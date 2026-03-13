Огляд Xiaomi 17: компактний флагман без компромісів (майже)

Новенький смартфон Xiaomi 17 позиціюється як збалансований невеликий фотофлагман із серйозним акумулятором та потужною начинкою. Звучить амбітно? Ще б пак. Але й цінник у моделі відповідний, тому одні точно виберуть iPhone 17 або Samsung Galaxy S26, а інші захочуть дізнатися, що за цим всім стоїть. В цьому огляді ми поглянемо на цей пристрій детальніше, розкриємо усі його переваги та, звісно, вкажемо на недоліки.

Xiaomi 17 Від 38 200 грн. Плюси: компактний алюмінієвий корпус; серйозна ємність кремній-вуглецевого акумулятора для компактного корпусу; соковитий LTPO AMOLED-екран з піковою яскравістю 3500 ніт; захист IP68/IP69; потужний процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5; камери Leica; надшвидка зарядка 100 Вт Мінуси: дизайн занадто схожий на iPhone; тротлінг процесора; немає блока живлення в комплекті; могли б покласти кращий чохол; забагато зайвого в оболонці 8.2 /10 Оцінка

Технічні характеристики Xiaomi 17

Характеристика Значення Екран 6.3″, LTPO AMOLED, 2656×1220 пікселів, 1-120 Гц, 464 ppi, HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid, пікова яскравість 3500 ніт Процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм, архітектура Oryon V3) Графічний прискорювач Adreno (нове покоління, +23% до попередника) Операційна система Android 16 з прошивкою HyperOS 3 Пам’ять 12/256 ГБ (глобальна версія), LPDDR5X + UFS 4.1 Основна камера 50 Мп, Light Fusion 950, f/1.67, OIS, 1/1.31″ Телефото об’єктив 50 Мп, Samsung JN5, f/2.0, 2.6x оптичний зум (60 мм), OIS, макро від 10 см Ультраширококутний модуль 50 Мп, OV50M, f/2.4, кут огляду 102° Запис відео 8K@24fps, 4K@60fps Фронтальна камера 50 Мп, f/2.2, автофокус, 4K/60fps Комунікації Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, ІЧ-порт, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO Звук Стерео, Dolby Atmos Акумулятор 6330 мАгод, дротова зарядка 100 Вт HyperCharge, бездротова 50 Вт, реверсивна дротова 22.5 Вт Захисне скло Xiaomi Shield Glass 3.0 Матеріали корпусу Алюмінієвий сплав, матове скло Захист IP68/IP69 Габарити 151.1×71.8×8.1 мм Вага 191 грам

Паковання та комплектація

Xiaomi 17 постачається у фірмовій коробці з лаконічним білим оформленням.

Всередині є сам смартфон із захисною плівкою на екрані, скріпка для SIM-лотка, документація, кабель USB Type-C та твердий пластиковий чохол. Блока живлення в комплекті немає.

Дизайн та ергономіка

Xiaomi 17 компактний (151.1×71.8×8.1 мм) та доволі легкий (191 грам) смартфон з пласкими гранями та закругленими кутами. Рамки дисплея вузькі, лише 1,18 мм, а це дозволило помістити 6,3-дюймовий екран у корпус, яким дуже зручно користуватися однією рукою. Якщо вам набридли “лопати”, то дивіться саме на цю модель.

Пристрій доступний в чорному, зеленому та синьому кольорах. В нашому випадку це перший варіант і на ньому взагалі не видно відбитки пальців чи сліди користування, але помітно пил.





Новий компактний флагман також отримав рамку з алюмінієвого сплаву та матове скло на тильній панелі. Плюс тут є захист IP68 та IP69, тому смартфону не страшна навіть вода під тиском. Для будь-яких побутових умов використання цього більш ніж достатньо.

На задній панелі бачимо випнутий блок з трьома камерами та спалахом, а також надпис Xiaomi.

На лівому торці за звичкою розмістили кнопку блокування екрана та клавіші гучності. На правому торці нічого немає. Зверху також порожньо, а на нижній грані бачимо слот для SIM-карт (дві Nano SIM), мікрофон, динамік та порт USB Type-C.

Дизайн Xiaomi 17 ще більше нагадує iPhone, особливо блок камер. Тобто оригінальності тут немає жодної. Мені здається, що це свідомий вибір компанії, розрахований на аудиторію, яка хоче преміальний компактний Android зі звичним для iOS-користувача ергономічним відчуттям. Стратегія китайців тут зрозуміла, але особистість пристрою від цього не виграє.

