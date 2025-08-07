Огляд Samsung Galaxy Fold 7: відкрив, побачив і купив?

Можна нескінченно довго дивитися на вогонь, воду і нові ітерації Samsung Galaxy Fold 7. З року в рік південнокорейський виробник змінює міліметри, вагу, шарніри, пікселі — й водночас лишає все знайомим. Це технологічна візитка Samsung? Безумовно. Смартфон, який усе ще вдає з себе планшет? Аякже. Але чи не перетворилася ця еволюція на повторення чи навіть даунгрейд? Чи вартий Samsung Galaxy Fold 7 своїх грошей у 2025-му, коли на ринку вже є тонші, легші й менш претензійні складані моделі? Розбираємось у нашому редакційному огляді.

Samsung Galaxy Fold 7 84 999 грн. Плюси: Топові AMOLED-дисплеї з частотою оновлення 120 Гц і підтримкою HDR10+; флагманська продуктивність; хороша основна камера; гнучкий формфактор; стабільна ОС із тривалими оновленнями; якісна збірка. Купити в Elmir.ua Мінуси: Висока ціна; посередня автономність; мінімальний комплект поставки; помітний згин на екрані; відсутність підтримки S Pen когось може засмутити; не найкращий вібромотор. Купити в Elmir.ua 7.7 /10 Оцінка

Технічні характеристики Samsung Galaxy Fold 7

Дисплей 8 дюймів, 17:19, 2184 x 1968 (368 ppi), Dynamic AMOLED 2X, адаптивна частота оновлення (1–120 Гц) Зовнішній дисплей 6.5 дюймів, 21:9, 2520 x 1080 (422 ppi), Dynamic AMOLED 2X, адаптивна частота оновлення (1–120 Гц) Процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (8 ядер, 2 х 4,47 ГГц + 6 х 3,53 ГГц) Графічний адаптер Adreno 830 Пам’ять 12/256, 12/512 ГБ, 16/1 ТБ Основна камера 200 Мп, широкутний, ƒ/1.7, OIS, до 8К/30 fps 10 Мп, телефото 3х оптичний зум, ƒ/2.4, OIS 50 Мп, надширококутний, ƒ/2.2 Фронтальні камери 2х 10 Мп, ƒ/2.2, до 4K/60 fps Модулі та системи 4G, 5G, Wi-Fi 7 (802.11ax), Bluetooth 5.4 та NFC, A-GPS, GPS, BeiDou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS ОС Android 16 / One UI 8 Захист IP48 Акумулятор 4400 мАг, швидка зарядка 25 Вт, бездротова зарядка 15 Вт, реверсивна зарядка 4,5 Вт Корпус Gorilla Glass Victus Ceramic 2, Gorilla Glass Victus 2 та Armor Aluminum Габарити У розкладеному вигляді – 143.2 x 158.4 x 4.2 мм, у складеному вигляді – 72.8 x 158.4 x 8.9 мм Вага 215 грамів

Паковання та комплектація Samsung Galaxy Fold 7

Упаковка у Samsung Galaxy Fold 7 — мінімалістична до сліз. Виглядає солідно, але всередині тільки смартфон, кабель USB-C—USB-C (виглядає якісно) і буквально один папірець з інструкцією. Блок живлення? Ні, дякуємо, купіть окремо. Samsung вірить, що в нас їх удома вже десятки.

Навушники? Ні. Чохол? Теж ні. Враховуючи ціну пристрою, це трохи розчаровує. Особливо враховуючи формфактор гаджета. Усе-таки хотілося мати базовий кейс у комплекті, хоча б для моральної підтримки, так би мовити. Але їх вже продають за грубі гроші.

Отже, маємо сувору еко-френдлі реальність. І якщо ви купуєте Samsung Galaxy Fold 7 як перший пристрій лінійки, одразу закладайте ще 5-10 тисяч на аксесуари. Парадокс у тому, що це преміум лінійка, а комплектація як у бюджетника.

