Огляд TWS-навушників Sennheiser Accentum Open: відкрита посадка, фірмовий звук

В нас вже були на огляді внутрішньоканальні навушники Sennheiser Accentum True Wireless та великі накладні Accentum Wireless. А нещодавно німці представили нові вкладиші Sennheiser Accentum Open, які вже опинилися під пильним оком ITC.ua. Подивимося на що воно здатні, як звучать, чи випадають та розкажемо про багато інших особливостей свіженьких TWS.

Sennheiser Accentum Open Від 3988 грн. Плюси: компактний розмір кейса та сучасний екостиль; універсальне збалансоване звучання; є швидка зарядка; є вологозахист IPX4; адекватна ціна Купити в Comfy Мінуси: немає застосунку; не найкраща автономність; не універсальна ергономіка Купити в Comfy 7.8 /10 Оцінка

ITC.ua

Технічні характеристики Sennheiser Accentum Open

Тип навушників Вкладиші Випромінювачі Динамічні, 11 мм Частотний діапазон 25-15000 Гц Чутливість 109 дБ Підключення Бездротове, True Wireless Сумісність Android, iOS, ПК Версія Bluetooth 5.3, радіус дії 10 метрів Підтримка кодеків AAC, SBC Керування Сенсорне Мікрофони Є з шумозаглушенням, два на кожному навушнику Захист від вологи Є, IPX4 Ємність батареї навушників 35 мАгод Ємність батареї кейса 400 мАгод Автономність До 6 год у режимі прослуховування, до 28 год із зарядним кейсом Зарядка USB Type-C Вага навушника 4,35 грама Вага кейса 29 грамів

Паковання та комплектація

Пакуванням моделі Sennheiser Accentum Open максимально компактне, бо й кейс мініатюрний.

Всередині мінібокса бачимо кейс із навушниками на картонній вставці, кабель USB-C, документацію та інструкцію користувача.

Дизайн та ергономіка Sennheiser Accentum Open

Sennheiser Accentum Open отримали дуже компактний трапецеподібний кейс з матового пластику. На передній панелі бачимо логотип виробника.

На дні розмістили порт USB-C для заряджання та індикатор стану.

Внутрішня частина кейса також з матового пластику, але тут вже є й деякі глянцеві елементи.

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Самі ж навушники Sennheiser Accentum Open мають достатньо довгу ніжку, а їх матеріал — матовий пластик.

На корпусі бачимо контакти для заряджання, датчики, закриті решіткою динаміки, мікрофони, сенсорну панель на зовнішній частині ніжок, крихітні логотипи Sennheiser та надписи L і R.

В нас на огляді опинилася версія навушників в кремово-молочному кольорі, а є ще чорний варіант.

В першому кольорі на кейсі та навушниках взагалі не видно ні пилу, ні інших слідів користування, але в чорному можливо усе буде інакше.

Sennheiser Accentum Open отримали захист від вологи IPX4. Це означає, що навушникам не страшні дощ, піт чи будь-яка інша волога, проте опускати їх у воду та купатися в них не можна.

Особливості Sennheiser Accentum Open

Sennheiser Accentum Open – бездротові вкладиші з 11-дюймовими динамічними драйверами. Заявлений частотний діапазон складає 25 – 15000 Гц, чутливість 109 дБ. Частотний діапазон вбудованого мікрофона 100 – 10000 Гц. Навушники підтримують два популярних кодеки AAC та SBC.

Через конструкцію тут немає активного шумозаглушення, тому ви завжди чутимете оточення та розмови поруч. Люди навіть часто беруть подібні вкладиші саме через можливість не витягаючи навушників з вух спілкуватися з кимось, хто рядом.

Sennheiser Accentum Open отримали сенсорне керування на зовнішній стороні ніжок. А ще тут є датчики, які контролюють стан навушників. Якщо ви витягаєте один, то музика чи відео ставляться на паузу. Вставляєте назад і трек чи ролик автоматом продовжуються. Дуже зручна штука, яка є далеко не в усіх моделях наявної цінової категорії.

Підключення, застосунок та керування

Sennheiser Accentum Open мають модуль Bluetooth 5.3. Підключення відбувається швидко, а саме воно надійне. Проте при першому підключенні до телефону все ж доведеться лізти в налаштування Bluetooth, там знаходити та під’єднуватися до навушників — на екрані не буде з’являтися автоматом запит на підключення, як це буває в дорожчих моделях.

TWS-навушники мають функцію Multipoint, тому можуть одночасно підключатися до двох пристроїв і швидко перемикатися між ними. Наприклад, це може бути ноутбук і смартфон, а перемикання, наприклад, коли вам хтось дзвонить на телефон, а ви підключені до лептопа, відбувається буквально за декілька секунд.

У виробника є застосунок Sennheiser Smart Connect, але на момент виходу огляду програма не бачить навушники. Можливо, це пов’язано з тим, що вони нові, і просто ще не встигли додати. Але скоріше за все, виробник вирішив піти найпростішим шляхом і просто продавати їх без підтримки ПЗ.

Саме для вкладишів це часта практика, тим паче в доступному сегменті. Звичайно, для когось це точно буде мінусом і вони матимуть рацію. А хтось взагалі не користується подібними застосунками, тому буде все одно.

З приводу сенсорного керування, то команди тут є наступні:

Один тап по лівому чи правому навушнику вмикає музику, відео або ставить на паузу. Також можна відповідати на дзвінки.

Подвійний тап по лівому чи правому навушнику перемикає треки вперед, чи назад. А ще так можна покласти слухавку.

Потрійний тап по лівому навушнику вмикає функцію смарт-паузи.

Якщо провести вгору чи вниз по лівому, чи правому навушнику то можна зробити відповідно гучніше чи тихіше. Це ж стосується гучності розмови під час дзвінка.

