Огляд Verum Audio Verum 2: аудіофільський виклик в стилі Божевільного Макса

Знайти модель, яка поєднує ручну збірку, інженерну амбіцію та доступну ціну — нелегка задача. Український виробник зумів привернути увагу міжнародної спільноти ще першою моделлю Verum 1, яка здобула репутацію “вбивці гігантів” у своєму ціновому сегменті. Друге покоління навушників, Verum 2, народилося в умовах, які складно уявити більшості виробників електроніки, і саме тому цей продукт викликає особливу цікавість.

Verum Audio Verum 2 Від 17 000 грн. Плюси: мембрана з чудовою мікродинамікою; найменші спотворення звуку серед усіх моделей які вимірювали на сайті Audio Science Review; 44 неодимових магніти; гарний суббас; зручне оголів'я; приємні середні частоти; низький імпеданс; зручне оголів'я; магнітні м'які амбушури, солідна комплектація. Мінуси: відсутність шумоізоляції в "стоку", дизайн не для всіх.

Паковання та комплектація

В минулому, на початку продажів Verum Audio Verum 2 з платформи Kickstarter комплектація пропонувала два варіанти. Дешевша містила суто навушники та кабель. Однак великою популярністю такий сет не користувався. Тому станом на тепер у стандартній комплектації окрім героя нашого огляду можна знайти:

Спеціальний жорсткий кейс з фірмовим написом Verum Audio;

Запасні амбушури;

Кабель 3,5 мм;

Кабель 4,4 мм (балансний);

Адаптер на 6,3 мм.

Приємно, що виробник перейшов саме на варіант в спеціальному жорсткому кейсі, який на відміну від банальної коробки має практичне значення і слугуватиме майбутнім користувачам за своїм призначенням. Бонусом — отримує додаткову “карму” іміджева компонента продукту.

Балансний кабель (4,4 мм) довжиною два метри обплетений тканинною ізоляцією. Він передбачуваний в експлуатації та не створює зайвих незручностей. Другий кабель стандарту 3,5 мм значно товстіше, хоча й аналогічної довжини. До нього можна встановити перехідник з фірмовим логотипом під стандарт 6,3 мм.





Дизайн та ергономіка Verum Audio Verum 2

Зовнішньому вигляду Verum 2 важко дати об’єктивну оцінку, адже це справа смаку. До того ж існує чимала кількість варіантів виконання декоративних елементів. Особисто мені дизайн сподобався.

Навушники в чомусь запозичили елементи індустріальної естетики, що переплітаються з елементами стімпанку та навіть стилем Божевільного Макса у виконанні Тома Харді. Це радикально відрізняє їх від нудно-консервативних конкурентів.

Модель доступна у кількох кольорах, серед яких Red, Black та Pearl. Саме останній варіант потрапив до мене на огляд, хоча, кожен з них виглядає по-своєму ефектно.

Конструкція побудована навколо загартованої сталевої дуги з лаковим чорним покриттям. Чашки виготовлені з ударостійкого ABS-пластику, а амбушури дуже м’які та приємні не тільки на дотик, а я для тривалого прослуховування з комфортом. Загальна вага тестового зразка становить 451 грам.

Механізм регулювання оголів’я заслуговує окремої уваги. Воно зроблене з двох частин, що кріпляться шарніром посередині. Це дозволяє краще підлаштувати посадку під будь-яку форму голови, а також забезпечує правильний кут нахилу чашок без нерівномірного тиску на вуха.

З одного боку навушники здатні забезпечити необхідне притискання, з іншого — не створюють надлишкового тиску.

Перфорований наголівник зроблений з натуральної шкіри. Він щільно прилягає до голови й водночас не створює зайвого нагрівання в місці дотику. Посадку можна регулювати за допомогою спеціальних фіксаторів з фірмовим логотипом.





Чашки фіксуються у двох місцях вилкою зі стильним декоративним вигином та демонтуються за допомогою шестигранника. Самі конектори знаходяться внизу по обидві сторони чашок. Це дуже зручно, якщо ви з тих чи інших причин часто змінюєте кабель (наприклад для порівняння двох джерел звуку). Їх сторони позначені літерами L та R, чудово вписуючись у загальну стилістику.

Система магнітного кріплення амбушурів заслуговує на окрему увагу. Маємо спеціальне металеве кільце, яке перетворює будь-які великі амбушури на магнітні, сумісні з Verum 2. Заміна подушечок займає лічені секунди. Це відкриває простір для експериментів зі звуком.