Дизайн та ергономіка Samsung Galaxy Fold 7

Galaxy Fold 7 став тоншим і легшим. І в чоловічій руці він не відчувається, ніби тримаєш два смартфони, склеєні разом. У складеному стані — як звичайний моноблок, у розгорнутому — тонкий планшет. Компроміси залишились, але Samsung намагається їх помʼякшити.

Корпус у кольорі Blue Shadow виглядає свіжо: стриманий, темний синій, майже графітовий, з приємною матовою текстурою. Відбитки пальців збирає слабо, що вже плюс. Петля стала компактнішою, але все ще помітна і відчутна при складанні. Проте механізм працює чітко, без хрускоту та люфтів. Samsung відточила інженерію до майже ідеалу. Galaxy Fold 7 має витримати 500 000 циклів складання-розкладання.

Рамка Samsung Galaxy Fold 7 виконана з Armor Aluminum — фірмового алюмінієвого сплаву Samsung, який справді стійкіший до подряпин і деформацій, але жодного дива тут немає: це все ще метал, що цілком може втратити вигляд без чохла.

Передня панель, що покриває зовнішній екран, прикрита склом Gorilla Glass Victus Ceramic 2. Задня панель — Gorilla Glass Victus 2 із матовою текстурою, яка приємна на дотик, але все ж не гарантує повної стійкості до подряпин, особливо якщо носити Fold у кишені без чохла.

Рамки навколо екранів все ще трохи товсті, але не критично. У руці Fold 7 сидить добре, але для дрібних долонь це не найзручніший смартфон — занадто вузький зовнішній екран і трохи слизький корпус.

Цього року інженери Samsung добряче посиділи з лінійкою і штангенциркулем: у складеному стані товщина складає всього 8,9 мм. І, як я вже казав, це не схоже на два смартфони один на одному, як це було ще кілька років тому. У розгорнутому вигляді Samsung Galaxy Fold 7 — ледь не найтонший планшет, що можна покласти в кишеню: всього 4,2 мм.

Кнопка живлення зі сканером відбитків знаходиться на правій грані — вона тоненька й майже врівень із рамкою. Над нею — класичні гойдалки гучності. Ліва грань — хизується написом Samsung. Внизу — USB‑C, один із динаміків та мікрофони. На верхній грані — ще один динамік, другий мікрофон і лоток для SIM-карт.

Блок основних камер у Samsung Galaxy Fold 7 — акуратний модуль із трьома вертикально вирівняними сенсорами. Камера суттєво виступає над корпусом, через що смартфон хитається на столі, якщо покласти його лицьовою стороною вгору.

Фронтальна камера на внутрішньому дисплеї більше не підекранна — тепер вона звичайна, в окремому отворі в куті. Рішення практичне: якість знімання помітно краща, ніж у попередніх поколіннях, де підекранна камера радше була “для галки”. Але менш “футуристичне”.

Відчуття преміальності тут на максимумі. Але ціна такого дизайну — це постійна турбота: не впустити чи не перегнути. Це не той смартфон, який кидаєш на стіл зі словами “та нічого, витримає”. І це треба прийняти.

Дисплей Samsung Galaxy Fold 7

Основний дисплей Samsung Galaxy Fold 7 — один із найкращих на ринку. Яскравий, соковитий, із чудовим чорним, піковою яскравістю до 2600 ніт, HDR10+ і частотою 120 Гц. Підтримується адаптивна частота. У сонячну погоду дисплей читається чудово, а ввечері не ріже очі.

Згин посередині все ще є. Так, ви до нього звикаєте, так, він не заважає. Але якщо чесно — він там, і забути про нього повністю не вийде. Це компроміс, який усе ще залишився.

Зовнішній дисплей тепер із “кіношним” співвідношенням сторін — 21:9. Зручний для швидких задач: відповісти на повідомлення, подивитися сповіщення, запустити карту в авто. Але для повноцінної роботи хочеться розгорнути гаджет і, мабуть, це і є головна філософія Fold.