В руці таку “малютку” тримати легко і смартфон підійде для жіночих рук, для підлітків чи дітей. Він дійсно дуже компактний, наскільки взагалі може бути таким смартфон з діагоналлю екрана 6,3 дюйма. Також помітна його товщина, що явно могла б бути меншою, але виробник вирішив збільшити батарею, і на мою думку, це правильне рішення.

Дисплей Xiaomi 17

Xiaomi 17 отримав 6,3-дюймовий LTPO AMOLED-екран з роздільною здатністю 2656×1220 пікселів (464 ppi). Частота оновлення адаптивна і складає від 1 до 120 Гц, що добре позначається на автономності. Пікова яскравість заявлена на рівні 3500 ніт, і це справді відчувається на сонці, адже екран залишається читабельним навіть без додаткових зусиль.

Кажуть, що новий люмінесцентний матеріал SuperRED дозволив знизити енергоспоживання екрана на 23% порівняно з попередніми поколіннями. На практиці це означає, що при яскравому дисплеї батарея сідає помітно повільніше. Теоретично.

Частота ШІМ-димінгу складає 2160 Гц. Для тих, хто при низькій яскравості відчуває дискомфорт від мерехтіння, це важлива деталь. Тобто цих неприємних відчуттів не буде.





Заявлена підтримка HDR10+, Dolby Vision та HDR Vivid. Екран також захищений склом Xiaomi Shield Glass 3.0. Кажуть, що воно у 20 разів стійкіше до падінь, ніж стандартне загартоване скло.

Xiaomi 17 отримав вбудований в екран сканер відбитків пальців. Він ультразвуковий, а не оптичний, тому реагує навіть на вологі пальці та спрацьовує без затримок.

В меню по стандарту можна змінити багато налаштувань включно з частотою оновлення дисплея, колірною температурою тощо.

Дисплей Xiaomi 17 беззаперечно одна з найсильніших сторін смартфона. В нього живі кольори, чудова яскравість та відмінна читабельність на сонці. Звісно, це AMOLED, бо інакші матриці вже давно не ставлять на флагмани та навіть почали ними заміняти середній сегмент. Тому чорний тут реально чорний, а не темно сірий, та й загалом якість зображення неймовірна. Особливо якщо поставити найкращу роздільну здатність екрана і плюнути на батарею. Але і на базових налаштуваннях пікселів не видно на Full HD+.

Звук та вібровідгук

Xiaomi 17 має стереозвучання з підтримкою Dolby Atmos, але реалізовано воно через один основний динамік знизу та другий розмовний. Звук при цьому гучний та об’ємний, є вбудований еквалайзер і кілька аудіопресетів. Басів немає, що не дивно в такому сценарії з додатковим динаміком, але від подібної пари й не чекаєш якихось хоча б натяки на бас.





Вібровідгук новинки приємний та точний, є різні рівні тактильної віддачі. Для флагмана цього достатньо, хоча преміального відчуття, яке дають ті ж iPhone чи флагмани Samsung тут все ж трохи не вистачає. При цьому вібромоторчик явно крутий, просто трохи програє конкурентам.

Смартфон підтримує Hi-Res Audio та aptX Adaptive, також є підтримка Bluetooth 6.0. Тому якщо у вас хороші навушники, то смартфон передасть їх потенціал повністю.

Камери Xiaomi 17

Xiaomi 17 оснащений потрійною камерою, де всі три модулі з роздільною здатністю 50 Мп. Кожен з них це спільна розробка Xiaomi та Leica, що працюють разом не один рік. Основний сенсор називається Light Fusion 950 (1/1.31 дюйма, f/1.67) з крутим динамічним діапазоном. Телефотомодуль вже Samsung JN5 (оптичний зум, OIS, макро від 10 см), а ультраширококутник має назву OV50M в нього кут 102 градуси та світлосила f/2.4. Фронтальна камера теж на 50 Мп, вона з автофокусом та можливістю запису відео у форматі 4K/60fps.





У додатку камери як завжди доступно два режими: Leica Authentic та Leica Vibrant. Перший дає природні, стримані кольори, а другий вже більш насичені та яскраві. Між ними легко перемикатися прямо в застосунку “Камера”, і для різних сцен справді є сенс пробувати обидва. Проте комусь сподобається більше один режим і вони будуть використовувати його на постійній основі, а хтось уподобає інший. Тут все індивідуально.

Скажу лише, що Leica Authentic максимально наближений до зображення, яке передають камери. Звісно, наскільки це можливо для смартфона. А от Leica Vibrant більше схожий на яскраві насичені світлини, що роблять більшість інших сучасних телефонів.