Скошені амбушури з відкритою конструкцією забезпечують комфортну посадку навіть під час тривалих сесій прослуховування. Прямо за їх захисною тканиною знаходиться випромінювач з відкритою решіткою. Шумоізоляція в них відсутня, а басові порти за сумісництвом ще й вентиляційні.





Існують спеціальні кришечки, які перетворюють Verum 2 на закриті. Вони створені не стільки для якості звуку, скільки для того, щоб не дратувати навколишніх своїми музикальними вподобаннями.

Технічні характеристики Verum Audio Verum 2

Параметр Значення Тип Повнорозмірні, відкриті Конструкція Відкрита (open-back) Випромінювач Планарно-магнітний, 105 мм Чутливість 96 дБ/мВт Імпеданс 8 Ом Вага ~450 г

Технології та особливості

Серцем Verum 2 є великі 105-міліметрові планарно-магнітні драйвери, які увібрали у себе кілька суттєвих вдосконалень порівняно з попередником. Мембрана стала вдесятеро тоншою і тепер має товщину лише 2,5 мікрометра (2 мкм майлару та 0,5 мкм срібного провідного шару), тоді як у Verum 1 цей показник становив 22 мкм. Для розуміння масштабів: людська волосина має товщину від 50 до 120 мкм. Така надтонка діафрагма безпосередньо впливає на швидкість відгуку та мікродинаміку.

Замість алюмінієвих провідних доріжок, які використовувалися у першій моделі, Verum 2 отримав срібні. Срібло забезпечує кращу електропровідність та надійність, а площа покриття активної зони зросла з 70% до 95%. Магнітна система також зазнала серйозного оновлення. Кількість неодимових магнітів збільшилася з 28 до 44. Це створює потужніше та рівномірніше магнітне поле. Все це вмістилося у фізично компактнішому корпусі.





Однією з найцікавіших інновацій стала система басрефлексних портів, вбудованих безпосередньо в амбушури. Ці порти підсилюють суббасовий відгук нижче 70 Гц, одночасно покращуючи вентиляцію. Завдяки цьому рішенню Verum 2 відтворює глибокий бас природним чином, без необхідності вдаватися до чарування з еквалайзером, що є рідкістю серед планарних моделей.

Звук Verum Audio Verum 2

Звукова подача Verum 2 одразу дає зрозуміти, що перед вами серйозна “річ” для прослуховування музики. Тональний баланс тяжіє до нейтральної, але надзвичайно деталізованої подачі з виразним акцентом на середніх та високих частотах.

Низькі частоти заслуговують окремої згадки. Суббас на виході — чистий та глибокий й гармонійно вписується в загальну звукову картину. Мід-бас намагається не перевантажувати слухача та не розмиває решту спектра. На треках із мінімалістичним, але глибоким ритмом, як-от електронна або сучасна поп-музика, низькочастотний діапазон залишається ненав’язливим та приємним.





Середні частоти стали, мабуть, найяскравішою рисою цих навушників. Вокал подається з відчутним акцентом. Акустичні інструменти звучать живо та реалістично, кожна струна відчувається майже тактильно. Джаз, кантрі, чи акустична музика відпрацьовує просто чудово. Середній діапазон нерідко відчувається краще за моделі вищого цінового сегмента.

Верхні частоти деталізовані й добре розділені, хоча “за дефолтом” можуть здаватися занадто яскравими для тривалих сесій. Тарілки та перкусія звучать доволі енергійно, проте на високій гучності можуть наближатися до межі різкості. Невелика корекція еквалайзером легко знімає це питання. Сам драйвер чудово реагує на EQ завдяки низькому рівню спотворень.

Звукова сцена має хорошу ширину, хоча головною перевагою Verum 2 стає скоріше глибина та пошаровість, ніж розлогість. Інструменти чітко відчуваються у просторі, створюючи переконливий тривимірний образ, що особливо помітно на живих записах та складних аранжуваннях. Приємно тішить, що звук не “плаский”.





Досвід користування

Протягом декількох тижнів я використовував Verum 2 у двох основних сценаріях, і кожен із них розкрив навушники з дещо іншого боку.

Основним домашнім джерелом став iFi NEO iDSD, підключений до комп’ютера через USB. Ця зв’язка виявилася надзвичайно вдалою. NEO iDSD забезпечує достатню потужність для “розкачування” планарного драйвера Verum 2, а його часом теплий музичний характер чудово доповнює навушники.