Адаптація інтерфейсу працює відмінно: перехід між екранами плавний, жести та багатовіконний режим — зручні. Samsung продовжує вдосконалювати One UI, і це помітно в кожній дрібниці. Хіба тільки до екранної клавіатури в такому режимі треба трохи призвичаїтись.

Samsung Galaxy Fold 7 офіційно попрощався з підтримкою стилуса S Pen — на відміну Fold 6, де стилус працював завдяки окремому digitizer-шару в дисплеї. Цього разу Samsung вирішила: хай буде тонше, легше, естетичніше. І викинула усе зайве — в тому числі підтримку пера.

Захисне покриття зовнішнього екрана стало міцнішим, але все одно варто уникати натискання нігтями чи сторонніми предметами. Хоча все індивідуально. А от плівку на внутрішньому екрані змінювати таки доведеться через півроку-рік експлуатації. І краще це робити в авторизованих сервісних центрах Samsung.

Звук та вібровідгук Samsung Galaxy Fold 7

Стереодинаміки у Fold 7 — один із приємних сюрпризів. Гучні, з хорошою деталізацією, чітким середнім діапазоном і навіть натяком на бас. Для перегляду YouTube або серіалу на розгорнутому екрані — саме те. Dolby Atmos присутній, ефект об’ємного звучання помітний.

Якість голосу під час дзвінків — без нарікань. Мікрофони працюють чітко, шумодав ефективний, співрозмовники не скаржаться. Підтримка VoLTE є.

А от вібромотор тут усе ще не флагманського рівня. Він не жахливий — швидше “середній плюс”. Вібрації чіткі, але не вистачає тієї дзен-філігранності, яку має Taptic Engine в iPhone. Простіше кажучи: відчувається, але не захоплює.

В іграх звук Samsung Galaxy Fold 7 тішить. Гучний, просторовий, не зливається в кашу при різкій зміні гучності. Але тримати пристрій у горизонтальному положенні іноді все ж треба з обережністю — динаміки легко перекрити.

Сторонні TWS-навушники підключаються безпроблемно, One UI швидко їх розпізнає, а вибір відповідного кодека відбувається автоматично.

Камери Samsung Galaxy Fold 7

Основний модуль тут такий самий, як у флагманській S-лінійці — 200 Мп (f/1.7, OIS). Ним можна легко робити якісні кадри при денному світлі: кольори насичені, деталізація на рівні, динамічний діапазон широкий. HDR працює агресивно, але без артефактів.

Ультраширик на 12 Мп (f/2.2) — непоганий, але без одкровень. Картинка іноді виглядає мʼяко, особливо по краях кадру. Хроматичні аберації інколи присутні.

Телевік на 10 Мп (f/2.4, 3х зум, OIS) — типовий середняк. У світлий час доби — чудово, але в сутінках або в кімнаті зʼявляється шум, падіння чіткості та фокус іноді промахується. Але для портретів вдень — один із найзручніших інструментів.

Нічний режим — впевнено середній. Фото виглядають яскравими, але злегка “пластиковими”. Samsung продовжує вичищати шуми ціною текстур, і комусь це подобається, а комусь — не дуже.

Обидві фронтальні камери Samsung Galaxy Fold 7 на 10 Мп працюють чудово — обличчя виглядають живо, без перебору з “бʼютіфікацією”, фокус швидкий.

Відео можна знімати до 8К/30 FPS — стабілізація добротна, деталізація висока, звук записується чисто.

Продуктивність, ПЗ та ігри

Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy — справжній звір. У Galaxy Fold 7 він розкривається повністю, навіть з урахуванням складної терморегуляції. Бенчмарки показують, що цей смартфон на рівні топів. Але от тротлінг у довгих сесіях — присутній і це не сюрприз.

У повсякденному використанні — повна плавність, без лагів. Анімації в One UI виглядають бездоганно. Перемикання між екранами, багатовіконний режим, робота з кількома додатками одночасно — усе це відбувається без гальм.