Фотографії на Xiaomi 17 виходять якісними при будь-якому освітленні. Денні кадри дуже чіткі, з природним балансом білого та крутим динамічним діапазоном. У нічних умовах камера також справляється гідно, хоча ультраширококутник у темряві, звісно, поступається основному модулю. Окремо варто відзначити макрозйомку, адже наявний телеоб’єктив з фокусуванням від 10 см дає справді детальні та різкі знімки.

Компактний Xiaomi 17 знімає круто як на свій розмір і його дійсно можна назвати мініатюрним камерафоном. При цьому чітко працюють не тільки основний модуль, а й додаткові. Особливо радує телефото, тому можна робити гарні світлини з наближенням і майже без втрати якості.

Фронтальний модуль також сподобався. Шкіра на світлинах природного кольору, деталізації вистачає навіть коли мало світла, розмиває фон у портретному режимі добре.





Смартфон пише відео до 8K@24fps на основну камеру, також є 4K/60fps, а от 4K/120fps чомусь немає і це явно свідоме обмеження, щоб додати це до Xiaomi 17 Ultra. Бо якщо камера вже знімає у 8К, то вона легко може писати 4К при 120 кадрах на секунду.

Продуктивність, ПЗ та ігри

Xiaomi 17 побудований на платформі Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм, архітектура Oryon V3). Це один з перших глобальних смартфонів на цьому чипсеті. Кажуть, що ЦП тут швидший на 20%, а GPU ефективніший на 23% порівняно з попереднім поколінням.

Оперативної пам’яті маємо 12 ГБ LPDDR5X, а накопичувачі формату UFS 4.1 бувають на 256 та 512 Гб. Все це найшвидші стандарти на сьогодні, і на практиці це дійсно відчувається, адже застосунки відкриваються миттєво, а в багатозадачності немає жодних затримок та й загалом від користування смартфоном приємні враження, на яке також впливає підвищена частота оновлення екрана.





Компактний флагман навіть має охолодження у вигляді системи 3D IceLoop, площу якої збільшено на 31.9%. Але тротлінг все одно є і достатньо суттєвий (42%), що видно по стрес-тестам нижче. Це явно плата за компактний корпус, тому я думаю виробник пішов на це свідомо.

Та й ті ж нові Samsung Galaxy S26 та S26+ тротлять не менше, а навіть більше, тому це точно не виняток з правила, а радже якраз норма. Бо чипи в цих новинок дуже потужні і відповідно гарячі, а корпуси не дуже великі, а усілякі нововведення для охолодження, як бачимо, не сильно допомагають відводити тепло.

В реальних ігрових сценаріях це ніяк не впливає ні на швидкість системи, ні на ігри. Адже з таким чипом Xiaomi 17 може запускати будь-які сучасні мобільні проєкти на максимальних налаштуваннях графіки з високою частотою кадрів. Та й корпус під час ігор теплішає, але до некомфортного рівня і близько не доходить.





Xiaomi 17 працює на Android 16 з прошивкою HyperOS 3. Це класична оболонка китайського гіганта з глибокою кастомізацією, рекламою та передвстановленими застосунками. З нового та прикольного відмічу функцію HyperIsland. Це інтерактивний елемент навколо фронтальної камери, що відображає активні сповіщення (музика, таймер, зарядка тощо) і розгортається при натисканні, майже як Dynamic Island від Apple. Вже зараз підтримується понад 70 сторонніх застосунків і воно дійсно гарно працює і зручно.

З корисних ШІ-функцій є AI Anti-Fraud (виявлення діпфейків у відеодзвінках у реальному часі), DeepThink Note (розгортання ідей у нотатки) та Gallery AI Search (пошук фото за описом).

Автономність Xiaomi 17

Xiaomi 17 отримав новий кремній-вуглецевий (Si-C) акумулятор ємністю 6330 мАгод. Він розрахований на збереження 80% ємності після 1600 циклів, що відповідає приблизно чотирьом рокам активного використання.





Смартфон підтримує швидку зарядку HyperCharge на 100 Вт, що дозволяє заповнити акумулятор від 0 до 50% приблизно за 30 хвилин. Повна зарядка займає близько 65 хвилин. Також є бездротова зарядка на 50 Вт і реверсивна дротова на 22.5 Вт. Тобто смартфон можна використовувати як повноцінний павербанк для інших пристроїв або аксесуарів.

Проте нагадаю, що час заряджання актуальний, якщо у вас є відповідний блок живлення, а його в комплекті немає. Тому реальний час залежатиме від наявного у вас БЖ.

В будь-якому випадку Xiaomi 17 без проблем витримує повний день активного використання і навіть більше. При стандартному сценарії з месенджерами, соцмережами, YouTube та невеликою кількістю мобільних ігор, смартфон спокійно доживає до вечора і навіть залишає запас на ранок і до обіду.

