійно підіймаються з фіксатора, опорний диск починає крутитись, тонарм опускаються на платівку та починає грати. Те саме і у зворотному порядку. Це дуже зручно, особливо для недосвідчених користувачів які можуть випадково пошкрябати платівку чи пошкодити голку.

Але з повної автоматики також випливає мінус: програвання неможливо поставити на паузу, можна тільки підняти голку, щоб перемістити її. Проте диск продовжить крутитись і зупиниться тільки при повному вимкненні (тонарм також повернеться в початкову позицію). Не критична та рідко потрібна опція, але все ж.

Комплектним пультом дистанційного управління можна вмикати-вимикати програвач, регулювати підсвітку, вмикати повтор та, що неочікувано, дистанційно перемикати доріжки – тонарм автоматично перейде на наступний чи попередній трек; іноді трохи промахується, але загалом попадання доволі чітке.

Технічні характеристики та особливості FiiO TT13 BT

Тип Програвач вінілу Бренд FiiO Модель TT13 BT White Колір Білий Підключення Bluetooth, RCA Живлення Від мережі Вбудований фонокоректор Так Підтримка швидкостей 33 1/3, 45 об/хв Привід Ремінний Картридж звукознімача Audio-Technica AT3600L Кришка Прозора, знімна Додатково Вбудований Bluetooth передавач

Аудіоархітектура

TT13 BT має повністю аналогову аудіоархітектуру з двома високоякісними операційними підсилювачами JRC5532. Вбудований фоно-передпідсилювач з вихідним рівнем до 800 мВ@1кГц 0дБ для підключення програвача безпосередньо до активних колонок без потреби в зовнішньому передпідсилювачі.​

Конструкція та дизайн

Корпус програвача виготовлений з алюмінієвого сплаву. Загальна вага становить близько 3,85 кг, що разом з антивібраційними ніжками забезпечує стабільне відтворення без впливу зовнішніх вібрацій.​

Підсвітка та управління

TT13 BT оснащений семи кольоровим підсвічуванням з можливістю регулювання яскравості або повного вимкнення. У комплекті також є інфрачервоний пульт дистанційного управління для керування функціями програвача.​

Живлення

Програвач підтримує два варіанти живлення: змінний струм AC 100–240 В або постійний струм DC 12 В/1 А, що дозволяє використовувати його в різних умовах.

Підключення Bluetooth

Версія TT13 BT підтримує Bluetooth 5.2 з кодеками aptX, aptX Low Latency та aptX HD.

Доцільність бездротових інтерфейсів у програвачах вінілу це доволі сумнівна функція, але бувають ситуації коли програвач купується скоріше для естетичної частини – тоді виникає проблема із розташуванням та великою кількістю дротів, яку і може вирішити вбудований Bluetooth.

В іншому випадку логічніше підʼєднувати акустику по дроту, адже суть прослуховування вінілу саме в максимальній фізичності процесу.

Звук

Насамперед варто зазначити: це програвач початкового рівня, який цілиться в середній сегмент, тому очікувати від нього пікової детальності не варто. Але в контексті бюджетного, повністю автоматичного Plug & Play рішення – звучання FiiO TT13 BT приємно дивує.

Вбудований фонокоректор працює нейтрально, програвач звучить без явних прикрас, із легким завалом по високих частотах, що робить подачу більш комфортною для довготривалого прослуховування. Бас не глибокий, але щільний, середина трохи приглушена, зате голоси звучать природно і не нав’язливо. ВЧ м’які, без особливої деталізації, тобто без акценту на нюансах, але слухати приємно та відчуття розмитості не виникає.

Bluetooth-звучання варто використовувати тільки з безвиході: сигнал стискається, динаміка втрачається, а враження зводиться до рівня прослуховування стримінгових сервісів, але на вінілі. Та з іншого боку – зʼєднання стабільне, лаги майже відсутні, і для фонової музики на вечірці цього більш ніж достатньо.

​Програвач FiiO TT13 BT тестували у парі з активною акустикою FiiO SP3 BT, Edifier R1700BT та Klipsch R-50PM. При дротовому підключенні звук демонструє хорошу деталізацію та насиченість, що дозволяє насолодитися вініловим звучанням, однак при використанні Bluetooth-з’єднання помітно втрачається частина деталізації та глибини звуку.

В парі з простою активною акустикою отримуємо приємне збалансоване звучання, яке добре пасує до вінілових перевидань, джазу, соулу, інді-попу та всього, що не вимагає аналітики. Для складнішої музики бажано змінити картридж, адже комплектний Audio-Technica AT3600L підходить радше для початкового ознайомлення з форматом.

Ціна та конкуренти

Ціна FiiO TT13 BT становить 12 990 гривень, а ціна версії без Bluetooth FiiO TT13 становить 11 990 гривень. Тестова акустика FiiO SP3 BT наразі обійдеться в 17 990 гривень.

Серед прямих конкурентів варто виділити TEAC TN-180BT за 11 349 грн, Lenco LBT-188 за 14 590 грн та Audio-Technica AT-LP60XUSB за 11 520 грн чи AT-LP60XBT за 15 220 грн (той же програвач, але з Bluetooth). Ці варіанти можна розглядати, але як свого часу з аудіоплеєрами, схоже з програвачами вінілу у FiiO та ж стратегія: зробити якісніше та дешевше ніж конкуренти, які давно на ринку, зарекомендувати себе як якісного виробника та потім почати випускати дорожчі версії пристроїв. Оскільки всі наведені програвачі будуть чимось поступатись FiiO TT13 BT.

Якщо дивитись на трохи цікавіший, але відповідно і дорожчий, сегмент то це будуть моделі:

TEAC TN-280BT за 18 949 грн – шасі зі щільного MDF, вбудований ММ-фонокоректор, Bluetooth, важкий алюмінієвий опорний диск, прямий статично збалансований тонарм, звукознімач Audio-Technica AT3600L (до речі той же базовий картридж що і в FiiO TT13), система антискейтингу.

Rega Planar 1 за 17 380 грн – цільнолитий прямий 9-дюймовий алюмінієвий тонарм Rega RB110, ММ-картридж Rega Carbon, корпус із MDF з ламінацією акрилом, опорний диск товщиною 23 мм, 24-вольтовий синхронний електромотор з низьким рівнем шуму та вібрацій, ручне перемикання швидкості обертання диска. Але кабель RCA вбудований в корпус, що може бути мінусом та немає вбудованого фонокоректора, так що це вже вища категорія пристроїв.

Pro-Ject T1 EVO OM10 за 18 450 грн – скляний безрезонансний диск, малошумний двигун, картридж Ortofon OM 10 Moving Magnet, цільнолитий прямий тонарм зі змінними картриджами. Але також відсутній фонокоректор.

8.4 /10 Оцінка ITC.ua Дизайн, ергономіка 8.5 Універсальний дизайн, хороша ергономіка та зручність використання. Якість збирання, матеріали 8.5 Чудові матеріали та якість збирання, але загальне враження псує тримач картриджу. Якість звучання 8.5 Цікаве, чисте та приємне звучання, особливо як для бюджетного програвача. Комплектація 8 Повноцінна комплектація, непогана стартова голка, міцна пилозахисна кришка та додатково пульт ДУ. З побажань хотілося б більш якісний дріт RCA.