У розгорнутому стані Samsung Galaxy Fold 7 — фактично планшет, і саме тут криється його головна фішка: багатозадачність на рівні, який досі не можуть запропонувати звичайні смартфони. Samsung довела до розуму режим поділу екрана — можна одночасно працювати з двома повноцінними вікнами, перетягувати текст, зображення і вкладки браузера між ними.

Окремі додатки, як-от пошта, Telegram чи Google Docs, уже адаптовані до таких сценаріїв і дійсно дають змогу щось робити, а не просто відкриватися в маленькому квадратику збоку.

Жести працюють адекватно, і хоча навігація між вікнами вимагає певного звикання, вона не викликає роздратування — особливо в порівнянні з більшістю інших Android-пристроїв.

Інтерфейс адаптований до складаного формфактора: жестові комбінації, розділення екрана, drag & drop між вікнами — все на своєму місці. Працювати на Fold 7 зручно як ніколи, але інколи трапляються проблеми із масштабуванням додатків при відкриванні/складанні.

Ігри? Легко. Genshin Impact, Asphalt, Call of Duty: Mobile — працюють на максимальних налаштуваннях. Але корпус нагрівається відчутно вже через 15–20 хвилин, і тоді частота кадрів просідає. Не критично, але помітно.

У нас на редакційному столі побував Samsung Galaxy Fold 7 у версії 12/256 ГБ. Цього вистачить більшості, але фанати знімати кожного кота в 4K мають памʼятати: слота для microSD тут немає. Привіт, хмара.

Samsung Galaxy Fold 7 підтримуватиме аж 7 років оновлень. Це рекорд навіть для Android-світу, і серйозна заявка на довгострокове користування. В теорії, цей смартфон з вами до Android 23.

Автономність Samsung Galaxy Fold 7

Samsung Galaxy Fold 7 отримав ту саму батарею на 4400 мАг, що й попередник. І це вже традиція. Ураховуючи два екрани, топовий чип і всі фішки, заряд тане не так швидко, як можна було очікувати, але точно не рекордно повільно.

При помірному навантаженні (соцмережі, пошта, трохи камери, трохи дзвінків, Chrome, YouTube) Fold 7 доживає до вечора без стресу. Зовсім без фанатизму — може витягнути і півтора дня. Але якщо почати активно грати або працювати з двома вікнами на великому екрані, то за 5–6 годин ви вже почнете шукати розетку або повербанк.

У 2025 році 25-ватна зарядка вже відверто виглядає старомодно. Від Baseus Elf Digital на 20000 mAh та 65 Вт смартфон заряджається за менш ніж півтори години.

Час (гг:хх) Заряд павербанка Заряд смартфона 00:00 100% 0% 00:18 89% 34% 00:30 84% 49% 00:41 80% 63% 01:00 71% 90% 01:26 67% 100%

Бездротова зарядка Samsung Galaxy Fold 7 працює стабільно — 15 Вт, теж не надшвидко, але зручно. Реверсивна зарядка теж є, зручно підживити навушники чи смартгодинник, але дуже повільно.

Адаптивна частота оновлення і темна тема трохи економлять енергію. Samsung Galaxy Fold 7 — не марафонець, а швидше спринтер.

До речі, за ніч смартфон втрачає в середньому 2–3% заряду, навіть у режимі очікування з увімкненими Wi-Fi та Bluetooth.

Досвід користування Samsung Galaxy Fold 7

У перші дні використання мені хотілося розгортати Samsung Galaxy Fold 7 просто тому, що можна. І це дає відчуття, ніби у вас в руках щось інше, нестандартне, не як у всіх. Але щойно новизна згасає, починаються будні — і тут все залежить від ваших сценаріїв.