Звук та мікрофон Sennheiser Accentum Open

Sennheiser Accentum Open мають приємне універсальне та збалансоване звучання. Його не можна схарактеризувати виділенням якихось частот, хоча, напевно, середини все ж найбільше, але тільки трішки. А ще вона достатньо деталізована.

Водночас маємо акцентовані низи, але це зрозуміло, бо їх треба посилювати через конструкцію навушників. Вони не сидять глибоко у вусі, як внутрішньоканальні, тому створити потужні баси не вийде. Але можна їх трохи посилити, щоб хоч якось компенсувати цей момент.

Також виділяються високі частоти. Вони, напевно, пропрацьовані тут найкраще, тому загальне враження позитивне.

Sennheiser Accentum Open можна сміливо рекомендувати під усі жанри музики, для відео на YouTube чи серіалів на Netflix. Звук гучний, але не дзижчить на максимумі, коли потрібно виділяється бас (наприклад, танцювальна музика), де це треба чуємо високі частоти (наприклад, класична музика), голоси у фільмах чіткі, а вибухи та екшн сцени об’ємні.

Водночас треба розуміти і пам’ятати, що це вкладіші. Тут не буде такого звуку, як це може бути у внутрішньоканальних моделях. Особливо це стосується басів.

Мікрофон в навушників дуже адекватний і навіть майже не спотворює голос. Він просто не ріже звуки оточення, тому їх теж чутно, але й голос гучний та гарно передається. Тому для зідзвонів по роботі, для дистанційного навчання чи для простого спілкування телефоном цього більш ніж достатньо.

Автономна робота Sennheiser Accentum Open

Sennheiser Accentum Open мають акумулятори на 35 мАгод в кожному навушнику та батарею на 400 мАгод в кейсі. Заявлено про 6 годин роботи на одному заряді та до 28 годин роботи з кейсом. Також є швидка зарядка – 10 хвилин дають 1,5 години роботи. Повний час заряджання складає одну годину.

В моєму випадку навушники якраз пропрацювали 6 годин, але я слухав музику здебільшого на гучності 20-30% фоном під час роботи та не часто додавав гучності до 80-90% під час занять спортом. Тобто якщо ви слухаєте музику не фоном, а як зазвичай, то навряд чи дотягнете до 6 заявлених годин, але думаю 5 точно буде.

Досвід користування

Sennheiser Accentum Open мені сподобались. В них реально крихітний кейс, який легко поміщається будь-де, хоча самі навушники нормального розміру.

Радує, що сенсорні панелі не спрацьовують при кожному поправлянні навушників, а реально тільки реагують на конкретні тапи.

Також добре працює датчик, які відповідає за розпізнавання місцеперебування навушників. Якщо зняв один, то він відразу ставить на паузу, вдягнув — запускає ролик чи трек. Але також були приколи, коли він так робив, але навушники були у вухах. Просто вони майже випадали вже, тому він, напевно, думав, що вже випали і ставив на паузу. Тут прикол не в датчику, а в непоєднанні моїх вух з навушниками.

Звучання дуже адекватне, навіть баси непогані прорізаються. Звісно, як для вкладишів та цієї категорії цін. Також варто розуміти — чим краще навушники притулені до вух, тим кращий звук, тому спробуйте приміряти їх десь до купівлі. Або можливо у вас вже була подібна модель і ви знаєте чи підходять вони вам.

Це вкладиші, а не внутрішньоканальні TWS-навушники, тому їх посадка буде гіршою, бо це така конструкція і це нормально. В подібному випадку усе завжди індивідуально, комусь вони сядуть, як рідні, а в когось випадатимуть при найменшому русі.

А ще відразу зазначу, що чим більші ваші вуха, то тим гірше подібні вкладиші теоретично будуть в них сидіти. І навпаки. На прикладі Sennheiser Accentum Open поясню чому саме.

З моїх немаленьких вух навушники досить легко випадали при ходьбі та заняттях спортом, але все ж на це потрібні були дії та активні рухи, чи мотання головою. В мене були досвіди з набагато гіршою посадкою вкладишів і не раз. Тобто сидять далеко не ідеально, але й не випадають від кожного руху.

А в моєї дружини маленькі вушка, тому навушники трималися в них чудово, не гірше ніж внутрішньоканальні, а може навіть краще. Бо їх тримав оцей вушний хрящ, буквально з усіх сторін, тому дружині було дуже складно витрясти їх з вух. Навушники взагалі не випадали в неї, коли вона активно рухалася, гуляла чи займалася спортом.

Ціна та конкуренти

Sennheiser Accentum Open продаються за ціною від 3988 гривень. Прайс адекватний, але й конкурентів в цьому сегменті вистачає. Тому подивімося, що пропонує ринок вкладишів.

Звичайно, є Apple AirPods 4, але їх цінник стартує від 5088 гривень. В цьому сегменті популярні Samsung Galaxy Buds3 (ціна від 3250 гривень), а ще є серйозний варіант Marshall Minor IV з цінником від 3270 гривень. Не забуваймо про JBL Tune Flex 2 (ціна від 2700 гривень) та Xiaomi Buds 5 (ціна від 2929 гривень). А якщо хочеться щось максимально доступне, проте більш-менш адекватне, то є Realme Buds T01 з цінником від 525 гривень.

7.8 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 7 Нормальна, але не найкраща автономність. Дизайн, ергономіка 8.5 Стильний екодизайн та компактний формфактор. Функції 8 Є швидка зарядка та сенсори, які відстежують положення навушників. Ціна 8 Просто адекватна ціна. Якість звучання 8 Збалансоване універсальне звучання. Комплектація 7.5 Базовий комплект з кабелем.