Рецензія на другий сезон серіалу “Венздей” / Wednesday

3 вересня Netflix викотив другу частину другого сезону одного зі своїх флагманських серіалів “Венздей”. А це означає, що настав час підбивати підсумки щодо того, яким вийшло продовження нашумілого шоу та чи не втратило воно свого готичного очарування в порівнянні з першим сезоном. Усі подробиці, як завжди, в рецензії.

Плюси: виразний, чудово оформлений сетинг — тут знову все на найвищому рівні, починаючи з костюмів і гриму і закінчуючи декораціями та музичним оформленням; окремо хочеться виділити фірмову тімбертонівську анімацію, що теж присутня; Дженна Ортега, здається, була народжена для цієї ролі; в цілому легковажне розважальне шоу, яке дозволить відволіктися від куди більш похмурої дійсності; Мінуси: сюжетно і персонажно навряд чи слід сподіватися на якісь сюрпризи; в певний момент може здатися, що тут аж надто багато сюжетних ліній і персонажів; попри яскраву обгортку і легковажність в серіалі вистачає простору для нудьги; 7.5 /10 Оцінка

“Венздей” / Wednesday

Жанр детектив, готичне фентезі, жахи, комедія

Режисери Тім Бертон, Пако Кабесас, Анджела Робінсон

У ролях Дженна Ортега, Луїс Ґузман, Кетрін Зета-Джонс, Емма Маєрс, Джой Сандей, Стів Бушемі, Тенді Ньютон, Біллі Пайпер, Леді Гага, Крістіна Річчі, Фред Армісен, Гейлі Джоел Осмент, Крістофер Ллойд

Прем’єра Netflix

Рік випуску 2025

Сайт IMDb

Після літніх канікул Венздей Аддамс повертається до Невермору і до свого роздратування виявляє, що стала місцевою зіркою: от у неї й персональні фанатки з’явилися. У стінах неоготичної академії малу саркастичну бунтарку усмішкою актора Стіва Бушемі зустрічає новий директор Баррі Дорт, який замінив на цій посаді свою загиблу попередницю Ларису Вімс.

У цього дивакуватого дядечка, як виявляється, є свої плани щодо родини Аддамсів, але наразі Венздей байдуже до того, адже вона знову стикається з низкою загадкових вбивств і черговими ляльковиками, які смикають за мотузки. У той час, як дівчина занурюється у нове розслідування та бачить смерть своєї подруги Енід, поки лише у видінні, її соціально неадаптований брат Пагслі ненароком оживляє зомбі, що нашаровує свої наслідки на і без того напружену атмосферу в Неверморі та навколо нього.

Перший сезон “Венздей” від Netflix тріумфально пронісся на стримінгу впевненою ходою гучного хіта з рекордами переглядів та хвилею нарізок в TikTok, що є кращим маркетингом за будь-які офіційні промокампанії. Якщо ви були серед тих нонконформістів, хто не дивився “Венздей”, то точно бачили химерний вірусний танок головної героїні або принаймні чули про хайпові пригоди похмурої дівчинки з симпатичними кісками.

Хоча той танок і був вкрай запальним, та разом з тим виконувався він на кістках змісту, що повністю поступився місцем формі, та на труні ефемерно вбивчої серйозності (як мінімум вбивства є вбивства), котра начисто програла підлітковій легковажності.

Але фішка “Венздей” в тому, що це не стало проблемою. Нині творців шоу чекав потужний виклик, адже одна справа задертися на вершину, і зовсім інша — втриматися на ній. А це, треба визнати, завдання надскладне — згадайте хоча б той потік хейту, який вилився на другий сезон “Останніх з нас”. Тепер вже точно можна сказати, що Тіму Бертону і компанії, нехай і з певними застереженнями, вдалося втримати задану планку.

У своїй сутності другий сезон — та сама жувальна гумка, але з яскравим смаком, до того ж впродовж “жування” цей смак ніскілечки не втрачається. Користі від такого споживання небагато (якщо вона взагалі є), але свої беззаперечно приємні нюанси присутні. Десь автори додали сюжетних гілок, десь змістили акценти (наприклад, більше уваги приділили непростим стосункам Венздей з її матір’ю Мортицією), але загалом вони повторюють формулу і виразну стилістику уславленого попередника. “Ти аж надто Венздей” — каже своїй подрузі Едіт в одній зі сцен, і ці слова якнайкраще характеризують продовження.

Тобто це знову та ж непохитна Вероніка Марс в готичному сетингу. Свого роду гарріпоттеріана стримінгового розливу. Розслідування в умовах ідеально підібраних локацій/декорацій/костюмів та кольорів у кадрі, підкріплених відмінно продуманими мізансценами та всесвітньо відомими хітами (піано версія Zombie від The Cranberries звучить неперевершено). Плюс перманентно надуті щічки Дженни Ортеги, як їх вміє надувати тільки вона, доповнені підведеними тінями очима тої, що спопеляє поглядом. Безумовно, 22-річна зіронька ніби була народжена для цієї ролі.

Добре те, що автори надали Дженні простір і для короткочасної зміни амплуа — такої в усіх сенсах яскравої Венздей ви точно ще не бачили!

Щодо інших дійових осіб, то вони навряд чи виходять за рамки архетипальних образів класичних жанрових історій чи тої ж супергероїки, та більшого тут і не вимагається.

От навіть і володіють ізгої істинно супергеройськими здібностями. Наприклад, той же Пагслі, або один з найкращих персонажів шоу дядько Фестер, можуть стріляти електрикою за прикладом Доктора Дума. Є тут дівчина-невидимка, як Сью Шторм. Є власна версія Людини-смолоскипа. Ще трохи, і у кадрі назбирається повноцінна Фантастична четвірка.

Знайшлося місце у сюжеті й для справжнього ходячого мерця з механічним серцем аля геллбоївсько-дельторівський нацист Карл Рупрехт Кронен, і для символічного Крістофера Ллойда, що грав дядька Фестера у двох фільмах про сімейку Аддамсів від Баррі Зонненфельда, і навіть для історії походження Речі — у цьому контексті рука отримала ледь не найцікавішу персонажну сюжетну лінію. Нікуди не подівся і, не при Джейсоні Стейтемі будь сказано, місцевий бджоляр, і навіть Леді Гага отримала свою хвилинку слави (абсолютно марне камео, але най буде).

Ну і, звісно ж, не обійшлося без ще одного танцю з прицілом на вірусність під The Dead Dance Леді Гаги, але будемо відвертими, що те, що на танцмайданчику виробляла Ортега майже три роки тому, неможливо перевершити апріорі.

В цілому вийшов гідний наступник першого сезону, що пропонує фактично те саме, тільки під девізом “швидше, вище, сильніше”. Якщо ваш внутрішній підліток радів тоді, то немає жодних перешкод, щоб цього не сталося і зараз. Третій сезон було анонсовано ще до виходу другого, тож, мабуть, недарма Гага наспівувала I’m dancin’ until I’m dead.