Для роботи — майже ідеальний пристрій. Великий дисплей дозволяє комфортно редагувати документи, відповідати на листи, дивитися і редагувати PDF, гортати презентації. Багатовіконний режим, Drag & Drop, режим Dex — усе це дійсно корисно. Fold 7 — це ультрапортативний робочий інструмент, якому не потрібна мишка чи клавіатура.

Для розваг Samsung Galaxy Fold 7 — теж ок. YouTube, Netflix, TikTok — виглядають чудово на великому дисплеї. Але от ігри — із застереженням: грітись буде, автономність просідатиме, а ще не всі ігри ідеально оптимізовані для такого співвідношення сторін.

У транспорті використовувати Samsung Galaxy Fold 7 складно: пристрій широкий, а зовнішній дисплей вузький. І якщо не хочеться розгортати смартфон серед натовпу, доведеться задовольнятись тісним зовнішнім екраном, який не завжди зручний для швидкого набору тексту.

Захищеність — окрема історія. Носити Fold 7 без чохла — як ходити по льоду босоніж: можна, але недовго. Постійна увага до пилинок, крапель, ключів у кишені — це те, до чого треба звикнути.

Загалом, маємо смартфон-компроміс. Але якщо ви в темі — задоволення гарантоване. Особливо якщо вже були на “ти” з попередніми Fold.

Ціна та конкуренти

Samsung Galaxy Fold 7 стартує на українському ринку з ціною від 76 499 до 93 749 гривень, що безапеляційно ставить його у клас ультрапреміальних флагманів. Проте виправданість такої ціни стає питанням, коли поглянути на конкурентів, що вже встигли зайняти ніші дешевших складаних пристроїв.

Порівняймо хоча б із Samsung Galaxy Fold 6 — попереднім поколінням, яке сьогодні можна знайти від 49 599 до 79 999 гривень. Якщо не критично мати найсвіжішу модель, Fold 6 усе ще виглядає вельми привабливо, особливо на тлі зниження ціни.

Цікаво виглядає і Google Pixel 9 Pro Fold, який доступний від 58 499 до 64 030 гривень. Він пропонує абсолютно інший підхід — чистий Android, новий Tensor-чип і глибоку інтеграцію з Google-сервісами.

Справжнім “аскетом гнучкості” можна назвати Honor Magic V3, що пропонується від 51 291 до 75 320 гривень. Однак Magic OS потребує доопрацювань.

Huawei Mate X6 коштує від 79 099 гривень. Без повноцінного Google-середовища цей смартфон виглядає як нішевий варіант для фанатів Huawei.

Варто також зазначити, що на підході ще два потужних суперники — Honor Magic V5 і Vivo X Fold5. Обидві моделі вже офіційно представлені в Китаї та мають перспективи вийти на глобальний ринок. Але станом на серпень 2025-го їх офіційно ще не можна придбати в Україні, тож реальними конкурентами на полицях вони поки не є.

7.7 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 7 Вистачає на день активного використання, але преміум-сегмент міг би запропонувати більше. Екран 9 Два топові AMOLED-дисплеї з частотою оновлення 120 Гц підтримкою HDR10+. Згин на внутрішньому екрані помітний, але не дратує під час повсякденного використання. Дизайн, ергономіка 9 Гнучкий формфактор вдалий і комфортний. Матеріали та збірка на високому рівні, а механізм шарніра — надійний. Програмне забезпечення 8 One UI працює плавно і пропонує корисні функції для багатозадачності на великих екранах. Оновлення обіцяють довгі, що додає впевненості в довгостроковій підтримці. Продуктивність, тротл. 8 Флагманський процесор справляється із задачами без проблем, але при тривалому навантаженні помітне падіння продуктивності через нагрів. Камера 8 Основна камера робить якісні знімки з природною передачею кольорів. Відео в 4K виглядає якісно, але нічого такого, чого ми ще не бачили в інших флагманах. Ціна 5 Дуже висока, навіть для гнучкого флагмана. Частково виправдовується інноваціями, але не для всіх користувачів буде виправданою інвестицією.