Це підтверджує й тест PC Mark, де смартфон показав неймовірний результат 23 години 29 хвилин.

Отже, гарна автономність точно є однією з головних фішок Xiaomi 17 і це серйозна перевага над більшістю конкурентів у цьому сегменті. Особливо в такому компактному форматі.

Досвід користування Xiaomi 17

Від Xiaomi 17 я очікував чогось нового, проте отримав гарний, технічно якісний смартфон з однією суттєвою проблемою, адже він надто схожий на середньостатистичний iPhone. Коли бачиш його вперше, то відразу спливає думка, що “це ж було вже”. Не те щоб інші смартфони занадто виділяються на фоні конкурентів, бо якраз навпаки вони дуже схожі один на одного. Але є спроби виділитися, проте це не про Xiaomi 17. Ну й подібне завжди смаківщина, тому я кажу чисто про свої враження.

Якщо ж дизайн вам до вподоби, то й начинка не розчарує. У такому, як на 2026 рік, малому корпусі виробник зумів розмістити якісні камери, чудовий екран, серйозну автономність та потужну начинку. Все це захищено від води та пилу, але сильно гріється. Правда, останнє майже ніяк не впливає на реальній досвід користування і стосується лише стрес-тестів.

Xiaomi 17 підійде тим, хто хоче максимум технологій у компактному форматі. І якщо ви саме з таких, то ця новинка вам сподобається. Його легко тримати однією рукою, тому як варіант його варто розглядати жінкам чи підліткам. Але й усім іншим він також зайде, якщо вам подобаються його габарити та можливості.

Не забуваємо, що в комплекті немає блока живлення, але цього зараз майже не додають навіть у китайців. А ще мушу згадати комплектний жорсткий пластиковий чохол. Як на мене, навіть суттєво доступніші Redmi Note 15 Pro мали кращі та стильніші кейси, ніж новий флагман. Не розумію, чому не можна було покласти щось м’яке і не прозоре і сюди. Замість цього маємо пластикову прозору штуку, яка не все закриває, збирає відбитки пальців і подряпається буквально за лічені дні.

Ціна та конкуренти

Xiaomi 17 в Україні продається за ціною від 38 200 гривень, але офіційний цінник у великих мережах типу “Алло” починається від 41 999 гривень за версію на 256 ГБ. Ціна, звісно, не маленька, але це флагманська лінійка, тому тут все нормально. Звісно, у новинки багацько відомих конкурентів, але я обирав також і компактні моделі, щоб порівняння було ще більше точнішим.

Головним суперником, напевно, можна вважати Samsung Galaxy S26 (ціна від 39 240 гривень). Він трохи легший, але батарея значно скромніша. Зверніть увагу й на Google Pixel 10 (ціна від 33 300 гривень). Це цікавий конкурент у контексті камери та програмної підтримки, але з автономністю теж не може зрівнятися.

Звичайно не можемо не згадати відносно компактний iPhone 17 з цінником від 39 055 гривень. Це очевидний орієнтир, на який Xiaomi 17 рівняється зовні. Та й за ціною вони схожі.

Не можу не згадати новенький та прикольний Motorola Signature (наш огляд тут) з ціною від 39 000 гривень хоч він трохи більший за габаритами, ніж герой огляду. Ну й якщо ви хочете отримати відносно компактний розмір, але крутіші камери та готові за це заплатити, то є старша модель Xiaomi 17 Ultra (ціна від 57 000 гривень).

8.2 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 9 Чудова нова батарея у компактному корпусі, 100 Вт зарядка. Екран 9 Яскравий та насичений LTPO AMOLED-екран, є ультразвуковий сканер. Дизайн, ергономіка 8 Якісні матеріали, захист IP68/IP69, але надто схожий на iPhone. Програмне забезпечення 7 Багато функцій та ШІ, але забагато фірмових сервісів. Камера 8.5 Камера Leica, три модулі по 50 Мп, гарна деталізація та нічний режим. Продуктивність 8.5 Потужний Snapdragon 8 Elite Gen 5, але він тротлить при тривалому навантаженні. Ціна 7.5 Адекватна ціна за ці характеристики, але недешево.

Висновок: Xiaomi 17 — технічний та компактний Android-флагман початку 2026 року. Він пропонує батарею, яка раніше зустрічалася лише у великих "лопатах", потужний процесор та якісні камери з Leica. Дизайн тут вторинний і нагадує iPhone та й тротлінг у стрес-тестах присутній. Попри це, якщо вам потрібен невеликий флагман з максимальною концентрацією технологій, то Xiaomi 17 вартий того, щоб уважно придивитися до нього.

Дякуємо мережі магазинів "Алло" за наданий на огляд смартфон Xiaomi 17.