Середні частоти набувають додаткової насиченості, бас стає суттєвішим, а верхній діапазон злегка пом’якшується, що робить тривалі сесії прослуховування значно комфортнішими. Балансний вихід 4,4 мм на NEO iDSD дозволяє отримати максимум контролю та динаміки від Verum 2.

Саме в цій конфігурації навушники розкриваються найповніше: звукова сцена стає об’ємнішою, а мікродеталі проступають з особливою чіткістю. Класична та джазова музика через цю пару звучить із тією природністю, яка змушує забути про обладнання і зосередитися виключно на музиці.

Для мобільного використання я обрав для тесту Shanling UA6 Portable DAC/AMP Adapter та Fosi Audio DS1. Враховуючи імпеданс та чутливість Verum 2, портативне джерело має бути достатньо потужним, і UA6 із цим завданням справляється впевнено. Звук залишається деталізованим та контрольованим, хоча порівняно з NEO iDSD відчувається дещо менша “повнота” у нижньому діапазоні та трохи менший запас динаміки на складних оркестрових пасажах.





Проте для повсякденного прослуховування вдома на дивані або під час подорожей UA6 забезпечує цілком гідний рівень, як для портативного рішення. Особливо добре ця зв’язка працює з вокальною музикою та невеликими акустичними складами, де фірмова подача Verum 2 розкривається сповна навіть без стаціонарного підсилювача.

Fosi Audio DS1 також приємно здивував, проявивши себе не гірше за дорожчих мобільних опонентів. Для мобільного сценарію з ним я використовував iPhone 17 Pro Max та Samsung S25 Ultra. Інсайд: Samsung — справжній шлях самурая- аудіофіла, на відміну від “емейзінгу”. Але про це розповім іншим разом.

Загалом Verum 2 виявилися навушниками, які масштабуються разом із джерелом. Чим якісніший тракт ви їм запропонуєте, тим більше нюансів вони здатні показати. Водночас навіть із портативним ЦАП вони не перетворюються на “бліду тінь самих себе”, а зберігають свій характер та основні звукові переваги.





Ціна та конкуренти

Verum 2 коштують в Україні 17 000 гривень, для іноземних клієнтів ціна зростає до 499$. Для українців, щоб отримати знижку, доведеться написати Verum Audio через сайт. У цьому ціновому діапазоні конкуренція серед планарних моделей залишається дуже щільною.

Найочевиднішим суперником виступає HiFiMAN Sundara, який пропонує широку звукову сцену та хорошу репутацію. Sundara звучить дещо нейтральніше у середніх частотах, але поступається Verum 2 у глибині суббасу та фізичній відчутності низьких частот. Також їх імпеданс в рази вище за героя нашого огляду.

Ще одним серйозним конкурентом став FiiO FT1 Pro, який з’явився вже після запуску Verum 2 і пропонує відмінне співвідношення ціни та якості й солідну чутливість.

Не забуваємо про Sennheiser HD 490 Pro, які роблять акцент на універсальності та деталізації. Низька вага та велюрові амбушури можуть додати бонусних балів при складному виборі аудіофіла.

8.9 /10 Оцінка ITC.ua Дизайн, ергономіка 8.5 Дизайн спірний, але сподобається тим, кому набрид утилітарний стиль. Ціна 9 Приємна ціна за сукупністю характеристик. Якість звучання 9 Чудовий частотний потенціал як для портативних ЦАП, так і для стаціонарних систем. Комплектація 9 Практичний кейс та джентльменський набір кабелів.

Висновок: Verum 2 стали прямою демонстрацією того, що інженерна амбіція та ручна збірка можуть перемагати масштаб і маркетинговий бюджет. Оновлений драйвер із надтонкою мембраною, та вдосконаленою магнітною системою — більше, ніж просто косметичний апгрейд у порівнянні з попередньою моделлю. Якщо ви шукаєте планарні навушники з виразним характером, живими середніми частотами та глибоким басом у діапазоні до 20 000 гривень, то Verum 2 заслуговують на місце у вашому шорт-листі. В цілому це продукт, який дає більше, ніж обіцяє ціна, і робить це з характером, якого бракує більшості конкурентів. Купити в Verum-audio

Дякуємо магазину Soundmag.ua за надані для огляду: iFi NEO iDSD Silver та Shanling UA6 Silver.